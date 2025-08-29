Trao 219 suất học bổng Vallet cho học sinh, sinh viên xuất sắc

Các học sinh nhận học bổng trong đợt này

Năm nay, Quỹ học bổng Vallet trao 219 suất cho học sinh, sinh viên TP. Huế, gồm 152 suất dành cho học sinh (16 triệu đồng/suất) và 67 suất dành cho sinh viên (32 triệu đồng/suất). Đây là phần thưởng cao quý, tiếp thêm động lực để các em nuôi dưỡng hoài bão, phấn đấu trên con đường học tập và nghiên cứu khoa học.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình tri ân sâu sắc đến Giáo sư Odon Vallet, Giáo sư Trần Thanh Vân, Giáo sư Lê Kim Ngọc cùng các cộng sự của Tổ chức “Gặp gỡ Việt Nam” đã nhiều năm đồng hành, hỗ trợ các em học sinh, sinh viên trên con đường học tập.

Ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, trong bối cảnh Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao luôn là ưu tiên hàng đầu. Sự đồng hành bền bỉ của Quỹ học bổng Vallet chính là nguồn lực tinh thần và vật chất vô giá, tiếp thêm sức mạnh để thế hệ trẻ Huế vươn tầm tri thức, hội nhập quốc tế, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố và đất nước.





Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình tặng hoa cho các giáo sư của Tổ chức “Gặp gỡ Việt Nam”

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố mong muốn các em học sinh, sinh viên trân trọng giá trị học bổng, biến tình cảm và niềm tin ấy thành động lực học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, trở thành công dân ưu tú, góp phần xây dựng quê hương.

Tổ chức “Gặp gỡ Việt Nam” bắt đầu cấp học bổng cho tài năng trẻ Việt Nam từ năm 1996 và mở rộng toàn quốc từ năm 2001 với tên gọi học bổng Vallet. Đến nay, Quỹ đã trao hơn 50.000 suất học bổng với tổng giá trị trên 500 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu trẻ trên cả nước.

Riêng tại Huế, hơn 4.500 em học sinh, sinh viên đã nhận được sự hỗ trợ quý báu từ Quỹ, cùng với hệ thống thư viện Vallet, chương trình hợp tác đào tạo quốc tế INSA và nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực khác.