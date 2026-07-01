  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 04/07/2026 10:01

Ra mắt ngành Kỹ thuật máy tính và trao bằng tốt nghiệp cho 68 tân kỹ sư

HNN.VN - Sáng 4/7, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế tổ chức chương trình ra mắt ngành Kỹ thuật máy tính và lễ trao bằng tốt nghiệp cho 68 tân kỹ sư niên khóa 2021 - 2026.

Trường Đại học Nông Lâm trao bằng cho 9 tân tiến sĩ, 48 thạc sĩ và 171 cử nhânTrao bằng tốt nghiệp cho hơn 1.100 tân bác sĩ, dược sĩ và cử nhân hệ chính quyTrao bằng đại học chính quy cho 1.064 tân cử nhân Trao bằng cho 821 tân cử nhân ngành Luật và Luật Kinh tếTrao bằng cho 4 tân tiến sĩ, 70 thạc sĩ và 265 tân cử nhân

Tại lễ ra mắt ngành Kỹ thuật máy tính  

Việc mở ngành Kỹ thuật máy tính thể hiện chiến lược của Đại học Huế trong việc từng bước đầu tư, tập trung nguồn lực phát triển Khoa Kỹ thuật và Công nghệ. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đại học Huế trong năm 2026, được xác định tại Nghị quyết số 57-NQ/ĐU ngày 20/6/2026 của Đảng ủy Đại học Huế.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Quang Lịch, Khoa trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế nhấn mạnh, việc chính thức ra mắt ngành Kỹ thuật máy tính vào thời điểm này có ý nghĩa đặc biệt, phù hợp với định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng thời, đây cũng là bước đi cụ thể nhằm thực hiện quy hoạch phát triển các ngành kỹ thuật trọng điểm và công nghệ chiến lược tại Đại học Huế, hướng tới mục tiêu sớm thành lập Trường Đại học Kỹ thuật và Công nghệ trực thuộc Đại học Huế.

Dịp này, Khoa cũng tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cho 68 tân kỹ sư niên khóa 2021 - 2026. Đây là thế hệ kỹ sư thứ 2 của khoa, được đào tạo ở các ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa và Kỹ thuật điện.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
 Từ khóa:
Ra mắtngành Kỹ thuậtmáy tínhvà trao bằngtốt nghiệpcho 68tân kỹ sư
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT: Huế có 6 môn vào tốp 10 toàn quốc

Sáng 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo đó, TP. Huế tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm các địa phương có chất lượng giáo dục hàng đầu cả nước khi xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố về phổ điểm, tăng một bậc so với năm 2025.

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Huế có 6 môn vào tốp 10 toàn quốc
Trường Đại học Y - Dược:
Trao bằng tốt nghiệp cho hơn 1.100 tân bác sĩ, dược sĩ và cử nhân hệ chính quy

Chiều 25/6, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho hơn 1.100 tân bác sĩ, dược sĩ và cử nhân hệ chính quy năm 2026. Đây là các sinh viên thuộc các khóa học 2020-2026 và 2021/2022-2026 của nhiều ngành đào tạo trong lĩnh vực khoa học sức khỏe, đánh dấu một cột mốc quan trọng trên hành trình học tập và chuẩn bị bước vào môi trường hành nghề chuyên nghiệp.

Trao bằng tốt nghiệp cho hơn 1 100 tân bác sĩ, dược sĩ và cử nhân hệ chính quy
Đổi mới chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Từ ngày 16/6, các Hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tổ chức họp lãnh đạo, đánh giá công tác coi thi và triển khai công tác chấm thi. Trong kỳ thi, chỉ có môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận với yêu cầu chấm “mở”, chấm đều tay.

Đổi mới chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top