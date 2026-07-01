Ra mắt ngành Kỹ thuật máy tính và trao bằng tốt nghiệp cho 68 tân kỹ sư

Tại lễ ra mắt ngành Kỹ thuật máy tính

Việc mở ngành Kỹ thuật máy tính thể hiện chiến lược của Đại học Huế trong việc từng bước đầu tư, tập trung nguồn lực phát triển Khoa Kỹ thuật và Công nghệ. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đại học Huế trong năm 2026, được xác định tại Nghị quyết số 57-NQ/ĐU ngày 20/6/2026 của Đảng ủy Đại học Huế.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Quang Lịch, Khoa trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế nhấn mạnh, việc chính thức ra mắt ngành Kỹ thuật máy tính vào thời điểm này có ý nghĩa đặc biệt, phù hợp với định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng thời, đây cũng là bước đi cụ thể nhằm thực hiện quy hoạch phát triển các ngành kỹ thuật trọng điểm và công nghệ chiến lược tại Đại học Huế, hướng tới mục tiêu sớm thành lập Trường Đại học Kỹ thuật và Công nghệ trực thuộc Đại học Huế.

Dịp này, Khoa cũng tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cho 68 tân kỹ sư niên khóa 2021 - 2026. Đây là thế hệ kỹ sư thứ 2 của khoa, được đào tạo ở các ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa và Kỹ thuật điện.