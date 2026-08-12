Thúc đẩy đổi mới dạy học trong năm học mới

Giáo viên tham quan phòng học STEM tại Trường THPT Nguyễn Huệ

Tham gia tập huấn có cán bộ quản lý phụ trách chuyên môn và các giáo viên môn Vật lí, Công nghệ Công nghiệp cấp THPT trên địa bàn thành phố. Hoạt động nhằm nâng cao năng lực xây dựng câu hỏi, đề kiểm tra, đánh giá học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.

Tại lớp tập huấn, các giáo viên được hướng dẫn quy trình xây dựng ma trận, bảng đặc tả và hệ thống câu hỏi kiểm tra, đánh giá, bảo đảm bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình đối với môn Vật lí và Công nghệ Công nghiệp. Các nội dung được triển khai theo hướng tăng cường thực hành, giúp giáo viên trực tiếp xây dựng ma trận, biên soạn câu hỏi và thực hành trộn đề ngay tại lớp.

Bên cạnh đó, học viên được giới thiệu và hướng dẫn khai thác phần mềm MixEasy trong tạo lập, số hóa và quản lý ngân hàng câu hỏi; trộn đề kiểm tra linh hoạt trên các nền tảng trực tuyến và ngoại tuyến. Phần mềm có thể sử dụng trên máy tính, điện thoại và máy tính bảng, góp phần hỗ trợ giáo viên trong quá trình tổ chức kiểm tra, đánh giá.

Thông qua đợt tập huấn, ngành GD&ĐT hướng tới thống nhất quy trình biên soạn đề kiểm tra, đánh giá, nâng cao chất lượng ngân hàng câu hỏi và năng lực ứng dụng công nghệ của đội ngũ giáo viên, qua đó đáp ứng yêu cầu đổi mới kiểm tra, đánh giá theo Chương trình GDPT 2018 trong năm học mới.

Dịp này, Sở GD&ĐT phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức chương trình tập huấn nâng cao năng lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), giáo dục STEM gắn với chuyển đổi số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Gáo viên cập nhật các giải pháp công nghệ, phương pháp dạy học mới

Chương trình hướng đến việc giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cập nhật các giải pháp công nghệ, phương pháp dạy học mới, đồng thời nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục STEM gắn với chuyển đổi số trong nhà trường.

Điểm nhấn là chuyên đề “Giáo dục STEM đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và thúc đẩy đổi mới sáng tạo”, tập trung vào những nội dung có tính ứng dụng cao như thiết kế bài học STEM tích hợp công nghệ số, tổ chức hoạt động trải nghiệm và định hướng học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật.

Giáo viên cũng được hướng dẫn khai thác các nền tảng công nghệ số trong quản lý, tổ chức và triển khai hoạt động giáo dục STEM. Bên cạnh STEM, chương trình còn cập nhật nhiều nội dung thiết thực như sử dụng công cụ AI trong giảng dạy, ra đề và chấm thi trắc nghiệm trên OLM, lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Không chỉ cập nhật kiến thức về trí tuệ nhân tạo (AI), giáo viên các trường trung học trên địa bàn thành phố Huế sẽ được tiếp cận những cách làm mới trong tổ chức giáo dục STEM, thiết kế bài học số và khai thác công nghệ phục vụ dạy học.

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng tác động sâu rộng đến giáo dục, việc trang bị cho giáo viên năng lực khai thác AI, công nghệ số và phương pháp giáo dục STEM được kỳ vọng tạo thêm động lực đổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong trường học.