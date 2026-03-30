Mở ngành vật lý kỹ thuật: Bước đi chiến lược đón đầu công nghệ cao

Chuyên gia Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tư vấn tuyển sinh 2026

Đón đầu xu thế

Chia sẻ về quyết định mở ngành, TS. Lê Hồ Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế cho biết, đây không phải là bước đi mang tính thử nghiệm, mà là kết quả của quá trình nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên nhu cầu thực tiễn và xu hướng phát triển toàn cầu.

Một trong những lý do cốt lõi là nhu cầu ngày càng lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ. Khi nền kinh tế chuyển dịch theo hướng số hóa và tự động hóa, những ngành nghề liên quan đến vật lý ứng dụng, kỹ thuật và công nghệ cao trở thành “điểm nóng” về tuyển dụng.

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp bán dẫn và các ngành công nghệ cao đã mở ra những cơ hội lớn. Việt Nam đang từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đòi hỏi đội ngũ kỹ sư và chuyên gia có nền tảng khoa học vững chắc, đồng thời thành thạo kỹ năng kỹ thuật hiện đại. Vật lý kỹ thuật còn mang tính liên ngành rõ nét, kết hợp giữa vật lý, kỹ thuật và công nghệ thông tin. Điều này giúp người học có khả năng thích ứng linh hoạt với nhiều lĩnh vực khác nhau, từ nghiên cứu khoa học đến sản xuất công nghiệp.

Một điểm đáng chú ý là định hướng ứng dụng và công nghệ được đặt lên hàng đầu. Thay vì chỉ tập trung vào lý thuyết, sinh viên sẽ được tiếp cận với các bài toán thực tiễn trong công nghiệp và công nghệ cao. Song song đó là định hướng liên ngành. Sinh viên sẽ học tập trong môi trường tích hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực như điện tử, cơ khí, tự động hóa và công nghệ thông tin là những yếu tố không thể thiếu trong các ngành công nghệ hiện đại.

Nhà trường cũng chú trọng đến hoạt động thực hành, thí nghiệm và mô phỏng, được xem là “chìa khóa” giúp sinh viên chuyển hóa kiến thức thành kỹ năng, từ đó nâng cao năng lực làm việc sau khi tốt nghiệp. Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp, với sự tham gia đóng góp ý kiến từ các đơn vị sử dụng lao động. Điều này giúp đảm bảo tính cập nhật và tính thực tiễn của nội dung giảng dạy.

Sự khác biệt của một ngành học mang tính cầu nối

Theo TS. Lê Hồ Sơn, so với các ngành vật lý truyền thống, vật lý kỹ thuật mang đến nhiều điểm khác biệt rõ rệt, đòi hỏi sinh viên phải có sự chuẩn bị và định hướng phù hợp. Nếu các ngành vật lý truyền thống tập trung vào việc khám phá và giải thích các quy luật tự nhiên, thì vật lý kỹ thuật hướng đến việc ứng dụng những nguyên lý đó để tạo ra công nghệ, thiết bị và quy trình sản xuất mới.

Để đảm bảo chất lượng đào tạo, nhà trường đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trên ba trụ cột: Đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và chương trình đào tạo. Về đội ngũ, nhà trường đã huy động và kiện toàn lực lượng giảng viên từ các lĩnh vực gần với vật lý kỹ thuật, đồng thời tăng cường tuyển dụng và đào tạo giảng viên có trình độ cao. Việc mời chuyên gia và giảng viên thỉnh giảng từ doanh nghiệp, viện nghiên cứu cũng giúp bổ sung góc nhìn thực tiễn cho chương trình đào tạo.

Một trong những điểm nhấn quan trọng là kế hoạch hợp tác theo mô hình “Nhà trường - Doanh nghiệp - Viện nghiên cứu”. Đây được xem là giải pháp then chốt để gắn đào tạo với thực tiễn và nâng cao năng lực cạnh tranh của sinh viên. Nhà trường sẽ hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo và tổ chức thực tập, thường xuyên cập nhật chương trình dựa trên phản hồi từ các đơn vị sử dụng lao động.

Theo đánh giá, sinh viên tốt nghiệp ngành vật lý kỹ thuật sẽ có nhiều cơ hội việc làm trong các lĩnh vực khác nhau. Nổi bật là ngành công nghiệp bán dẫn, vi điện tử và thiết kế vi mạch - lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ và có nhu cầu nhân lực lớn. Bên cạnh đó là lĩnh vực vật liệu và công nghệ vật liệu, năng lượng tái tạo, kỹ thuật hạt nhân và y sinh, tự động hóa và hệ thống nhúng. Đây đều là những ngành có tiềm năng phát triển lâu dài. Sinh viên cũng có thể tham gia nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học, viện nghiên cứu, hoặc tiếp tục học lên các bậc cao hơn.