Phối hợp trao 75 suất học bổng cho học sinh, sinh viên

Tổng Biên tập Hoàng Đăng Khoa và Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP. Huế, Bí thư Thành đoàn trao học bổng cho sinh viên

Chương trình có sự tham dự của doanh nhân Lê Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Hệ thống khám chữa bệnh đa khoa Sài Gòn. Về phía Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế có ông Hoàng Đăng Khoa, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập cùng đại diện các sở, ban, ngành.

Với sự tài trợ của Hệ thống khám chữa bệnh đa khoa Sài Gòn, chương trình trao 75 suất học bổng; trong đó, 25 suất học bổng dành cho sinh viên đang học tại Đại học Huế (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng) và 50 suất học bổng dành cho học sinh ở các cấp học phổ thông của thành phố (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng). Đây là nguồn động viên kịp thời, giúp các em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ đến trường trong năm học mới 2025 - 2026.

Doanh nhân Lê Xuân Hoàng và Chủ tịch Hội Khuyến học TP. Huế Phan Công Tuyên trao học bổng cho sinh viên

Phát biểu tại chương trình, Tổng Biên tập Hoàng Đăng Khoa nhấn mạnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế luôn gắn hoạt động báo chí với công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện, phát huy tinh thần “Thương người như thể thương thân”. Thông qua các chương trình, như “Nối nhịp nghĩa tình”, “Quỹ Sen xanh”, đơn vị đã kết nối nhiều tấm lòng hảo tâm, hỗ trợ thiết thực cho người nghèo và học sinh, sinh viên vượt khó.

Doanh nhân Lê Xuân Hoàng là một người con của Huế thành đạt tại TP. Hồ Chí Minh. Nhiều năm qua, ông luôn dành sự quan tâm, chia sẻ với quê hương bằng những hoạt động ý nghĩa, lan tỏa yêu thương. 75 suất học bổng lần này tiếp tục khẳng định tấm lòng và trách nhiệm cộng đồng của ông, góp phần tiếp sức cho các em học sinh, sinh viên vươn lên trong học tập, mở rộng cánh cửa tri thức.