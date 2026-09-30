Đón đọc Huế ngày nay số 540, phát hành ngày 2/10

Trang Nhất với các thông tin thời sự nổi bật.

Trong đó, ở trang 2, nổi bật là bài viết: “Mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị” phản ánh bước chuyển mình của các HTX tại TP. Huế. Nhờ chủ động vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã và đẩy mạnh thương mại điện tử, các sản phẩm OCOP Huế do các HTX sản xuất đang dần thoát khỏi sản xuất thô, giúp nâng tầm giá trị nông sản và đặc sản xứ Huế.

Ở trang 3, chúng tôi dành nguyên dung lượng để phản ánh về Hội nghị lần thứ bảy (khóa XVII, mở rộng) của Ban Thường vụ Thành ủy Huế diễn ra ngày 1/10. Hội nghị nhằm rà soát tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, đề ra phương hướng quý IV và quyết định nhiều chủ trương chiến lược. Trong bối cảnh kinh tế thành phố duy trì đà tăng trưởng ước đạt gần 9%, hội nghị tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, siết chặt kỷ cương với nguyên tắc “6 rõ”, quyết tâm đưa tăng trưởng cả năm đạt từ 10% trở lên và giải ngân vốn đầu tư công tối thiểu 95%. Bên cạnh đó, hội nghị còn dành thời gian xem xét, cho ý kiến về nhiều vấn đề trọng tâm khác như Đề án thành lập Khu công nghệ cao theo mô hình xã hội hóa, định hướng phát triển Huế thành trung tâm văn hóa - du lịch Đông Nam Á, công tác quy hoạch cán bộ cho giai đoạn mới…

Số báo này dành nguyên dung lượng trang 3 để phản ảnh về Hội nghị lần thứ bảy (khóa XVII, mở rộng) của Ban Thường vụ Thành ủy Huế.

Tại trang 4, bài viết “Ứng phó thiên tai bằng công nghệ thông minh” mang đến góc nhìn toàn cảnh về nỗ lực chủ động trước thiên tai của TP. Huế. Thông qua hệ thống cảnh báo thông minh theo thời gian thực kết hợp giữa mô hình thủy lực và trí tuệ nhân tạo (AI), thành phố nâng cao năng lực dự báo ngập lụt, hỗ trợ điều tiết xả lũ hiệu quả và giúp người dân an tâm, chủ động ứng phó trong mùa mưa lũ.

Trang 5 dành dung lượng cho bài viết “Hành trình 30 năm khuyến học trên đất Huế”. Bài viết không chỉ tôn vinh truyền thống hiếu học của vùng đất cố đô mà còn khắc họa chặng đường gần 30 năm (1997 - 2026) bền bỉ của Hội Khuyến học thành phố. Với hơn 410 tỷ đồng được vận động cùng hàng trăm ngàn suất học bổng đến tay học sinh, sinh viên nghèo, Hội đã trở thành điểm tựa vững chắc, thắp sáng bao ước mơ đèn sách và vun đắp cho một xã hội học tập ngày càng phát triển.

Trên trang 6, bài viết “Kỹ năng số cho mỗi người dân” phác họa bức tranh chuyển đổi số sôi động trên địa bàn thành phố Huế. Sự đồng hành của các tổ công nghệ số cộng đồng cùng các ứng dụng Hue-S, VNeID... giúp người dân tự tin làm chủ công nghệ và thực hiện tốt các dịch vụ công trực tuyến.

Số báo còn có nhiều tin tức thời sự và các chuyên mục hấp dẫn khác.

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