Thiếu nhi “Cùng sách vẽ tương lai”

Các "họa sĩ nhí" nhận giấy chứng nhận tham gia cuộc thi vẽ tranh.

Lấy cảm hứng từ việc đọc sách báo, thông qua hội họa các em đã thể hiện những suy nghĩ, cảm nhận, cùng ước mơ, hoài bão của chính các em về sự phát triển quê hương trong tương lai với những vấn đề như xanh - sạch - sáng, bảo vệ môi trường, thành phố thông minh, khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo…

Mỗi bức tranh không chỉ là sản phẩm nghệ thuật mà còn là những câu chuyện, những góc nhìn trong trẻo của các em về thế giới xung quanh và về tương lai mà các em mong muốn xây dựng cho quê hương TP. Huế.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi được xem là cầu nối giúp các em đến gần hơn với sách, từ đó hình thành thói quen đọc, tư duy sáng tạo, phát triển toàn diện cả về trí tuệ lẫn cảm xúc, đồng thời khơi dậy năng khiếu hội họa và tình yêu đối với sách.