Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho Lê Quang Duy Khoa sau Chung kết Olympia 2025

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen cho Lê Quang Duy Khoa

Trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2025, Lê Quang Duy Khoa, học sinh chuyên Anh Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế xuất sắc vào vòng chung kết, mang về Huế cầu truyền hình lần thứ 8.

Tại trận chung kết, Lê Quang Duy Khoa giành giải Ba, góp phần khẳng định bản lĩnh, sự tự tin và khả năng tư duy của học sinh Huế tại sân chơi trí tuệ uy tín. Thành tích của Lê Quang Duy Khoa đã tạo thêm nguồn cảm hứng, thúc đẩy phong trào học tập trong toàn ngành giáo dục thành phố và góp phần khẳng định vị thế của giáo dục Huế trên toàn quốc.

Ghi nhận tinh thần học tập và sự nỗ lực của Lê Quang Duy Khoa, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho em cùng phần thưởng trị giá 14 triệu đồng. Đây là phần thưởng thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với các tấm gương hiếu học, có những đóng góp tích cực cho môi trường giáo dục. Thông qua sự ghi nhận này, lãnh đạo thành phố mong muốn Lê Quang Duy Khoa nói riêng và tất cả học sinh trên toàn thành phố nói chung tiếp tục phát huy tinh thần nỗ lực, không ngừng rèn luyện để đạt được nhiều kết quả nổi bật trong quá trình học tập.