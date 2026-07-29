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Thế giới

Nhật Bản triển khai tìm kiếm cứu nạn sau động đất

ClockThứ Năm, 30/07/2026 09:30
Tính đến ngày 29/7, trận động đất có độ lớn 7,1 tại tỉnh Kumamoto, tây nam Nhật Bản, đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, hàng chục người mất tích. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae khẳng định, chính phủ đang huy động mọi nguồn lực sẵn có để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả của trận động đất.

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Lực lượng cứu hỏa được triển khai đến hiện trường vụ động đất. (Ảnh TÂN HOA XÃ) 

Tổng cộng 4.600 nhân viên thuộc Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã được cử tới Kumamoto để tham gia công tác cứu hộ và khắc phục thiệt hại. Khoảng 480 nhân viên cảnh sát từ 11 tỉnh, thành phố cũng được huy động. 465 trung tâm sơ tán đã được thiết lập trên toàn tỉnh Kumamoto. Do ảnh hưởng của động đất, hệ thống giao thông tại Kumamoto bị đình trệ. Khoảng 37.000 gia đình vẫn đang bị mất điện. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết, các nhà máy điện hạt nhân trong khu vực không bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

* Theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, cho đến nay, có 1 công dân Việt Nam thiệt mạng và một số công dân Việt Nam bị thương trong trận động đất.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan đại diện Việt Nam đã phối hợp các cơ quan chức năng sở tại, công ty, nghiệp đoàn và gia đình nạn nhân để xác minh thông tin và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân; đồng thời cử cán bộ trực tiếp đến hiện trường làm việc với các cơ quan liên quan, hỗ trợ gia đình các thủ tục cần thiết theo quy định, bảo đảm đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, thăm hỏi, động viên các công dân Việt Nam đang làm việc tại doanh nghiệp và khu vực lân cận.

Đối với những công dân bị thương, nhà ở bị hư hại do trận động đất, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã phối hợp Hội Người Việt Nam tại Kumamoto nắm rõ tình hình, trực tiếp thăm hỏi, động viên và phối hợp hỗ trợ các trường hợp bị ảnh hưởng. Trong quá trình bảo hộ công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi trận động đất, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản cũng ghi nhận và biểu dương nhiều tấm gương công dân Việt Nam đã tích cực tham gia hỗ trợ cộng đồng tại địa phương.

Trong những ngày tới, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng tỉnh Kumamoto và các hội đoàn người Việt Nam để tiếp tục rà soát tình hình công dân, kịp thời triển khai biện pháp bảo hộ cần thiết đối với những công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản khuyến cáo người dân cần chú ý dư chấn động đất có thể xảy ra trong một đến hai tuần tới. Công dân Việt Nam tại Kumamoto cần theo dõi, tuân thủ các hướng dẫn, cảnh báo của chính quyền sở tại, của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản và các hội đoàn người Việt Nam.

Công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết đề nghị liên lạc ngay với đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản theo số +81 80 3590 9136; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka theo số điện thoại +81 80 3984 6668, +81 80 4279 7302; và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka theo số điện thoại +81 90 4769 6789; hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân 24/7 của Bộ Ngoại giao + 84 981 84 84 84 để được hỗ trợ khẩn cấp.

https://nhandan.vn/nhat-ban-trien-khai-tim-kiem-cuu-nan-sau-dong-dat-post978654.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Nhật Bảntriển khaitìm kiếmcứu nạnđộng đất
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