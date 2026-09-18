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Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế chào đón hơn 2.800 tân sinh viên khóa 60

HNN.VN - Sáng 20/9, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế tổ chức lễ khai giảng niên khóa 2026​ -​ 2030 và chào đón hơn 2.800 tân sinh viên khóa 60 (K60).​ Với số lượng tân sinh viên này, tổng quy mô sinh viên chính quy của nhà trường hiện đạt hơn 15.000.

Đào tạo, bồi dưỡng giảng dạy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho 30 giảng viên Khẩn trương khắc phục tình trạng thiếu sách giáo khoaQuỹ ký túc xá chưa theo kịp nhu cầu sinh viênTiếp tục tăng cường nguồn cung, in bổ sung sách giáo khoa, sách bài tập để phát hành theo nhu cầu thực tếKhai giảng năm học mới, khơi nguồn đổi mới giáo dụcĐại học Huế đón gần 16.500 tân sinh viên

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế khen thưởng thủ khoa tại lễ khai giảng.

Năm học 2026 - 2027, nhà trường tiếp tục thực hiện phương châm “Dạy thật, học thật, hành động thật và chịu trách nhiệm thật”, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực tự học, tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi với môi trường làm việc và hội nhập quốc tế.

Dịp này, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế khen thưởng 1 thủ khoa, 3 á khoa và 12 sinh viên đạt điểm cao trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2026. Nhà trường cũng trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” cho 2 tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 45 suất học bổng “Vượt khó”.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế nhấn mạnh, phát triển và xây dựng nhân cách là mục tiêu quan trọng, được nhà trường ưu tiên trong quá trình đào tạo; đồng thời nhắn nhủ các tân sinh viên nhanh chóng thích nghi với môi trường đại học, chủ động trong học tập, tích cực nghiên cứu khoa học và rèn luyện, từ đó đạt kết quả tốt trong hành trình 4 năm đại học.

Phương Thảo
 Từ khóa:
khai giảngđại học kinh tếsinh viêntân sinh viênthủ khoa
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