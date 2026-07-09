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ClockThứ Sáu, 10/07/2026 19:43

Đại học Huế công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2026

HNN.VN - Ngày 10/7, Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy Đại học (ĐH) Huế công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào và bảng quy đổi tương đương điểm trúng tuyển, ngưỡng đầu vào giữa các phương thức xét tuyển đối với các chương trình đào tạo đại học hệ chính quy năm 2026.

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Thông báo được ban hành trên cơ sở Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế tuyển sinh của ĐH Huế cùng các quyết định về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sư phạm, sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề và lĩnh vực pháp luật năm 2026. Đồng thời, Đại học Huế cũng căn cứ kết quả đối sánh phổ điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học tập THPT để xây dựng bảng quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển.

Theo đó, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của các ngành dao động từ 15 đến 23 điểm, tùy từng lĩnh vực đào tạo. Một số ngành có mức ngưỡng cao như Y khoa và Răng - Hàm - Mặt (Trường ĐH Y - Dược, ĐH Huế) 23 điểm; các ngành học do Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế có mức ngưỡng chủ yếu từ 20 điểm. Ngành Luật và Luật kinh tế của Trường ĐH Luật, ĐH Huế có mức ngưỡng 20 điểm, đồng thời yêu cầu môn Toán hoặc Ngữ văn trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 6 điểm. Đáng chú ý, một số chương trình thuộc lĩnh vực bán dẫn, thiết kế vi mạch yêu cầu ngưỡng 22,75 điểm và thí sinh phải thuộc nhóm 20% có điểm môn Toán cao nhất toàn quốc.

Song song với đó, ĐH Huế cũng ban hành bảng quy đổi tương đương giữa điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ và các kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia (QG) TP. Hồ Chí Minh, ĐHQG Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Bảng quy đổi là căn cứ để xác định ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển tương đương giữa các phương thức xét tuyển, bảo đảm công bằng, minh bạch trong quá trình tuyển sinh năm 2026.

Theo Hội đồng tuyển sinh ĐH Huế, toàn bộ ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của từng ngành và bảng quy đổi tương đương được công bố chi tiết trong các phụ lục kèm theo thông báo để thí sinh tra cứu, lựa chọn và đăng ký nguyện vọng phù hợp.

Tin, ảnh: Hải Triều
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