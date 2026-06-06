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ClockThứ Bảy, 27/06/2026 17:57

Hơn 200 thí sinh dự thi năng khiếu ngành Cao đẳng Giáo dục Mầm non

HNN.VN - Chiều 27/6, Trường Cao đẳng Huế tổ chức kỳ thi năng khiếu tuyển sinh ngành Cao đẳng Giáo dục Mầm non năm 2026 với sự tham gia của hơn 200 thí sinh dự thi ở cả hệ chính quy và vừa làm vừa học.

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 Thí sinh tham dự kỳ thi

Năm nay, Trường Cao đẳng Huế tuyển 50 chỉ tiêu hệ chính quy và 400 chỉ tiêu hệ vừa làm vừa học ngành Cao đẳng Giáo dục Mầm non.

Các thí sinh tham gia hai phần thi bắt buộc gồm hát và đọc diễn cảm. Đây là những nội dung quan trọng nhằm đánh giá khả năng cảm thụ nghệ thuật, kỹ năng giao tiếp, diễn đạt và những tố chất cần thiết của người giáo viên mầm non trong tương lai.

Ở phần thi hát, thí sinh tự chọn một bài hát bằng lời Việt theo các chủ đề như quê hương, đất nước, gia đình, tuổi trẻ, trường học, thầy cô, bạn bè… Ban giám khảo đánh giá dựa trên các tiêu chí về cảm thụ và thể hiện âm nhạc, kỹ thuật hát, chất giọng và phong cách biểu diễn. Mỗi thí sinh có tối đa 5 phút để hoàn thành phần thi.

Đối với phần thi đọc diễn cảm, thí sinh bốc thăm một văn bản (thơ hoặc truyện) do Hội đồng thi chuẩn bị và thể hiện ngay sau đó. Nội dung đánh giá tập trung vào giọng điệu, nhịp điệu, khả năng biểu đạt cảm xúc, đồng thời xem xét việc sử dụng ánh mắt, nét mặt, cử chỉ để truyền tải nội dung tác phẩm. Thời gian trình bày không quá 5 phút.

Trước đó, ngày 26/6, Trường Cao đẳng Huế đã tổ chức phổ biến quy chế, hướng dẫn nội dung thi và những lưu ý cần thiết cho các thí sinh. Hội đồng tuyển sinh yêu cầu thí sinh chấp hành nghiêm quy chế, có mặt đúng thời gian, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và giữ tâm lý tự tin để hoàn thành tốt kỳ thi.

Kết quả thi năng khiếu sẽ được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Trường Cao đẳng Huế. Đối với thí sinh đã dự thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non tại các trường đại học trong năm 2026, nhà trường chấp nhận sử dụng kết quả để xét tuyển theo quy định khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Trường Cao đẳng Huếtuyển sinhngành Giáo dục mầm non
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