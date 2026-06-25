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Trường Đại học Nông Lâm trao bằng cho 9 tân tiến sĩ, 48 thạc sĩ và 171 cử nhân

HNN.VN - Chiều 3/7, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ và đại học đợt 2 năm 2026, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình học tập, nghiên cứu của các nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên.

Trao bằng tốt nghiệp cho hơn 1.100 tân bác sĩ, dược sĩ và cử nhân hệ chính quyTrao bằng đại học chính quy cho 1.064 tân cử nhân Trao bằng cho 821 tân cử nhân ngành Luật và Luật Kinh tếTrao bằng cho 4 tân tiến sĩ, 70 thạc sĩ và 265 tân cử nhânTrường Đại học Phú Xuân trao bằng tốt nghiệp cho 180 tân cử nhân

 Khen thưởng cho các học viên xuất sắc

Đợt này, nhà trường trao bằng cho 9 tân tiến sĩ, 48 tân thạc sĩ và 171 tân cử nhân hệ chính quy, văn bằng 2. Đối với bậc đại học, hơn 90% sinh viên tốt nghiệp đạt loại khá và giỏi, phản ánh chất lượng đào tạo cũng như sự nỗ lực không ngừng của người học trong suốt quá trình học tập, rèn luyện tại trường.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Lê Đình Phùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế chúc mừng các tân tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân đã hoàn thành chặng đường học tập với nhiều thành quả đáng tự hào. Theo Hiệu trưởng, sau những tháng năm miệt mài học tập, nghiên cứu và rèn luyện dưới mái trường, mỗi nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên đã viết nên hành trình chinh phục tri thức bằng sự nỗ lực bền bỉ, ý chí kiên định cùng khát vọng không ngừng vươn lên.

GS.TS. Lê Đình Phùng nhấn mạnh, lễ trao bằng không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những cố gắng của người học mà còn là dấu mốc khẳng định sự trưởng thành về tri thức, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm. Đây sẽ là hành trang quan trọng để các tân khoa tự tin bước vào môi trường công tác, tiếp tục học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
 Từ khóa:
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