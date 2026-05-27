Hệ thống điện miền Trung-Tây Nguyên lập đỉnh tiêu thụ mới, vượt mốc 100 triệu kWh/ngày

Công nhân Điện lực Đà Nẵng thi công bảo dưỡng lưới điện dưới cái nắng gay gắt.

Theo ông Ngô Tấn Cư, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), công suất cực đại toàn hệ thống đạt 4.777MW, sản lượng điện tiêu thụ đạt 100,5 triệu kWh/ngày. Đây là mức sản lượng ngày cao nhất từ trước đến nay của EVNCPC, đồng thời là lần đầu tiên điện năng tiêu thụ tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên vượt mốc 100 triệu kWh/ngày.

So với năm 2025, công suất cực đại tăng 6,1% (từ 4.503MW) và tăng 18,2% so với cùng kỳ (4.042MW); sản lượng điện tiêu thụ tăng 5,7% so với mức đỉnh năm 2025 (95 triệu kWh/ngày).

Nguyên nhân chính theo ông Ngô Tấn Cư là đợt nắng nóng kéo dài trên diện rộng, khiến nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát tăng đột biến. Riêng trong ngày 27/5, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt xảy ra tại khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk. Nhiệt độ tại nhiều địa phương ghi nhận ở mức rất cao: Đông Hà (Quảng Trị) 39,6 độ C; Nam Đông (Huế) 38,5 độ C; Tam Kỳ (Đà Nẵng) 39,5 độ C; Quảng Ngãi 39,2 độ C, Ba Tơ 38,1 độ C; Sơn Hòa 38,7 độ C và Tuy Hòa (Phú Yên (cũ) 39,3 độ C.

Trước diễn biến nắng nóng còn có thể kéo dài, EVNCPC cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình phụ tải, chủ động điều chỉnh phương thức vận hành nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho toàn khu vực.

