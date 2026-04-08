Gần 2.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực các môn năng khiếu khối M, N năm 2026

Thí sinh làm thủ tục dự thi

Năm nay, kỳ thi ghi nhận gần 2.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng khoảng 1.000 thí sinh so với đợt 1 năm 2025, cho thấy sức hút ngày càng lớn của các ngành đào tạo sư phạm giáo dục mầm non và sư phạm âm nhạc tại trường.

Đối với khối M, thí sinh tham gia các môn năng khiếu: hát (tự chọn) và kể chuyện theo tranh. Đối với nội dung đánh giá môn hát (tự chọn), thí sinh thể hiện một bài hát tự chọn lời Việt, theo các chủ đề: quê hương, người mẹ, tuổi trẻ, bốn mùa, trường học (những bài hát tự chọn được phép phổ biến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Nội dung đánh giá môn kể chuyện theo tranh: Thí sinh bốc thăm ngẫu nhiên 1 bức tranh minh họa của một câu chuyện, dựa vào tranh và kết hợp với trí tưởng tượng để kể chuyện. Nội dung câu chuyện phải gắn với chủ đề, phù hợp với tuổi thơ và có tính giáo dục.

Ngành sư phạm âm nhạc (khối N): gồm năng khiếu 1 (môn cao độ và tiết tấu); năng khiếu 2 (môn hát hoặc nhạc cụ). Thí sinh chọn một trong hai nội dung thi theo tổ hợp môn đã đăng ký xét tuyển.

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và thuận lợi, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế triển khai công tác chuẩn bị một cách đồng bộ và kỹ lưỡng: từ việc bố trí phòng thi, sắp xếp số báo danh, đến nâng cấp cơ sở vật chất, tăng cường an ninh - an toàn, phòng chống cháy nổ. Khu vực ra đề được kiểm soát nghiêm ngặt, công tác bảo mật tuân thủ đúng quy định của PA03.

Đặc biệt, đội ngũ sinh viên tình nguyện đồng hành, hỗ trợ thí sinh trong suốt quá trình làm thủ tục và tham gia dự thi, góp phần tạo nên môi trường thi thân thiện, chuyên nghiệp.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng cao điểm, trường đã bố trí 12 phòng thi rộng rãi, thoáng mát, trang bị đầy đủ quạt, nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất để thí sinh yên tâm hoàn thành bài thi. Đồng thời, giảng đường cũng được chuẩn bị làm khu vực nghỉ ngơi cho phụ huynh trong thời gian chờ đợi.

