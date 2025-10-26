  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 01/12/2025 13:08

Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho Lê Quang Duy Khoa sau Chung kết Olympia 2025

HNN.VN - Sáng 1/12, tại Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho học sinh Lê Quang Duy Khoa, vừa đoạt giải Ba tại Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25.

Truyền lửa tri thức từ điểm cầu HuếHàng ngàn người dõi theo, cổ vũ cho Lê Quang Duy Khoa Sẵn sàng cho cầu truyền hình chung kết Olympia Quyết tâm chinh phục đỉnh Olympia

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen cho Lê Quang Duy Khoa

Trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2025, Lê Quang Duy Khoa, học sinh chuyên Anh Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế xuất sắc vào vòng chung kết, mang về Huế cầu truyền hình lần thứ 8.

Tại trận chung kết, Lê Quang Duy Khoa giành giải Ba, góp phần khẳng định bản lĩnh, sự tự tin và khả năng tư duy của học sinh Huế tại sân chơi trí tuệ uy tín. Thành tích của Lê Quang Duy Khoa đã tạo thêm nguồn cảm hứng, thúc đẩy phong trào học tập trong toàn ngành giáo dục thành phố và góp phần khẳng định vị thế của giáo dục Huế trên toàn quốc.

Ghi nhận tinh thần học tập và sự nỗ lực của Lê Quang Duy Khoa, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho em cùng phần thưởng trị giá 14 triệu đồng. Đây là phần thưởng thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với các tấm gương hiếu học, có những đóng góp tích cực cho môi trường giáo dục. Thông qua sự ghi nhận này, lãnh đạo thành phố mong muốn Lê Quang Duy Khoa nói riêng và tất cả học sinh trên toàn thành phố nói chung tiếp tục phát huy tinh thần nỗ lực, không ngừng rèn luyện để đạt được nhiều kết quả nổi bật trong quá trình học tập.  

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Chủ tịch UBND thành phố Huếtặng bằng khenLê Quang Duy KhoaOlympia
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Truyền lửa tri thức từ điểm cầu Huế

Sáng 26/10, cầu truyền hình trực tiếp Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 diễn ra sôi nổi tại Nhà hát Sông Hương, TP. Huế. Không chỉ là ngày hội tri thức, đây còn là hành trình tiếp nối tinh thần truyền lửa của học sinh Quốc Học - Huế.

Truyền lửa tri thức từ điểm cầu Huế
Sẵn sàng cho cầu truyền hình chung kết Olympia

Ngày 25/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế phối hợp với Ban Sản xuất các chương trình giải trí VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tổng duyệt cầu truyền hình chung kết năm thứ 25 chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” tại Nhà hát Sông Hương.

Sẵn sàng cho cầu truyền hình chung kết Olympia
“Tiếp lửa” cho Lê Quang Duy Khoa

Dù mưa bão vẫn chưa dứt, không khí chuẩn bị cho cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 tại Huế nóng hơn bao giờ hết. Hàng trăm học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế đang ngày đêm tập luyện, sẵn sàng “tiếp lửa” cho Lê Quang Duy Khoa trong trận chung kết diễn ra vào sáng 26/10.

“Tiếp lửa” cho Lê Quang Duy Khoa
Quyết tâm chinh phục đỉnh Olympia

Trước thềm Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25, Lê Quang Duy Khoa, học sinh lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế đang miệt mài chuẩn bị với tinh thần háo hức, quyết tâm và khát vọng thể hiện hết mình trên sân chơi trí tuệ.

Quyết tâm chinh phục đỉnh Olympia

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top