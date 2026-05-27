Đề thi vừa sức, bám sát chương trình

Kỳ thi được tổ chức nghiêm túc theo đúng quy chế

Thí sinh nhẹ nhõm rời phòng thi

Bước ra khỏi điểm thi Trường THCS Nguyễn Chí Diểu với nụ cười nhẹ nhõm sau môn thi cuối cùng, em Dương Minh Bảo Quyên, học sinh Trường THCS Chu Văn An cho biết khá tự tin với bài làm. Suốt nhiều tháng ôn tập, điều em lo lắng nhất là đề thi có thể quá khó hoặc xuất hiện những dạng bài ngoài dự đoán. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành 3 môn thi, Bảo Quyên thở phào khi đề thi năm nay phần lớn đều nằm trong chương trình đã học. Đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Hai Bà Trưng, Quyên dự đoán đạt khoảng 9 điểm ở môn toán và tiếng Anh, môn ngữ văn khoảng trên 7 điểm.

Tại một số điểm thi, nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái. Nhiều em nhận định đề thi năm nay bám sát chương trình học, có tính phân loại nhưng không quá đánh đố. Hồ Công Vĩnh Thành, học sinh Trường THCS Thống Nhất cho hay, em đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Gia Hội và hoàn thành tương đối tốt các bài thi.

Dù áp lực cạnh tranh năm nay tăng cao, song theo đánh giá chung của nhiều giáo viên và thí sinh, đề thi các môn trong kỳ thi vẫn đảm bảo tính vừa sức và giữ được sự ổn định về cấu trúc. Đề thi có sự phân hóa hợp lý để đáp ứng yêu cầu của một kỳ thi tuyển sinh nhưng không gây áp lực quá lớn cho học sinh. Các câu hỏi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng theo chương trình THCS.

Thí sinh trao đổi thông tin sau khi hoàn thành kỳ thi

Nhận xét về đề thi môn toán, cô giáo Nguyên Phương, giáo viên Trường THCS Chu Văn An cho rằng, đề thi năm nay nhìn chung bám sát nội dung và chương trình đã học, đồng thời vẫn đảm bảo yêu cầu phân hóa để phục vụ công tác tuyển sinh. Phần lớn các câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu đều quen thuộc, phù hợp với mặt bằng học sinh và giúp các em có học lực trung bình, khá có thể hoàn thành bài thi. Bên cạnh đó, đề vẫn dành khoảng 20% số điểm cho các câu hỏi mang tính phân hóa nhằm đánh giá năng lực của học sinh khá, giỏi. Các câu hỏi này đòi hỏi thí sinh phải có tư duy logic, khả năng tổng hợp kiến thức và vận dụng linh hoạt vào quá trình làm bài.

Đảm bảo công bằng, an toàn cho kỳ thi

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 có 18.002 thí sinh đăng ký dự thi tại 48 điểm thi. So với năm học trước, số lượng thí sinh tăng hơn 5.000 em, khiến áp lực cạnh tranh vào các trường THPT công lập năm nay tăng đáng kể. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), trong các buổi thi có 186 thí sinh vắng mặt.

Nhiều trường có tỷ lệ cạnh tranh cao, đặc biệt là các trường nằm ở khu vực trung tâm. Trong đó, Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế có hơn 2.241 hồ sơ đăng ký dự thi trong khi chỉ tiêu tuyển sinh là 450 học sinh. Tại Trường THPT Hai Bà Trưng, số lượng đăng ký đạt 1.787 hồ sơ cho 704 chỉ tiêu. Tương tự, Trường THPT Nguyễn Huệ ghi nhận 2.006 thí sinh đăng ký dự thi cho 704 chỉ tiêu tuyển sinh, tính cả 3 nguyện vọng…

Trước áp lực số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển tăng cao so với những năm trước, Sở GD&ĐT đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị kỳ thi từ sớm. Từ phương án tổ chức, bố trí nhân sự đến rà soát điều kiện cơ sở vật chất tại các điểm thi đều được thực hiện kỹ lưỡng nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Chờ đón thí sinh trước cổng trường thi

Ghi nhận tại các điểm thi cho thấy, không khí thi cử diễn ra nghiêm túc, nền nếp. Trước giờ phát đề, cán bộ coi thi đặc biệt lưu ý thí sinh không mang điện thoại di động, thiết bị công nghệ hay các vật dụng không được phép vào phòng nhằm tránh những vi phạm đáng tiếc. Bên ngoài khu vực thi, lực lượng công an, y tế, đoàn viên thanh niên cùng các bộ phận hỗ trợ đã có mặt từ sớm để đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông và hỗ trợ thí sinh, phụ huynh. Các điều kiện về điện, nước, y tế cũng được chuẩn bị đầy đủ, góp phần để kỳ thi diễn ra thuận lợi, an toàn, không xảy ra sự cố bất thường.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, Ban Chỉ đạo kỳ thi đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Các khâu từ in sao đề thi, vận chuyển đề, tổ chức coi thi đến chấm thi đều được triển khai đúng quy trình, quy chế của Bộ GD&ĐT. Tinh thần chung của ngành giáo dục là tổ chức kỳ thi bảo đảm khách quan, công bằng, đánh giá đúng năng lực và chất lượng học sinh. Những học sinh học tập đầy đủ, nắm chắc kiến thức và có sự nỗ lực sẽ đạt kết quả tốt.

Như vậy, các thí sinh thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố đã hoàn thành xong kỳ thi. Riêng các thí sinh có nguyện vọng thi vào Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế sẽ có phần thi các môn chuyên vào ngày mai (28/5).