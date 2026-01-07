99% sinh viên sư phạm Huế thực tập cuối khóa xếp loại giỏi

Chủ trì điều hành hội nghị

Năm học 2024-2025, hơn 3.400 sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tham gia thực tập sư phạm thuộc 17 ngành đào tạo giáo viên và 53 sinh viên thực tập chuyên môn dành cho các ngành ngoài sư phạm tại các trường học trên địa bàn thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Trị. Kết thúc khóa thực tập, 99% sinh viên nhà trường xếp loại giỏi trở lên.

TS. Lê Hồ Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế nhấn mạnh, xác định thực tập là nội dung thực hành nghề nghiệp rất quan trọng trong chương trình đào tạo trình độ đại học. Vì vậy, công tác tổ chức thực hiện các học phần thực tập của trường những năm qua luôn gắn liền với kế hoạch, công tác của các cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến trung học phổ thông.

Năm học này, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế vẫn chủ trương gửi sinh viên đến các cơ sở thực tập cuối khóa trên phạm vi các tỉnh, thành và cơ quan. Đến thời điểm này, 100% sinh viên của trường đảm bảo đủ điều kiện tham gia thực tập cuối khóa tại các cơ sở thực tập.

Hội nghị không chỉ nhằm tổng kết, đánh giá và triển khai kế hoạch thực tập năm học 2025-2026 mà còn là dịp nhà trường lắng nghe các ý kiến đóng góp, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo và chất lượng dạy học ở trường phổ thông, mầm non, đáp ứng vị trí việc làm tại các doanh nghiệp.