Từ vùng đầm phá đến danh hiệu thủ khoa

Nguyễn Thị Kỳ Phương, học sinh lớp 12 chuyên Hóa 2, Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế

Quả ngọt của hành trình bền bỉ

Với 38 điểm ở 4 môn thi, Nguyễn Thị Kỳ Phương trở thành thí sinh có tổng điểm cao nhất TP. Huế trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đồng thời xếp thứ 3 toàn quốc. Thành tích ấy đến với cô học trò chuyên Hóa theo cách mà chính em cũng không ngờ tới. Kỳ Phương cười: “Em nghĩ mình chỉ có thể cạnh tranh vị trí thủ khoa khối B00 chứ không dám nghĩ sẽ là thí sinh có tổng điểm cao nhất thành phố. Em rất bất ngờ và tự hào vì những nỗ lực của mình đã được đền đáp. Mẹ em lúc đầu còn tưởng em nói đùa, không tin con gái mình là thủ khoa”.

Bất ngờ cũng là cảm xúc của chị Nguyệt Thị Thanh Thủy, mẹ Kỳ Phương. Trước đó, con gái từng nói vui: “Con không thi được học sinh giỏi quốc gia thì con sẽ cố trở thành thủ khoa”. Khi Kỳ Phương báo tin, chị vẫn bán tín bán nghi cho đến khi tận mắt xem điểm thi. “Gia đình rất vui. Bao nhiêu vất vả của con và cả nhà trong suốt những năm qua như được đền đáp”, chị Thủy xúc động.

Đằng sau thành tích ấy là những năm tháng miệt mài của cô học trò quê vùng đầm phá Quảng Điền. Từ mái trường THCS Đặng Dung, Kỳ Phương thi đỗ vào Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế và bắt đầu cuộc sống xa gia đình. Những ngày tự lập nơi ký túc xá đã rèn cho em tính kỷ luật, sự chủ động và ý chí theo đuổi mục tiêu đến cùng.

Phòng ký túc xá nhỏ, mùa hè nóng nực, nhiều hôm em phải mang sách ra quán cà phê để học. Sống xa gia đình, Kỳ Phương cũng chạnh lòng vì nhớ nhà. Điều khiến cô học trò vùng đầm phá nhớ nhất là những bữa cơm mẹ nấu và cảm giác mỗi buổi đi học về luôn có mẹ đợi sẵn, Kỳ Phương bộc bạch.

Bố mẹ Kỳ Phương làm nghề đánh bắt thủy sản trên đầm phá Tam Giang. Để con được học trong môi trường tốt hơn, gia đình chấp nhận chi phí học tập, sinh hoạt ở thành phố cao hơn nhiều so với ở quê. Dù công việc mưu sinh còn nhiều vất vả, bố mẹ em chưa bao giờ tạo áp lực thành tích, chỉ mong con chăm chỉ và sống tốt.

Tự học để chinh phục ước mơ

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành thủ khoa của TP. Huế, Kỳ Phương không phải là gương mặt nổi bật với các giải thưởng quốc gia. Suốt ba năm THPT, cô học trò chuyên Hóa duy trì danh hiệu học sinh xuất sắc và đạt điểm cao trong các kỳ kiểm tra. Phương cho biết, việc học của em khá nhẹ nhàng. Trên lớp, khi có thời gian, em tranh thủ hoàn thành bài tập. Ngoài giờ học chính khóa là lịch học thêm, buổi tối em dành khoảng 3 giờ để ôn bài. Thói quen giúp em duy trì phong độ là mỗi tuần đều xem lại toàn bộ kiến thức đã học để ghi nhớ lâu và chắc hơn.

Những ngày ở ký túc xá của Kỳ Phương diễn ra khá đều đặn. Sau giờ học trên lớp, em tiếp tục học thêm đến khoảng 21 giờ, ăn tối cùng bạn hoặc mua vội phần cơm trên đường về ký túc xá. Từ khoảng 22 giờ, em bắt đầu tự học và làm bài tập đến 1 giờ sáng.

Với Kỳ Phương, học chưa bao giờ là áp lực. Càng tìm hiểu em càng thấy thú vị. Ngoài kiến thức trên lớp, em chủ động đọc thêm tài liệu và tự mở rộng hiểu biết. Khi đi thi, em luôn cố gắng phân bổ thời gian hợp lý, làm chắc những câu mình biết và dành thời gian kiểm tra lại bài trước khi nộp.

Ngoài kiến thức, điều lớn nhất Kỳ Phương học được sau 3 năm THPT là cách đối diện với áp lực. Trước kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò, em vẫn có những phút giây lo lắng. Nhưng thay vì sợ hãi, em tự nhủ rằng mình đã chuẩn bị đủ nhiều, đi thi chỉ là để kiểm tra lại những gì mình đã học.

Theo thầy Nguyễn Cao Duy Ân, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Hóa 2, điều khiến thầy ấn tượng nhất ở Kỳ Phương là tinh thần tự học và ý chí tự lập dù sống xa nhà. “Phương luôn chủ động tìm tòi, đào sâu kiến thức chứ không chờ thầy, cô nhắc nhở. Trong tập thể lớp có nhiều học sinh giỏi, các em không cạnh tranh bằng áp lực mà cùng nhau học hỏi, thúc đẩy nhau tiến bộ. Chính sự tự giác và môi trường học tập ấy đã góp phần tạo nên một thủ khoa bản lĩnh”, thầy Ân nhận xét.

Phía trước Kỳ Phương là cánh cửa Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. Nữ sinh cho biết, em chọn ngành Y vì yêu thích và mong một ngày nào đó có thể trở thành bác sĩ giỏi, giúp ích cho nhiều người. “Em biết học Y rất khó, nhưng em lại thích những điều khó. Càng khó thì em càng muốn chinh phục”, cô thủ khoa tự tin cho biết.