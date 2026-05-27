Khắc phục thiệt hại do lốc xoáy ở Long Quảng

Lãnh đạo xã Long Quảng đã thăm hỏi, tặng gạo hỗ trợ kịp thời các hộ có nhà bị tốc mái

Trước đó, vào chiều 3/6, tại thôn A Chiêu (xã Long Quảng) đã xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy mạnh. Trận thiên tai đã gây thiệt hại nghiêm trọng về nhà ở, làm gãy đổ nhiều diện tích hoa màu, cây xanh, đồng thời làm hư hỏng hệ thống lưới điện và trụ đèn đường.

Theo thống kê ban đầu, có 4 ngôi nhà bị tốc mái từ 30% - 50%; hệ thống cây xanh, vườn tược bị tàn phá nặng nề, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân.

Chiều cùng ngày, đồng chí Hồ Sỹ Minh, Bí thư Đảng ủy xã đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường, thăm hỏi và động viên các hộ gia đình bị ảnh hưởng. Ban Chỉ huy Quân sự và Công an xã Long Quảng cũng huy động lực lượng, phối hợp cùng người dân dọn dẹp cây xanh gãy đổ, hỗ trợ lợp lại mái nhà để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Các lực lượng giúp dân khắc phục sự cố

Đối với hệ thống năng lượng, Điện lực Nam Đông nhanh chóng điều động nhân lực, phương tiện đến hiện trường và khắc phục xong sự cố mất điện ngay trong đêm.

Đây là trận lốc xoáy thứ 2 liên tiếp xảy ra trên địa bàn xã trong thời gian ngắn. Trước đó, vào chiều 15/5, một trận lốc xoáy tương tự tại thôn Rung Ghênh làm tốc mái 4 nhà dân và làm gãy đổ nhiều cây cối.