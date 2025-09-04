Ngày hội đến trường với chủ đề “Nét Huế”

Các đội tham gia trình diễn cổ phục

Với nội dung cuộc thi trình diễn cổ phục Việt, mỗi lớp chọn ra 2 bạn để tham gia trình diễn. Các lớp còn dàn dựng thêm nhân vật phụ tham gia nhằm làm tăng sức hấp dẫn, đặc sắc của tiết mục. Trang phục sử dụng là cổ phục Việt, tập trung vào các loại cổ phục triều Nguyễn, như Nhật Bình, Ngũ Thân, Áo Tấc… Mỗi tiết mục trình diễn kéo dài 2-5 phút.

Chương trình là cơ hội để học sinh tham gia, trải nghiệm các hoạt động tập thể, trau dồi và rèn luyện kỹ năng, văn hóa môi trường học đường, tạo hứng khởi cho năm học mới. Đồng thời, trau dồi hiểu biết cho học sinh về giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương.