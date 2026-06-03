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Thế giới

Mỹ chuẩn bị ra mắt tờ tiền 250 USD

ClockThứ Tư, 03/06/2026 16:40
Theo mạng tin “financialpost.com” ngày 2/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xây dựng danh tiếng của mình bằng cách gắn tên hoặc hình ảnh của ông lên các sản phẩm.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Từ đế chế bất động sản đến các sân golf, đến những doanh nghiệp ít người biết đến như Trump Steaks, Tea for Trump, TrumpCoin và thậm chí cả Trump University. Ông Trump thích thấy tên mình xuất hiện ở khắp mọi nơi và giờ đây, ông dường như đã chuyển sự chú ý sang tiền tệ.

Nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập Liên bang Mỹ, các quan chức Mỹ đã đề xuất đưa hình ảnh của ông Trump lên tờ tiền 250 USD mới, gây ra một làn sóng tranh luận. Vậy tại sao tờ tiền mới này lại gây tranh cãi? Làm thế nào để tờ tiền này trở thành tiền tệ hợp pháp? Và khi nào nó có thể được đưa vào lưu thông?

Hiện tại, có 2 yêu cầu của Bộ Tài chính Mỹ đối với thiết kế tiền tệ mới: không được phép in hình người còn sống lên tờ tiền và tờ tiền phải bao gồm cụm từ “In God We Trust” (Chúng ta tin vào Chúa). Tuy nhiên, Dự luật do Hạ nghị sĩ Joe Wilson của bang Nam Carolina đề xuất sẽ sửa đổi điều khoản này để tạo điều kiện cho tờ tiền 250 USD được mang tên Trump. 

Mặc dù Dự luật đã bị đình trệ tại Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ kể từ năm 2025, nhưng một người phát ngôn của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, cơ quan này vẫn đang tích cực lên kế hoạch sản xuất tờ tiền ngay khi luật được thông qua.

Các thiết kế chính thức chưa được công bố, nhưng Cục Trạm khắc và In ấn Mỹ (BEP) đã phác thảo một số bản mẫu ban đầu trên đó có chân dung chính thức gần đây nhất của ông Trump.

Vào tháng 3/2026, Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo rằng chữ ký của ông Trump sẽ được thêm vào tiền giấy, đây là lần đầu tiên đối với một tổng thống đương nhiệm. Động thái này cũng được ca ngợi như một dấu ấn cho sự kiện kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ. Trước đây, chỉ có chữ ký của Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Ngân khố Mỹ được in trên các tờ tiền. Ngoài chữ ký, hình ảnh của ông Trump cũng sẽ được in trên các đồng tiền vàng kỷ niệm để chào mừng sự kiện này.

https://nhandan.vn/my-chuan-bi-ra-mat-to-tien-250-usd-post966646.html?gidzl=pq1OGEbUHKdDNL50va10ISrPNK7mGnf8r5OBJgCPJnBKLLaVyK0OHT5RMKEc4XrArrfR5MKJBIK-xLv8Im

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Mỹchuẩn bịra mắttờ tiền250 USD
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