Trường Đại học Nông Lâm trao bằng cho 9 tân tiến sĩ, 48 thạc sĩ và 171 cử nhân

Khen thưởng cho các học viên xuất sắc

Đợt này, nhà trường trao bằng cho 9 tân tiến sĩ, 48 tân thạc sĩ và 171 tân cử nhân hệ chính quy, văn bằng 2. Đối với bậc đại học, hơn 90% sinh viên tốt nghiệp đạt loại khá và giỏi, phản ánh chất lượng đào tạo cũng như sự nỗ lực không ngừng của người học trong suốt quá trình học tập, rèn luyện tại trường.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Lê Đình Phùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế chúc mừng các tân tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân đã hoàn thành chặng đường học tập với nhiều thành quả đáng tự hào. Theo Hiệu trưởng, sau những tháng năm miệt mài học tập, nghiên cứu và rèn luyện dưới mái trường, mỗi nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên đã viết nên hành trình chinh phục tri thức bằng sự nỗ lực bền bỉ, ý chí kiên định cùng khát vọng không ngừng vươn lên.

GS.TS. Lê Đình Phùng nhấn mạnh, lễ trao bằng không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những cố gắng của người học mà còn là dấu mốc khẳng định sự trưởng thành về tri thức, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm. Đây sẽ là hành trang quan trọng để các tân khoa tự tin bước vào môi trường công tác, tiếp tục học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương, đất nước.