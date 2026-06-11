Đề thi vừa sức, thí sinh tự tin

Các điểm thi bảo đảm an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi

Đề thi vừa sức, phân hóa hợp lý

Kết thúc hai môn thi ngữ văn và toán, nhiều thí sinh rời điểm thi với tâm trạng phấn khởi khi hoàn thành bài làm khá tốt. Theo đánh giá của nhiều thí sinh, đề thi ở cả hai môn bám sát chương trình, có độ khó vừa phải và phù hợp với mặt bằng chung của học sinh. Bên cạnh các câu hỏi ở mức độ cơ bản, đề thi vẫn có một số câu vận dụng mức độ vừa và cao nhằm phân hóa năng lực thí sinh.

Tại các điểm thi Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế và Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, không khí sau giờ thi toán khá vui vẻ. Nhiều thí sinh tranh thủ trao đổi đáp án với bạn bè, phụ huynh đứng chờ bên ngoài phần nào yên tâm khi thấy con em mình ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái.

Trần Minh Khánh, học sinh Trường THPT Nguyễn Trường Tộ cho biết: "Đề thi toán không quá khó, phần lớn kiến thức đều nằm trong nội dung đã được ôn luyện. Nếu ôn tập kỹ thì các bạn có thể làm được khá tốt. Em làm chắc khoảng 80% bài thi".

Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế, em Đoàn Thị Na Ra, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú cũng nhận xét đề thi ở mức vừa sức. “Dù đăng ký xét tuyển khối C và không phải thế mạnh ở môn toán, em vẫn hoàn thành được phần lớn bài làm. Em thấy đề không quá khó, phù hợp với khả năng của mình”, Na Ra cho hay.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh thăm hỏi, động viên phụ huynh trước cổng trường thi

Trong khi đó, em Hồ Nguyên, học sinh Trường THPT Phú Bài đánh giá đề thi toán năm nay tương đối dễ. Theo Nguyên, đề thi có khoảng 3 câu hỏi khó với tổng số khoảng 1,5 điểm, đóng vai trò phân hóa thí sinh, đặc biệt là hai câu xác suất ở phần trả lời ngắn. “Buổi sáng em làm bài ngữ văn khá tốt, chiều nay môn toán cũng đạt được kết quả như mong đợi nên em thấy tự tin hơn sau ngày thi đầu tiên”, Hồ Nguyên chia sẻ.

Theo cô Phan Thị Thanh Kiều, Tổ phó chuyên môn Tổ Toán, Trường THPT Thừa Lưu, đề thi môn toán bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, gồm 3 phần với mức độ phân hóa khá rõ nét. Đề thi chú trọng đánh giá năng lực tư duy, khả năng giải quyết vấn đề của học sinh thông qua các tình huống gắn với thực tiễn như bài toán lợi nhuận, ứng dụng tích phân, tổ hợp và xác suất. Điểm đáng chú ý là đề yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức tổng hợp, khả năng mô hình hóa thay vì chỉ áp dụng công thức một cách máy móc. Việc duy trì các dạng thức trắc nghiệm mới cũng góp phần hạn chế tình trạng làm bài theo mẹo hoặc đoán đáp án.

Đánh giá về độ khó của đề thi, cô Kiều cho rằng, cấu trúc mới không còn nhiều cơ hội ghi điểm nhờ yếu tố may rủi. Nhóm câu hỏi vận dụng cao sẽ quyết định phổ điểm từ 8,5 điểm trở lên, đòi hỏi khả năng tư duy tổng hợp và vận dụng linh hoạt nhiều chuyên đề như hình học không gian, tích phân, đại số, tổ hợp và xác suất. Học sinh đạt từ 8 điểm đã là kết quả rất đáng ghi nhận, trong khi điểm tuyệt đối sẽ không nhiều. Dù vậy, phổ điểm môn toán năm nay được dự báo có thể nhỉnh hơn năm trước.

Các điểm thi an toàn, đúng quy chế

Năm nay, Huế có 14.150 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí tại 37 điểm thi với 622 phòng thi. Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huy động 1.968 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi cùng 468 cán bộ thuộc các lực lượng an ninh, y tế tham gia phục vụ kỳ thi. Môn ngữ văn có 13.932/13.958 thí sinh dự thi, đạt 99,81%; môn toán có 13.837/13.867 thí sinh dự thi, đạt 99,78%. Thí sinh vắng mặt chủ yếu là thí sinh tự do đã đăng ký nhưng không tham gia dự thi.

Ghi nhận tại các điểm thi, công tác kiểm tra tư trang của thí sinh được thực hiện nghiêm túc trước khi vào phòng thi. Thí sinh được nhắc nhở chỉ mang theo những vật dụng được phép, tuyệt đối không đưa các thiết bị công nghệ thông tin hoặc thiết bị truyền, nhận tin vào khu vực thi; đồng thời gửi điện thoại và tư trang đúng nơi quy định.

Các điểm thi bố trí nơi cất tư trang của thí sinh

Đây là năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các sở, ngành và địa phương đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức kỳ thi; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, điện, nước, y tế và các điều kiện phục vụ tại các điểm thi. Đối với thí sinh ở vùng sâu, vùng xa, các địa phương và lực lượng tình nguyện tiếp tục hỗ trợ phương tiện đi lại, nơi nghỉ ngơi và các điều kiện cần thiết để các em yên tâm dự thi.

Đánh giá về ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, công tác tổ chức thi với hai môn ngữ văn và toán diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Các khâu tổ chức được triển khai chặt chẽ, bảo đảm an ninh, an toàn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ kỳ thi được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo.



“Trong suốt ngày thi đầu tiên, không xảy ra sai sót liên quan đến công tác in sao, vận chuyển và sử dụng đề thi; không ghi nhận trường hợp cán bộ coi thi hoặc thí sinh vi phạm quy chế. Cùng với thời tiết thuận lợi, những yếu tố này đã góp phần giúp thí sinh yên tâm, tự tin hoàn thành bài thi”, ông Nguyễn Tân nhấn mạnh.

Sáng mai - 12/6, các thí sinh sẽ hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với bài thi tự chọn gồm 2 môn trong số các môn đã học ở lớp 12. Thời gian phát đề môn thứ nhất là 7 giờ 30 phút, môn thứ hai là 8 giờ 35 phút; mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút.