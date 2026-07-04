100% học viên lớp Trung cấp Lý luận Chính trị khóa 35B1 tốt nghiệp loại khá, giỏi

Thành ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh Hoàng Đăng Khoa trao bằng tốt nghiệp cho các học viên

Trải qua một năm học tập và rèn luyện nghiêm túc, học viên được trang bị hệ thống kiến thức nền tảng, toàn diện. Nội dung chương trình không chỉ đi sâu vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử và truyền thống của Đảng, mà còn cập nhật những vấn đề cốt lõi về hệ thống chính trị, quản lý hành chính Nhà nước. Đặc biệt, khóa học đã chú trọng bồi dưỡng tư duy chiến lược, kỹ năng lãnh đạo thực chiến và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể - những “công cụ” sát sườn cho công tác điều hành tại cơ sở.

Kết quả cuối khóa, 100% học viên đủ điều kiện tốt nghiệp; trong đó tỷ lệ đạt loại giỏi chiếm ưu thế với 45 học viên (59%), 31 học viên còn lại đạt loại khá (41%).

Tại buổi lễ, Hiệu trưởng nhà trường đã tuyên dương, khen thưởng 8 học viên có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong suốt khóa học.

Đại diện nhà trường nhấn mạnh, lễ tốt nghiệp không phải là điểm kết thúc, mà là cột mốc mở ra một hành trình mới. Những kiến thức lý luận thu nhận được sẽ là “kim chỉ nam” giúp các học viên vững vàng hơn về bản lĩnh chính trị, nhạy bén hơn trong xử lý tình huống thực tiễn; từ đó góp phần chuẩn hóa và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.