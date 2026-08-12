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ClockThứ Sáu, 14/08/2026 14:07

20 năm đồng hành, tiếp sức cùng người khiếm thị

HNN.VN - Sáng 14/8, Hội Người mù thành phố Huế tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Dạy nghề và Tạo việc làm cho người mù (17/8/2006 - 17/8/2026). Chặng đường 20 năm ghi dấu những nỗ lực bền bỉ của Trung tâm trong đào tạo nghề, tạo việc làm, giúp người mù từng bước tự tin, tự chủ và ổn định cuộc sống.

Trang bị kỹ năng tìm việc cho người khiếm thị Bồi dưỡng kỹ năng cho người khiếm thịTrang bị kỹ năng số cho người khiếm thịTiếp tục mô hình hỗ trợ sinh kế đối với người mùTạo cơ hội việc làm cho người khiếm thị

Khen thưởng những cá nhân tiêu biểu 

Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã tổ chức 103 lớp dạy nghề và tập huấn nghề cho hơn 1.900 lượt học viên, trong đó có 84 lớp dạy nghề chính quy và 19 khóa tập huấn nâng cao tay nghề. Công tác đào tạo được xác định không chỉ dừng ở việc cấp chứng chỉ mà quan trọng hơn là giúp học viên có việc làm thực tế sau khi hoàn thành khóa học.

Bám sát năng lực sản xuất của các cơ sở vệ tinh và nhu cầu tự tạo việc làm của hộ gia đình người mù, Trung tâm chủ động kết nối các nguồn lực xã hội để hỗ trợ học viên. Sau mỗi khóa học, nhiều học viên được trao tặng trang thiết bị, dụng cụ sản xuất, cây con giống để có thêm điều kiện khởi nghiệp. Trung tâm cũng tạo điều kiện để học viên tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách, đầu tư trang thiết bị, mở cơ sở sản xuất, trang trại.

Một dấu mốc quan trọng là năm 2008, Trung tâm hoàn thiện đề án và chính thức thành lập Công ty TNHH Một thành viên Niềm tin 17.4 do Trung tâm làm chủ sở hữu. Công ty đã trực tiếp tiếp nhận học viên sau tốt nghiệp vào làm việc, bảo đảm quyền lợi về bảo hiểm, an sinh xã hội và thu nhập ổn định cho người lao động.

Hiệu quả đào tạo thể hiện rõ ở nghề dịch vụ xoa bóp phục hồi sức khỏe, với tỷ lệ học viên có việc làm ổn định sau đào tạo đạt trên 95%. Nhiều hội viên như Nguyễn Thị Mộng, Lê Thị Vững, Mai Thị Kim Anh, Phạm Hảo, Trần Thị Gái, Nguyễn Đức Nhân, Trịnh Minh Hoài Nhân đã tự mở cơ sở dịch vụ tại nhiều tỉnh, thành, vừa tạo thu nhập cho bản thân vừa tạo việc làm cho hàng chục lao động mù khác.

Không chỉ ở nghề dịch vụ, nhiều học viên còn mạnh dạn phát triển các mô hình nông nghiệp, chăn nuôi. Những mô hình trang trại của anh Nguyễn Ngọc Duy, anh Hồ Văn Thắng là minh chứng cho khả năng tự lập, vươn lên phát triển kinh tế, góp phần giúp gia đình thoát nghèo bền vững.

Trong giai đoạn đến năm 2036, Trung tâm phấn đấu đào tạo nghề, tập huấn thành công cho từ 1.500 đến 1.700 hội viên người mù và người khuyết tật trên địa bàn thành phố; đồng thời kiện toàn tổ chức, hoàn thiện đề án hợp nhất 2 trung tâm và duy trì, nâng tỷ lệ người mù có việc làm ổn định sau đào tạo đạt trên 75%.

Tin, ảnh: MAI HUẾ
 Từ khóa:
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