Huế có 3 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Học sinh Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế tham gia Kỳ thi chọn học sinh THPT vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2026

Các học sinh được miễn thi gồm: em Trần Thanh Bình, lớp 12 chuyên lý; em Nguyễn Đoàn Quốc Anh, lớp 12 chuyên hóa và em Võ Huy Hoàng, lớp 12 chuyên sinh. Đây đều là những học sinh đoạt giải Nhì quốc gia và tham gia Kỳ thi chọn học sinh THPT vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2026.

Theo danh sách do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, năm nay cả nước có 151 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT và ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng. Trong đó có 37 học sinh thuộc đội tuyển toán, 29 học sinh đội tuyển vật lý, 28 học sinh đội tuyển hóa học, 27 học sinh đội tuyển sinh học và 30 học sinh đội tuyển tin học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc miễn thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2025 - 2026 đối với các học sinh này theo quy định của quy chế thi tốt nghiệp THPT; đồng thời các trường đại học, học viện, cao đẳng thực hiện ưu tiên xét tuyển thẳng năm 2026 theo quy định hiện hành.

Kết quả này tiếp tục khẳng định chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi của Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế cũng như nỗ lực của ngành giáo dục thành phố trong công tác phát hiện, đào tạo học sinh năng khiếu.