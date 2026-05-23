Trường Cao đẳng Huế đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

HNN.VN - Trung tâm Hỗ trợ tư vấn đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực cộng đồng thuộc Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam vừa ban hành quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với Trường Cao đẳng Huế.

Theo kết quả đánh giá, Trường Cao đẳng Huế đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp với số điểm 94/100. Đây là dấu mốc khẳng định những nỗ lực của nhà trường trong nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng môi trường học tập hiện đại, tăng cường thực hành và đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trước đó, đoàn đánh giá ngoài đã khảo sát thực tế tại trường với nhiều nội dung như kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo, phòng học, xưởng thực hành; rà soát hồ sơ, minh chứng liên quan đến công tác quản lý, tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động hỗ trợ người học. Đoàn cũng làm việc trực tiếp với cán bộ, giảng viên, doanh nghiệp cùng học sinh, sinh viên nhằm đánh giá toàn diện chất lượng hoạt động của nhà trường.

Những năm gần đây, Trường Cao đẳng Huế tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất phục vụ đào tạo ở nhiều ngành nghề trọng điểm như công nghệ thông tin, điện công nghiệp, công nghệ ô tô, hàn, cơ khí, may thời trang và chế biến món ăn. Hệ thống phòng học chuyên môn, xưởng thực hành cùng các thiết bị hiện đại được chú trọng đầu tư, góp phần giúp sinh viên nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Hiện nhà trường đào tạo hơn 60 mã ngành ở các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo theo chức danh nghề nghiệp. Bên cạnh đó, trường triển khai nhiều chính sách hỗ trợ học phí, học bổng, tăng cường liên kết doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên thực hành và có việc làm sau tốt nghiệp.

Kết quả kiểm định tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế của Trường Cao đẳng Huế trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đồng thời tạo động lực để nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và mở rộng hợp tác với doanh nghiệp trong thời gian tới.

Theo quyết định công nhận, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Trường Cao đẳng Huế có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.

MINH HIỀN
