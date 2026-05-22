Trường THPT Chuyên Khoa học Huế khen thưởng gần 320 học sinh xếp loại tốt

Trao học bổng cho học sinh xuất sắc

Trong năm học qua, kết quả học tập và rèn luyện của học sinh luôn được nhà trường xác định là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch giáo dục. Việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá được triển khai thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Theo thống kê, kết quả học tập toàn trường có 317 học sinh xếp loại tốt, tỷ lệ 70,4%; 121 học sinh xếp loại khá, chiếm 26,9%; 9 học sinh xếp loại đạt, chiếm 2%. Về kết quả rèn luyện, có 440 học sinh xếp loại tốt, chiếm tỷ lệ 97,8% và 7 học sinh xếp loại khá, chiếm 1,6%. Năm học 2025 - 2026, nhà trường có 48 học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và 269 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Dịp này, Học bổng Khuyến tài Nguyễn Chí Thanh đã trao 6 suất học bổng cho các học sinh đạt thành tích tại các cuộc thi cấp quốc gia, gồm 2 học sinh đạt giải Ba Cuộc thi Khoa học kỹ thuật Quốc gia và 4 học sinh đạt giải Khuyến khích Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia bảng chuyên.

Ngoài ra, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế cũng trao thưởng cho 2 học sinh đạt giải Ba Cuộc thi Khoa học kỹ thuật Quốc gia với mức thưởng tương đương 3 năm học phí tại trường.