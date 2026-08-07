Xuyên đêm chữa cháy rừng

Các lực lượng tham gia chữa cháy rừng

Theo Chi cục Kiểm lâm thành phố, trong tổng số 6 vụ cháy rừng được ghi nhận, có 5 vụ cháy xảy ra tại các khu vực: phường Phú Bài, xã Đan Điền, xã Hưng Lộc, xã Chân Mây - Lăng Cô và tại Châu Chữ, thuộc phường An Cựu. Tổng diện tích rừng bị cháy và ảnh hưởng khoảng 5,6ha. Riêng tại khu vực đèo Phước Tượng xảy ra trường hợp 1 người dân tự ý xử lý thực bì, đã được lực lượng tuần tra phát hiện và đình chỉ kịp thời, ngăn chặn nguy cơ cháy lan nguy hiểm.

Tuy các vụ cháy rừng xảy ra liên tiếp trong nhiều khung giờ, trải rộng trên nhiều địa bàn khác nhau dưới áp lực thời tiết nắng nóng gay gắt cực đoan, nhưng công tác huy động lực lượng chữa cháy đã được triển khai với tinh thần khẩn trương nhất.

Ít nhất có 640 người tham gia chữa cháy bao gồm: Cảnh sát PCCC, Ban chỉ huy quân sự các phường, xã, lực lượng kiểm lâm, cán bộ UBND địa phương, Công ty Lâm nghiệp Phong Điền, Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Phong Điền cùng đông đảo người dân đã được huy động ngay lập tức để tiếp cận các hiện trường, triển khai phương án dập lửa. Đến khoảng 20h30 tối cùng ngày, với sự nỗ lực của các lực lượng phối hợp, toàn bộ các điểm cháy đã cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Tại một số khu vực xung yếu, các chiến sĩ tiếp tục phun nước làm nguội và duy trì ứng trực để theo dõi sát tình hình.

Đánh giá về công tác ứng phó, ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố cho biết, nhờ phương châm “4 tại chỗ” được kích hoạt nhanh chóng, sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, công an, quân sự, kiểm lâm và người dân tương đối đồng bộ nên đã giảm thiểu tối đa thiệt hại. Về nguyên nhân các vụ việc, ngoại trừ vụ xử lý thực bì tại Đèo Phước Tượng đã được ngăn chặn kịp thời, các vụ cháy tại Phú Bài, Đan Điền và Hưng Lộc hiện vẫn đang trong quá trình điều tra. Riêng vụ cháy rừng tại khu vực Châu Chữ bước đầu nghi do người dân thắp hương dâng lễ gây ra.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết nắng nóng cực đoan, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Lê Ngọc Tuấn đã chỉ đạo khẩn cấp đến các đơn vị trực thuộc và địa phương duy trì ứng trực 24/24. Tiếp tục duy trì lực lượng trực chiến, tăng cường tuần tra tại các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao, đặc biệt ưu tiên giám sát diện tích rừng trồng keo từ 1- 3 tuổi, khu vực giáp ranh vừa khai thác, nơi có thực bì khô và các địa bàn vừa xảy ra cháy trong ngày. Riêng đối với khu vực Châu Chữ, yêu cầu các đơn vị tăng cường tuyên truyền, kiểm soát chặt chẽ việc thắp hương, đốt vàng mã và sử dụng nguồn lửa của người dân, du khách tại các khu vực rừng đặc dụng nhằm tuyệt đối không để xảy ra sự cố tương tự.