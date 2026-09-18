Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế chào đón hơn 2.800 tân sinh viên khóa 60

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế khen thưởng thủ khoa tại lễ khai giảng.

Năm học 2026 - 2027, nhà trường tiếp tục thực hiện phương châm “Dạy thật, học thật, hành động thật và chịu trách nhiệm thật”, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực tự học, tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi với môi trường làm việc và hội nhập quốc tế.

Dịp này, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế khen thưởng 1 thủ khoa, 3 á khoa và 12 sinh viên đạt điểm cao trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2026. Nhà trường cũng trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” cho 2 tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 45 suất học bổng “Vượt khó”.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế nhấn mạnh, phát triển và xây dựng nhân cách là mục tiêu quan trọng, được nhà trường ưu tiên trong quá trình đào tạo; đồng thời nhắn nhủ các tân sinh viên nhanh chóng thích nghi với môi trường đại học, chủ động trong học tập, tích cực nghiên cứu khoa học và rèn luyện, từ đó đạt kết quả tốt trong hành trình 4 năm đại học.