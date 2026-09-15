Tăng cường liên kết giữa nhà trường - doanh nghiệp - người học

Trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho Trường Cao đẳng Du lịch Huế

Hội nghị tập trung trao đổi về nhu cầu nhân lực, yêu cầu vị trí việc làm, tiêu chuẩn nghề nghiệp và các giải pháp tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong quá trình đào tạo; đồng thời đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và định hướng mở rộng quan hệ hợp tác theo hướng thường xuyên, thực chất và hiệu quả.

Từ nền tảng kiểm định chất lượng và mạng lưới hợp tác với doanh nghiệp, tiếp tục định hướng xây dựng mô hình đào tạo mở, linh hoạt và gắn với nhu cầu xã hội; trong đó doanh nghiệp tham gia ngày càng sâu vào quá trình xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, thực hành - thực tập, đánh giá năng lực và kết nối việc làm.

Tại hội nghị, Trường Cao đẳng Du lịch Huế được trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp do Trung tâm Hỗ trợ tư vấn đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực cộng đồng (thuộc Hiệp hội Cao đẳng cộng đồng Việt Nam) kiểm định. Đây là chu kỳ kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp lần thứ ba của trường. Kết quả đánh giá lần này đạt 94/100 điểm.

Trường Cao đẳng Du lịch Huế ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp, đơn vị.

Trong khuôn khổ hội nghị, Trường Cao đẳng Du lịch Huế ký kết thỏa thuận hợp tác với 9 doanh nghiệp, tổ chức trong các lĩnh vực du lịch, khách sạn, dịch vụ, cung ứng nhân lực, giáo dục và chăm sóc sức khỏe - sắc đẹp.

Nội dung hợp tác tập trung vào phối hợp xây dựng, rà soát và cập nhật chương trình đào tạo; tổ chức tham quan, trải nghiệm, thực hành và thực tập; mời cán bộ quản lý, chuyên gia và người lao động có kinh nghiệm tham gia hướng dẫn, đào tạo; phối hợp đánh giá năng lực nghề nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng theo nhu cầu doanh nghiệp và kết nối việc làm cho học sinh, sinh viên.

Dịp này, Câu lạc bộ Hướng dẫn viên du lịch trẻ thuộc Đoàn Trường Cao đẳng Du lịch Huế cũng chính thức được ra mắt.