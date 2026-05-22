Sớm đầu tư hệ thống nước sạch cho các xã A Lưới

HueWACO cấp nước cho người dân vùng miền núi, vùng sâu vùng xa bằng bồn chứa

Thiếu nước sạch

Hệ thống cấp nước sinh hoạt trên địa bàn xã A Lưới 4 hiện nay chủ yếu được cung cấp từ hai trạm cấp nước do Công ty cổ phần cấp nước Huế (HueWACO) quản lý, gồm trạm cấp nước Đông Sơn và trạm cấp nước A Roàng, cùng với các công trình nước tự chảy do cộng đồng dân cư quản lý, vận hành.

Trong đó, tại địa bàn xã Lâm Đớt (cũ), chỉ có 50 hộ ở 11 thôn được đấu nối, sử dụng nước sạch từ trạm cấp nước Đông Sơn; các hộ còn lại sử dụng nước từ 8 công trình nước tự chảy do cộng đồng thôn trực tiếp quản lý. Riêng thôn Ba Lạch có 120 hộ tự dẫn nước từ khe suối về sử dụng do không có công trình cấp nước tập trung.

Tương tự, tại địa bàn xã A Roàng (cũ), gồm có 7 thôn thì nguồn nước sinh hoạt được cung cấp từ Trạm cấp nước A Roàng chỉ phân phối đến 3 thôn là A Roàng 1, A Min - C9 và Ka 2 Lô, với tổng số hộ dân được sử dụng nước sạch là 193 hộ. Các hộ còn lại sử dụng nước sinh hoạt từ 3 công trình nước tự chảy do cộng đồng thôn quản lý. Đặc biệt, tại xã Hương Phong (cũ), mặc dù là địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020 nhưng toàn bộ các hộ dân đều sử dụng nguồn nước từ 2 công trình nước tự chảy.

Ông Hồ Dũng, Chủ tịch UBND xã A Lưới 4 cho biết, qua rà soát trên địa bàn xã có tổng số hộ được sử dụng nước sạch phục vụ sinh hoạt là 616 hộ/2.742 hộ, đạt tỷ lệ 22,5%; số còn lại đều sử dụng nước tự chảy từ 13 công trình do cộng đồng quản lý. Đối với những công trình này, hiện vẫn đang hoạt động, cơ bản cung cấp nước phục vụ sinh hoạt hằng ngày của 77,5% hộ dân còn lại, nhưng thường xuyên bị hư hỏng trong mùa mưa lũ và không đáp ứng đủ nhu cầu nước sinh hoạt vào mùa khô.

Các công trình nước tự chảy chủ yếu khai thác nguồn nước từ các suối tự nhiên đưa về bể chứa, sau đó phân phối cho các hộ dân. Việc lọc nước chỉ dừng lại ở lớp cát, sỏi thô, không có khâu khử khuẩn bằng Clo hoặc các biện pháp bảo đảm vệ sinh nên có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết, qua khảo sát, tỷ lệ người dân trên địa bàn được cấp và sử dụng hệ thống nước sạch chỉ đạt khoảng 23%, chủ yếu ở các thôn của xã Hồng Kim (cũ). Còn lại các thôn khác chưa có hoặc đang sử dụng nước tự chảy từ các công trình do cộng đồng quản lý. Vào mùa mưa, nước thường đục, không đảm bảo vệ sinh và có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Sớm đầu tư

Ông Hồ Dũng, Chủ tịch UBND xã A Lưới 4 thông tin, sau khi Sở Nông nghiệp và Môi trường có đánh giá về chất lượng nguồn nước tự chảy trên địa bàn chưa đảm bảo chất lượng, vệ sinh, UBND xã đã đề nghị UBND thành phố và sở quan tâm, chỉ đạo sớm triển khai thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng mạng lưới cấp nước sạch tại xã.

Về vấn đề này, HĐND tỉnh (nay là thành phố) đã ban hành Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 7/12/2023 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cấp nước nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có hạng mục nâng cấp, mở rộng mạng lưới cấp nước sạch các xã A Lưới cũ và xã Lâm Đớt, xã Hương Phong nay thuộc xã A Lưới 4. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư là HueWACO vẫn chưa triển khai thực hiện dự án này.

Để đảm bảo việc cung cấp nước sạch liên tục, ổn định, an toàn cho người dân theo quy hoạch đã phê duyệt, Sở Xây dựng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo HueWACO tiến hành khảo sát, lập kế hoạch đầu tư xây dựng các nhà máy cấp nước sạch theo quy hoạch và có kế hoạch triển khai các dự án mở rộng, nối mạng các tuyến đường ống cung cấp nước sạch đến các khu vực dân cư đang sinh sống phân tán, nhỏ lẻ, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng kinh tế còn khó khăn,... trên địa bàn thành phố để báo cáo UBND thành phố và các ngành xem xét quyết định đầu tư theo quy định.

Trước mắt, để khắc phục phần nào tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt của các xã vùng A Lưới, HueWACO đã triển khai thí điểm các vị trí cấp nước sạch bằng bồn chứa có dung tích 5m3 để cung cấp nguồn nước sạch miễn phí cho người dân.