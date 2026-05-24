Dấu ấn của một bác sĩ trẻ

TS.BS. Trần Nhật Tiến trao đổi chuyên môn cùng ê-kíp trước ca phẫu thuật

Niềm đam mê với y học đến với Trần Nhật Tiến từ rất sớm qua hình ảnh người cha là bác sĩ y học cổ truyền tận tụy chữa bệnh cho bà con trong làng. Anh chia sẻ: “Từ nhỏ, khi thấy bố chữa bệnh cho những người xung quanh, tôi rất tò mò. Điều đọng lại sâu sắc nhất trong ký ức của tôi là niềm vui của bố mỗi khi giúp người bệnh hồi phục. Chính điều đó đã nuôi dưỡng trong tôi tình yêu với nghề y”.

Năm 2018, sau khi tốt nghiệp bác sĩ nội trú tại Việt Nam, Trần Nhật Tiến tiếp tục sang Hoa Kỳ tu nghiệp. Đến năm 2020, anh theo học chương trình fellow (đào tạo chuyên sâu) lâm sàng chuyên ngành phẫu thuật bàn tay - vi phẫu tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Jeonbuk và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Y khoa tại Hàn Quốc. Thời điểm đó, anh là tiến sĩ ngoại khoa trẻ nhất tại Huế.

Tháng 3/2025, anh cùng ê-kíp thực hiện thành công ca nội soi cổ tay đầu tiên tại Huế cho một bệnh nhân đã sống chung với những cơn đau viêm đa khớp dai dẳng suốt 6 năm.

Hơn 90 phút, từng thao tác được thực hiện cẩn trọng trong không gian rất nhỏ với cấu trúc giải phẫu dày đặc dây chằng và thần kinh. Sau phẫu thuật, bệnh nhân giảm đau rõ rệt và xuất viện sau ba ngày. Đây được xem là một trong những dấu ấn chuyên môn nổi bật của bác sĩ trẻ, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong ứng dụng kỹ thuật hiện đại tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế.

TS.BS. Trần Nhật Tiến chia sẻ, nội soi khớp cổ tay là một trong những kỹ thuật khó của ngoại khoa bởi mọi thao tác đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác và kinh nghiệm xử lý tình huống. “Khoảnh khắc bệnh nhân nói rằng đã có thể ngủ ngon sau nhiều năm là điều khiến tôi nhớ nhất. Niềm vui ấy cũng thôi thúc tôi tiếp tục trau dồi chuyên môn, ứng dụng thêm nhiều kỹ thuật mới trong điều trị”, anh bày tỏ.

PGS.TS. Lê Nghi Thành Nhân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế nhận xét: “TS.BS. Trần Nhật Tiến là bác sĩ trẻ có nền tảng chuyên môn tốt, luôn tích cực tiếp cận kỹ thuật mới. Anh đã mang những kiến thức học được ở nước ngoài trở về ứng dụng hiệu quả tại đơn vị”.

Công việc của bác sĩ ngoại khoa luôn đi kèm áp lực lớn khi mỗi quyết định trong phòng mổ đều ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả điều trị. “Ngoại khoa không cho phép sự chủ quan. Trước mỗi ca phẫu thuật, bác sĩ phải chuẩn bị kỹ, giữ sự tập trung và tính toán cẩn thận cho từng tình huống”, TS.BS. Trần Nhật Tiến chia sẻ.

Từ năm 2016 đến nay, anh liên tục phối hợp cùng nhiều tổ chức quốc tế thực hiện phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em mắc dị tật bẩm sinh. Riêng chương trình phẫu thuật khe hở môi - vòm đã mang lại cơ hội điều trị cho hơn 200 trẻ em trên cả nước. Song song với công tác điều trị, bác sĩ trẻ còn tham gia giảng dạy tại Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Dược Huế.

Từ tâm huyết ấy, anh cùng đồng nghiệp xây dựng Câu lạc bộ Ngoại khoa Sinh viên, tạo môi trường học thuật giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và nuôi dưỡng đam mê ngoại khoa. Những đóng góp trong chuyên môn, nghiên cứu và hoạt động cộng đồng cũng giúp TS.BS. Trần Nhật Tiến được tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp Trung ương năm 2025.

Nhiều đồng nghiệp tại Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Lồng ngực đã quen với hình ảnh bác sĩ Tiến ngồi lại sau mỗi ca mổ, rà soát hồ sơ bệnh án, xem lại từng phim chụp để đối chiếu kết quả điều trị. Với anh, đó không chỉ là thói quen nghề nghiệp mà còn là cách tự nhắc mình phải cẩn trọng trong từng quyết định chuyên môn. Có lẽ cũng từ những điều giản dị ấy, sự tận tâm của một bác sĩ trẻ dần được đồng nghiệp và người bệnh ghi nhận.