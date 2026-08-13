Giáo dục lòng yêu nước, trách nhiệm công dân cho học sinh

Lớp học nhằm đổi mới phương pháp tổ chức dạy học các chuyên đề môn GDQPAN

Tham gia lớp tập huấn có 84 giáo viên giảng dạy môn GDQPAN đến từ các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn thành phố. Đây là dịp để đội ngũ giáo viên củng cố kiến thức, cập nhật những nội dung mới, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao năng lực tổ chức dạy học, góp phần thực hiện hiệu quả môn GDQPAN trong các trường.

Nội dung tập huấn được triển khai trên cơ sở những kiến thức đã được tiếp thu tại lớp tập huấn do Bộ GD&ĐT tổ chức, đồng thời cụ thể hóa để thống nhất trong đội ngũ giáo viên trên địa bàn thành phố. Trong đó, tập trung cập nhật những vấn đề mới về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; phương pháp tổ chức dạy học các chuyên đề môn GDQPAN, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn, lãnh đạo Sở GD&ĐT nhấn mạnh vai trò của môn GDQPAN trong giáo dục lòng yêu nước, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm công dân, góp phần hình thành phẩm chất và năng lực cần thiết cho học sinh. Đồng thời, đề nghị giáo viên phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, đổi mới phương pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng dạy học môn GDQPAN.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ giáo viên được củng cố kiến thức, thống nhất phương pháp tổ chức dạy học, từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Đây cũng là cơ sở để Sở GD&ĐT tiếp tục đánh giá, lựa chọn và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi môn GDQPAN cấp thành phố và Hội thi giáo viên dạy giỏi môn GDQPAN toàn quốc theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT.