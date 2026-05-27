Hệ thống điện miền Trung-Tây Nguyên lập đỉnh tiêu thụ mới, vượt mốc 100 triệu kWh/ngày

Sáng 28/5, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết, trong ngày 27/5, hệ thống điện miền Trung-Tây Nguyên tiếp tục ghi nhận mức tiêu thụ cao kỷ lục khi cả công suất cực đại lẫn sản lượng điện tiêu thụ trong ngày đều lập đỉnh mới trong năm 2026.

Công nhân Điện lực Đà Nẵng thi công bảo dưỡng lưới điện dưới cái nắng gay gắt. 

Theo ông Ngô Tấn Cư, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), công suất cực đại toàn hệ thống đạt 4.777MW, sản lượng điện tiêu thụ đạt 100,5 triệu kWh/ngày. Đây là mức sản lượng ngày cao nhất từ trước đến nay của EVNCPC, đồng thời là lần đầu tiên điện năng tiêu thụ tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên vượt mốc 100 triệu kWh/ngày. 

So với năm 2025, công suất cực đại tăng 6,1% (từ 4.503MW) và tăng 18,2% so với cùng kỳ (4.042MW); sản lượng điện tiêu thụ tăng 5,7% so với mức đỉnh năm 2025 (95 triệu kWh/ngày). 

Nguyên nhân chính theo ông Ngô Tấn Cư là đợt nắng nóng kéo dài trên diện rộng, khiến nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát tăng đột biến. Riêng trong ngày 27/5, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt xảy ra tại khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk. Nhiệt độ tại nhiều địa phương ghi nhận ở mức rất cao: Đông Hà (Quảng Trị) 39,6 độ C; Nam Đông (Huế) 38,5 độ C; Tam Kỳ (Đà Nẵng) 39,5 độ C; Quảng Ngãi 39,2 độ C, Ba Tơ 38,1 độ C; Sơn Hòa 38,7 độ C và Tuy Hòa (Phú Yên (cũ) 39,3 độ C. 

Trước diễn biến nắng nóng còn có thể kéo dài, EVNCPC cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình phụ tải, chủ động điều chỉnh phương thức vận hành nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho toàn khu vực.

Theo nhandan.vn
Arrow Việt Nam tăng tốc phủ sóng miền Trung với showroom tiêu chuẩn quốc tế mới tại Hà Tĩnh

Ngày 18/5/2026, thương hiệu thiết bị vệ sinh thông minh toàn cầu ARROW chính thức đưa vào hoạt động showroom mới tại Hà Tĩnh, tiếp tục mở rộng dấu ấn thương hiệu tại thị trường Việt Nam. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển hệ thống phân phối của Công ty TNHH Dash – đơn vị phân phối độc quyền ARROW tại Việt Nam, đồng thời mở ra thêm một điểm đến mua sắm và trải nghiệm thiết bị vệ sinh cao cấp dành cho người dân khu vực Bắc Trung Bộ.

Sớm đầu tư hệ thống nước sạch cho các xã A Lưới

Hiện, các xã A Lưới 1 và A Lưới 4 có đến hơn 77% các hộ dân dùng nước tự chảy cho sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, hệ thống nước tự chảy này hầu như không được xử lý hoặc khử trùng đạt chuẩn. Trước thực trạng đó, các địa phương đã đề xuất UBND thành phố sớm đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống nước sạch tập trung nhằm cung cấp nước ổn định, an toàn cho người dân.

Lan tỏa động lực đổi mới sáng tạo trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội đã truyền cảm hứng và có sức lan tỏa rất lớn trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam về sứ mệnh của các cơ sở giáo dục đại học đối với sự phát triển của đất nước.

