  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 14/08/2026 14:14

Xuyên đêm chữa cháy rừng

HNN.VN - Do thời tiết nắng nóng gay gắt kết hợp gió tây nam thổi mạnh đã khiến tình hình cháy rừng tại TP. Huế diễn biến hết sức phức tạp. Liên tiếp 6 vụ cháy rừng đã được lực lượng kiểm lâm ghi nhận xảy ra trong 1 ngày trên nhiều địa bàn, buộc các lực lượng ứng trực phải căng mình ứng phó suốt nhiều giờ liền và xuyên đêm 13 đến 14/8.

Nắng nóng gay gắt, nguy cơ cháy ở mức caoQuận Thuận Hóa tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

 Các lực lượng tham gia chữa cháy rừng

Theo Chi cục Kiểm lâm thành phố, trong tổng số 6 vụ cháy rừng được ghi nhận, có 5 vụ cháy xảy ra tại các khu vực: phường Phú Bài, xã Đan Điền, xã Hưng Lộc, xã Chân Mây - Lăng Cô và tại Châu Chữ, thuộc phường An Cựu. Tổng diện tích rừng bị cháy và ảnh hưởng khoảng 5,6ha. Riêng tại khu vực đèo Phước Tượng xảy ra trường hợp 1 người dân tự ý xử lý thực bì, đã được lực lượng tuần tra phát hiện và đình chỉ kịp thời, ngăn chặn nguy cơ cháy lan nguy hiểm.

Tuy các vụ cháy rừng xảy ra liên tiếp trong nhiều khung giờ, trải rộng trên nhiều địa bàn khác nhau dưới áp lực thời tiết nắng nóng gay gắt cực đoan, nhưng công tác huy động lực lượng chữa cháy đã được triển khai với tinh thần khẩn trương nhất.

Ít nhất có 640 người tham gia chữa cháy bao gồm: Cảnh sát PCCC, Ban chỉ huy quân sự các phường, xã, lực lượng kiểm lâm, cán bộ UBND địa phương, Công ty Lâm nghiệp Phong Điền, Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Phong Điền cùng đông đảo người dân đã được huy động ngay lập tức để tiếp cận các hiện trường, triển khai phương án dập lửa. Đến khoảng 20h30 tối cùng ngày, với sự nỗ lực của các lực lượng phối hợp, toàn bộ các điểm cháy đã cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Tại một số khu vực xung yếu, các chiến sĩ tiếp tục phun nước làm nguội và duy trì ứng trực để theo dõi sát tình hình.

Đánh giá về công tác ứng phó, ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố cho biết, nhờ phương châm “4 tại chỗ” được kích hoạt nhanh chóng, sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, công an, quân sự, kiểm lâm và người dân tương đối đồng bộ nên đã giảm thiểu tối đa thiệt hại. Về nguyên nhân các vụ việc, ngoại trừ vụ xử lý thực bì tại Đèo Phước Tượng đã được ngăn chặn kịp thời, các vụ cháy tại Phú Bài, Đan Điền và Hưng Lộc hiện vẫn đang trong quá trình điều tra. Riêng vụ cháy rừng tại khu vực Châu Chữ bước đầu nghi do người dân thắp hương dâng lễ gây ra.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết nắng nóng cực đoan, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Lê Ngọc Tuấn đã chỉ đạo khẩn cấp đến các đơn vị trực thuộc và địa phương duy trì ứng trực 24/24. Tiếp tục duy trì lực lượng trực chiến, tăng cường tuần tra tại các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao, đặc biệt ưu tiên giám sát diện tích rừng trồng keo từ 1- 3 tuổi, khu vực giáp ranh vừa khai thác, nơi có thực bì khô và các địa bàn vừa xảy ra cháy trong ngày. Riêng đối với khu vực Châu Chữ, yêu cầu các đơn vị tăng cường tuyên truyền, kiểm soát chặt chẽ việc thắp hương, đốt vàng mã và sử dụng nguồn lửa của người dân, du khách tại các khu vực rừng đặc dụng nhằm tuyệt đối không để xảy ra sự cố tương tự.

Bá Trí - Công Bằng
 Từ khóa:
6 vụ cháy rừngxảy ra trong ngàyhơn 640 ngườiphường Phú Bàixã Đan Điềnxã Hưng Lộcxã Chân Mây - Lăng Côtại Châu Chữphường An Cựuảnh hưởng hơn 5ha
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sôi nổi các hoạt động tại Ngày hội Bán tải Việt Nam

Sáng 25/7, Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam (PVC) đăng cai, phối hợp với Công ty TNHH SevenT Việt Nam (đơn vị thực hiện công tác vận hành sự kiện) và UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, cùng các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Ngày hội Bán tải Việt Nam 2026 (VPF2026).

Sôi nổi các hoạt động tại Ngày hội Bán tải Việt Nam
Liên quan việc quản lý, sử dụng đất trang trại tại xã Đan Điền: Có thể khởi kiện tại tòa án để được giải quyết theo quy định

Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế nhận được đơn của bà Lê Thị Chúc, trú tại thôn Tháp Nhuận, xã Đan Điền phản ánh nhiều nội dung liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất trang trại và đề nghị các cấp chính quyền xem xét, giải quyết. Vụ việc đã kéo dài nhiều năm, được các cấp, các ngành kiểm tra, xác minh và có văn bản trả lời theo quy định của pháp luật, nhưng bà Chúc vẫn chưa đồng tình với kết quả giải quyết.

Liên quan việc quản lý, sử dụng đất trang trại tại xã Đan Điền Có thể khởi kiện tại tòa án để được giải quyết theo quy định
Phường An Cựu đối thoại với cán bộ, giáo viên về đổi mới giáo dục

Sáng 22/7, UBND phường An Cựu tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn năm 2026, với chủ đề “Đổi mới quản trị nhà trường, chuyển đổi số và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc, phát triển toàn diện học sinh”. Dự hội nghị có ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và 360 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của 9 trường học trên địa bàn phường

Phường An Cựu đối thoại với cán bộ, giáo viên về đổi mới giáo dục

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top