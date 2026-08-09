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ClockThứ Sáu, 14/08/2026 14:20

Thiếu nhi “Cùng sách vẽ tương lai”

HNN.VN - Cuộc thi thiếu nhi vẽ tranh theo sách năm 2026 với chủ đề: “Cùng sách vẽ tương lai” sau một thời gian diễn ra vòng sơ khảo đã thu hút hơn 350 bức tranh của các em học sinh từ 6 - 15 tuổi trên địa bàn TP. Huế tham gia. Cuộc thi do Thư viện TP. Huế tổ chức và chọn 50 tác phẩm trong số đó vào vòng chung kết, diễn ra ngày 14/8.

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 Các "họa sĩ nhí" nhận giấy chứng nhận tham gia cuộc thi vẽ tranh.

Lấy cảm hứng từ việc đọc sách báo, thông qua hội họa các em đã thể hiện những suy nghĩ, cảm nhận, cùng ước mơ, hoài bão của chính các em về sự phát triển quê hương trong tương lai với những vấn đề như xanh - sạch - sáng, bảo vệ môi trường, thành phố thông minh, khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo…

Mỗi bức tranh không chỉ là sản phẩm nghệ thuật mà còn là những câu chuyện, những góc nhìn trong trẻo của các em về thế giới xung quanh và về tương lai mà các em mong muốn xây dựng cho quê hương TP. Huế.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi được xem là cầu nối giúp các em đến gần hơn với sách, từ đó hình thành thói quen đọc, tư duy sáng tạo, phát triển toàn diện cả về trí tuệ lẫn cảm xúc, đồng thời khơi dậy năng khiếu hội họa và tình yêu đối với sách.

N. MINH
 Từ khóa:
vẽ tranhđọc sáchthiếu nhiThư viện TP. Huếcuộc thi
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