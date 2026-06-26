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ClockThứ Ba, 30/06/2026 14:45

Trao bằng tốt nghiệp cho hơn 70 học sinh các ngành văn hóa nghệ thuật đặc thù

HNN.VN - Ngày 30/6, Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Huế đã trao bằng tốt nghiệp cho 73 học sinh hệ chính quy hệ 3 năm (niên khóa 2023 - 2026) và hệ 2 năm (niên khóa 2024 - 2026).

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 Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế chụp hình lưu niệm cùng Ban giám hiệu Nhà trường và các em học sinh tốt nghiệp 

Các học sinh được trao bằng tốt nghiệp dịp này thuộc các ngành Thanh nhạc, Biểu diễn nhạc cụ phương Tây, Nhạc công truyền thống Huế, Hội họa, Thiết kế đồ họa, Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc, Nghệ thuật biểu diễn Ca kịch Huế, Hướng dẫn du lịch và Biên đạo múa.

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp xuất sắc đạt 34%, giỏi 42% và khá đạt 23%. Trước đó nhà trường đã tổ chức kỳ thi tốt nghiệp năm 2026 cho các học sinh. Theo Th.S Nguyễn Văn Mãi, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Huế, kỳ thi đã phản ánh đúng thực trạng đào tạo và nỗ lực của cả thầy và trò. Với kết quả với hơn 76% học sinh đạt loại xuất sắc và giỏi là một minh chứng cho chất lượng chuyên môn của nhà trường.

Điều đặc biệt được ông Mãi chia sẻ tại lễ trao bằng tốt nghiệp đó là nhiều em vừa ra trường đã được các đơn vị tiếp nhận làm việc. “Số học sinh tốt nghiệp này là lực lượng quan trọng bổ sung vào nguồn nhân lực hoạt động trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của địa phương và các tỉnh thành lân cận”, ông Mãi nói.

N. MINH
 Từ khóa:
Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Huếtốt nghiệpđặc thùhọc sinh
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