Huế có 3 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2026

HNN.VN - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế cho biết, TP. Huế có 3 học sinh lớp 12 được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng. Cả 3 em đều là học sinh của Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế.

 Học sinh Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế tham gia Kỳ thi chọn học sinh THPT vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2026

Các học sinh được miễn thi gồm: em Trần Thanh Bình, lớp 12 chuyên lý; em Nguyễn Đoàn Quốc Anh, lớp 12 chuyên hóa và em Võ Huy Hoàng, lớp 12 chuyên sinh. Đây đều là những học sinh đoạt giải Nhì quốc gia và tham gia Kỳ thi chọn học sinh THPT vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2026.

Theo danh sách do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, năm nay cả nước có 151 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT và ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng. Trong đó có 37 học sinh thuộc đội tuyển toán, 29 học sinh đội tuyển vật lý, 28 học sinh đội tuyển hóa học, 27 học sinh đội tuyển sinh học và 30 học sinh đội tuyển tin học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc miễn thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2025 - 2026 đối với các học sinh này theo quy định của quy chế thi tốt nghiệp THPT; đồng thời các trường đại học, học viện, cao đẳng thực hiện ưu tiên xét tuyển thẳng năm 2026 theo quy định hiện hành.

Kết quả này tiếp tục khẳng định chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi của Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế cũng như nỗ lực của ngành giáo dục thành phố trong công tác phát hiện, đào tạo học sinh năng khiếu.

MINH HIỀN
Địa bạ cổ nhất Việt Nam đang được lưu giữ tại Huế

Huế là vùng đất mang dấu ấn của thời di dân mở nước cách đây hơn 700 năm của cư dân Thuận Hóa xưa. Rất ít tài liệu cho biết về thời điểm di dân và việc tổ chức hình thành các làng xã của người Việt nơi đây. Song trong quá trình điền dã, tôi đã tiếp cận được một số tài liệu Hán Nôm cổ ghi chép về sự kiện di dân, mở đất, hình thành làng, xã. Đặc biệt là tờ địa bạ niên hiệu Đại Hòa thứ 9 (1451) thời vua Lê Nhân Tông, được lập cách đây vừa tròn 575 năm.

Thành phố Huế và tỉnh Miền Trung Sri Lanka hướng tới thiết lập quan hệ hợp tác bền vững

Sáng 8/5, Văn phòng UBND thành phố cho biết, tại Kandy, tỉnh Miền Trung Sri Lanka, Đoàn đại biểu cấp cao TP. Huế do đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo chính quyền tỉnh Miền Trung Sri Lanka nhằm trao đổi, thúc đẩy các cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Hơn 400 học viên tham gia khóa đào tạo "Chăm sóc người bệnh ngoại khoa"

Khóa đào tạo "Chăm sóc người bệnh ngoại khoa" dành cho đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh trong toàn viện và các cơ sở y tế liên quan diễn ra từ ngày 6 - 15/5. Chương trình nhằm cập nhật, chuẩn hóa kiến thức, kỹ năng chăm sóc người bệnh ngoại khoa; đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên y tế...

