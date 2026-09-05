Khai giảng năm học mới, khơi nguồn đổi mới giáo dục

Từ miền núi đến đồng bằng, mỗi ngôi trường đón năm học mới theo một cách riêng, với những dấu mốc, kết quả và mục tiêu mới. Sự hiện diện của lãnh đạo thành phố tại các trường học không chỉ mang đến niềm vui trong ngày khai giảng, mà còn tiếp thêm động lực để thầy cô, học sinh bước vào năm học mới với quyết tâm và kỳ vọng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường THPT chuyên Quốc Học Huế

Dấu ấn 130 năm xây dựng và trưởng thành

Trong không khí hân hoan của ngày hội tựu trường, Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế bước vào năm học mới với dấu mốc lịch sử: 130 năm xây dựng và trưởng thành (1896 - 2026). Dự lễ khai giảng có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang.

Năm học này, Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế đón 457 học sinh lớp 10, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 1.338 em. Hướng tới kỷ niệm 130 năm thành lập, nhà trường tiếp tục gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống “yêu nước - hiếu học - tôn sư trọng đạo - sáng tạo, năng động và hội nhập”, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.

Trong năm học 2025 - 2026, học sinh nhà trường đạt 90 giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, gồm 4 giải Nhất, 20 giải Nhì, 34 giải Ba và 32 giải Khuyến khích, đạt tỷ lệ 83,33%. Đây là số lượng giải học sinh giỏi quốc gia cao nhất từ trước đến nay của trường, tăng 7 giải so với năm học trước. Trường cũng có 5 học sinh được chọn dự thi vòng 2 tuyển chọn các đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế; trong đó có 1 học sinh là thành viên đội tuyển dự Olympic Tin học châu Á; 1 học sinh giành giải Ba tại chung kết năm thứ 25 cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia”; 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2026, trong đó có học sinh đạt thủ khoa toàn thành phố.

Bước vào năm học mới, nhà trường tiếp tục đổi mới hoạt động dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục, phát huy thế mạnh đào tạo học sinh giỏi, bồi dưỡng nhân tài và phát triển toàn diện cho học sinh.

Dịp này, Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế được trao Cờ thi đua của Chính phủ với danh hiệu “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2025 - 2026”. 27 học sinh của trường được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 và tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường THPT Nguyễn Huệ

Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nhà trường.

Cùng chung niềm tự hào, tại Trường THPT Nguyễn Huệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài dự lễ khai giảng và thừa ủy quyền trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nhà trường.

Năm học qua, học sinh trường đạt 87 giải học sinh giỏi cấp thành phố; trong đó, Hoàng Anh Minh, lớp 11/14, gây dấu ấn tại chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 26 với giải Nhất cuộc thi Tuần, giải Nhất cuộc thi Tháng và giải Nhì cuộc thi Quý.

Bên cạnh học tập, học sinh nhà trường tích cực tham gia các cuộc thi tranh biện tiếng Anh, AI, Robocon, tìm hiểu di sản; đồng thời duy trì các hoạt động văn nghệ, thể thao và chương trình cộng đồng. Phòng thí nghiệm Đổi mới sáng tạo STEM được đưa vào vận hành, mở thêm không gian để học sinh nghiên cứu, trải nghiệm robot và công nghệ. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống và trách nhiệm cộng đồng cũng được nhà trường chú trọng. Trong năm học qua, 5 học sinh khối 12 được kết nạp Đảng.

Bước vào năm học 2026-2027, cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, phát huy năng lực học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục và giữ vững thế mạnh trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Trường THPT Vinh Lộc - điểm sáng giáo dục vùng biển

Đồng chí Đặng Ngọc Trân, UVTV, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy trao cờ thi đua của UBND thành phố cho Trường THPT Vinh Lộc.

Không khí khai giảng tại Trường THPT Vinh Lộc mang đậm sắc thái rộn ràng, tươi vui của ngày hội tựu trường. Từ hơn 6 giờ sáng, sân trường đã có sự hiện diện đông đủ của gần 1.100 học sinh. Dự lễ khai giảng có đồng chí Đặng Ngọc Trân, UVTV, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Năm học 2025-2026, Trường THPT Vinh Lộc đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt 99,37%, cao hơn mức trung bình của thành phố; nhiều học sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển đại học từ 24 điểm trở lên. Chất lượng giáo dục đạt các chỉ tiêu đề ra, trong đó 27,8% học sinh được xếp loại học lực mức giỏi.

Với những kết quả đạt được, nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá là “Tập thể Lao động xuất sắc” trong năm học 2025-2026. Đặc biệt, trường được UBND thành phố tặng Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối THPT toàn thành phố”.

Khởi đầu mới từ những ngôi trường sau sáp nhập

Trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học Trường THCS Phong Phú.

Lễ Khai giảng năm nay tại nhiều trường học còn đánh dấu những khởi đầu mới sau quá trình sắp xếp mạng lưới trường lớp. Tại phường Phong Phú, Trường THCS Phong Phú bước vào năm học đầu tiên với mô hình mới, trên cơ sở tổ chức lại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Dự lễ khai giảng và tặng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường có đồng chí Hoàng Khánh Hùng, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế.

Trường THCS Phong Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường THCS Điền Lộc, đồng thời tiếp nhận học sinh khối THCS của Trường TH&THCS Điền Hòa và Trường TH&THCS Nguyễn Lộ Trạch. Nhà trường hiện có một trụ sở chính và hai phân hiệu. Việc tổ chức lại nhằm kiện toàn mạng lưới trường lớp, tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Bước vào năm học mới, nhà trường xác định đoàn kết là nền tảng, chất lượng giáo dục là trọng tâm, đổi mới là động lực và sự phát triển toàn diện của học sinh là mục tiêu. Phát huy truyền thống của các trường trước khi sắp xếp, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên quyết tâm xây dựng môi trường giáo dục tích cực, nơi học sinh được tôn trọng, khuyến khích phát triển năng lực và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của bản thân.

Tại phường Phú Xuân, thầy và trò Trường THCS Thống Nhất bước vào năm học mới với một dấu mốc đáng chú ý khi nhà trường hoạt động theo quy mô mới sau sáp nhập. Dự lễ, tặng hoa chúc mừng và động viên thầy trò có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn. Dịp này, nhà trường cũng đón nhận Cờ thi đua của UBND thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn (bên phải ảnh) trao cờ thi đua của UBND thành phố cho Trường THCS Thống Nhất.

Năm học 2026-2027, Trường THCS Thống Nhất được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập với Trường THCS Tố Hữu. Sau sáp nhập, trường có 56 lớp, 2.387 học sinh cùng 117 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Quy mô mới vừa mở ra thêm điều kiện tập hợp, phát huy thế mạnh đội ngũ, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác quản lý và tổ chức dạy học.

Theo thầy Hiệu trưởng Trần Hoàng Vỹ, trước mắt, nhà trường tập trung ổn định tổ chức, duy trì nền nếp dạy và học, đồng thời phát huy thế mạnh chuyên môn của đội ngũ sau sáp nhập. Các tổ chuyên môn được sắp xếp phù hợp; giáo viên tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Trong năm học 2025-2026, cơ sở tại 43 Lê Trung Đình, nguyên là Trường THCS Tố Hữu, được UBND thành phố tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối THCS. Thành tích này là động lực để thầy và trò Trường THCS Thống Nhất tiếp tục ổn định hoạt động, kế thừa những kết quả đã có và nâng cao chất lượng giáo dục trong năm học đầu tiên sau sáp nhập.

Ở bậc tiểu học, mục tiêu ổn định trường lớp sau sắp xếp cũng hiện rõ trong ngày khai giảng tại Trường Tiểu học Thủy Phương. Năm học 2026-2027 là chặng đường đầu tiên của nhà trường sau khi tổ chức lại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Thanh Thủy. Dự lễ khai giảng có UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân.

UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân dự khai giảng tại Trường Tiểu học Thủy Phương.

Trường Tiểu học Thủy Phương được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Dạ Lê và Trường Tiểu học Thanh Lam. Sau sắp xếp, nhà trường có 1.652 học sinh, 89 cán bộ, giáo viên, nhân viên, tổ chức dạy học tại hai điểm trường.

Để năm học mới bắt đầu thuận lợi, nhà trường đã chủ động hoàn tất việc bố trí lớp học, đội ngũ và các điều kiện phục vụ dạy học tại hai điểm trường. Với thầy cô và học sinh, niềm vui ngày khai trường năm nay vì thế có thêm một ý nghĩa: cùng nhau bắt đầu một chặng đường mới, từng bước ổn định tổ chức và thích nghi với quy mô sau sáp nhập.

Những kết quả của năm học trước cũng tiếp thêm niềm tin cho chặng đường mới. Trường Tiểu học Thủy Phương đón nhận Cờ thi đua của UBND thành phố vì thành tích dẫn đầu phong trào thi đua khối tiểu học năm học 2025-2026. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực của tập thể nhà trường, đồng thời tạo thêm động lực để thầy và trò tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học trong năm học đầu tiên sau sắp xếp.

Ngày khai giảng cũng trở nên ấm áp hơn khi Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tạo chuyển biến thực chất ngay từ đầu năm học mới

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn (ngoài cùng bên trái), Giám đốc Công an TP. Huế trao tượng trưng các phần quà hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn cho lãnh đạo các xã Khe Tre, Long Quảng và Nam Đông.

Sau sắp xếp trường lớp, yêu cầu đặt ra trong năm học này không chỉ là ổn định bộ máy, mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến thực chất trong dạy và học. Tại Trường THCS Lương Thế Vinh (xã Khe Tre), thầy và trò bước vào năm học 2026 - 2027 với một mái trường mới và mục tiêu chung là nâng cao chất lượng giáo dục. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố đã đến dự, tặng hoa chúc mừng và động viên thầy, trò nhà trường nhân dịp khai giảng.

Năm học 2026 - 2027 cũng là năm học đầu tiên Trường THCS Lương Thế Vinh hoạt động theo mô hình mới sau quá trình sắp xếp, sáp nhập trường học trên địa bàn. Nhà trường được thành lập trên cơ sở chuyển khối THCS của Trường TH&THCS Nam Phú sáp nhập vào Trường THCS thị trấn Khe Tre và đổi tên thành Trường THCS Lương Thế Vinh.

Từ những đơn vị trước đây, một tập thể mới đang được hình thành với yêu cầu phát huy kinh nghiệm, truyền thống và cùng hướng đến mục tiêu chung. Năm học này, trường có 23 lớp với gần 800 học sinh. Trong điều kiện mới, nhà trường xác định xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, đồng thời lấy sự tiến bộ và trưởng thành của học sinh làm trọng tâm.

Dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn trao quà hỗ trợ các trường học và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã Khe Tre, Long Quảng và Nam Đông. Các phần quà gồm nhu yếu phẩm, thẻ bảo hiểm y tế, xe đạp, cặp sách và quà, với tổng trị giá 100 triệu đồng, tiếp thêm động lực để học sinh có hoàn cảnh khó khăn yên tâm đến trường.

Tại xã Chân Mây - Lăng Cô, Trường THCS Lê Đức Anh cũng bước vào năm học đầu tiên sau khi sáp nhập Trường THCS Lộc Thủy và Trường THCS Lộc Vĩnh. Dự lễ khai giảng có đồng chí Phan Quý Phương, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP. Huế.

Đồng chí Phan Quý Phương, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP. Huế tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Năm học 2026-2027, nhà trường đón 370 học sinh khối 6, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 1.472 em. Theo Hiệu trưởng Trịnh Thị Kim Phương, việc thay đổi mô hình tổ chức đặt ra những yêu cầu mới trong công tác quản lý, dạy và học. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới, tập thể nhà trường xác định từng bước khắc phục khó khăn, ổn định hoạt động và nâng cao chất lượng giáo dục.

Năm học 2026-2027 được xác định là thời điểm để nhà trường ổn định tổ chức, phát huy thế mạnh của các đơn vị tiền thân và từng bước xây dựng mô hình hoạt động phù hợp với quy mô mới.

Ở bậc THCS, những yêu cầu về nâng cao chất lượng giáo dục và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiếp tục được đặt ra tại Trường THCS Kim Trà. Dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn tặng hoa động viên học sinh đầu cấp Trường THCS Kim Trà.

Được hình thành trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập các trường THCS Nguyễn Khánh Toàn, THCS Lê Quang Tiến và THCS Nguyễn Xuân Thưởng trên địa bàn phường Kim Trà, nhà trường kế thừa những kết quả nổi bật của các đơn vị tiền thân. Năm học 2025-2026, học sinh đạt 13 giải học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, 9 học sinh được khen thưởng cấp toàn quốc trong cuộc thi IOE, cùng nhiều giải thưởng ở các sân chơi Olympic tiếng Anh, VioEdu, khoa học kỹ thuật và sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng.

Đáng chú ý, công tác xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh được chú trọng; Trường THCS Lê Quang Tiến và THCS Nguyễn Xuân Thưởng không ghi nhận trường hợp bạo lực học đường. Cùng với đó, chuyển đổi số được đẩy mạnh, trong đó có việc ứng dụng AI và thí nghiệm ảo trong dạy học, hỗ trợ giáo viên xây dựng bài giảng.

Năm học 2026-2027, Trường THCS Kim Trà có 54 lớp với 2.059 học sinh, trong đó 545 học sinh lớp 6. Nhà trường tiếp tục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nâng chất lượng giáo dục đại trà, mũi nhọn và tuyển sinh lớp 10; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI, đồng thời chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, an toàn trường học và từng bước hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn quốc gia.

Rộn ràng khai trường ở trung tâm thành phố

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình (thứ 3, trái sang) tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Phan Bội Châu tại lễ khai giảng năm học mới.

Không khí khai giảng tiếp tục lan tỏa tại phường Thuận Hóa, với ngày tựu trường của hơn 2.500 học sinh Trường Tiểu học Phan Bội Châu. Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Thanh Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa.

Năm học 2026-2027, nhà trường có hơn 2.500 học sinh học tại hai cơ sở, trong đó gần 500 em vào lớp 1. Phát huy kết quả đạt được, thầy và trò tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao chất lượng dạy học, đồng thời tham gia các sân chơi, cuộc thi và giao lưu dành cho học sinh. Năm học qua, học sinh, giáo viên nhà trường đạt thành tích tại một số sân chơi cấp thành phố, trong đó có Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng và Giao lưu học sinh năng khiếu.

Với học sinh lớp 1, ngày khai giảng mở đầu chặng đường mới; còn học sinh lớp 5 bước vào năm học cuối cấp với yêu cầu hoàn thành tốt chương trình, chuẩn bị cho bậc học tiếp theo. Nhà trường cũng chú trọng xây dựng môi trường học tập thân thiện, khuyến khích học sinh biết yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ bạn bè.

Dịp này, Bảo Việt Nhân Thọ Thừa Thiên Huế trao tặng 5 xe đạp, 13 cặp sách cùng một số phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên các em vững tin đến trường.

Nữ sinh Trường THPT Hai Bà Trưng trong ngày khai giảng năm học mới.

Tại Trường THPT Hai Bà Trưng, hơn 1.800 học sinh đã rộn ràng dự lễ khai giảng, trong đó có 689 học sinh mới. Năm học 2026-2027 mang dấu ấn đặc biệt khi trường chào đón thế hệ học sinh thứ 110. Trên nền kết quả năm học trước với 95 giải học sinh giỏi cấp thành phố và 100% học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp, nhà trường đặt mục tiêu đổi mới tư duy, tạo chuyển biến mạnh mẽ và hướng đến kết quả thực chất; tiếp tục đẩy mạnh STEM, dạy học theo dự án, tích hợp năng lực số và ứng dụng AI trong dạy học, quản lý.

Ấm áp ngày tựu trường vùng cao

Không khí khai giảng tiếp tục lan tỏa đến vùng cao A Lưới, nơi thầy và trò Trường Tiểu học Hồng Trung đón năm học mới với nhiều thay đổi sau sáp nhập. Dự lễ khai giảng có Thành ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Thị Sửu.

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐQBH TP. Huế Nguyễn Thị Sửu (phải) tặng hoa chúc mừng lễ khai giảng năm học mới đến Trường Tiểu học Hồng Trung.

Trường Tiểu học Hồng Trung được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba trường Tiểu học Hồng Vân, Tiểu học Hồng Trung và Tiểu học Bắc Sơn. Năm học 2026-2027, trường có 36 lớp với hơn 850 học sinh tại điểm trường chính và hai phân hiệu, trong đó gần 160 học sinh lớp 1. Phần lớn học sinh là người dân tộc Pa Cô và Tà Ôi.

Dù còn nhiều khó khăn, những năm qua, nhà trường duy trì tốt việc huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1, ổn định số lượng học sinh và tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học đạt trên 99%.

Dịp này, Trường Tiểu học Hồng Trung vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố. Đoàn ĐBQH thành phố cũng trao quà cho học sinh xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn.

Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố trao quà cho học sinh biên giới.

Dịp khai giảng, sự quan tâm dành cho học sinh vùng biên giới còn được thể hiện sinh động qua những hoạt động đồng hành của lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 và trao quà cho 218 học sinh các trường học trên hai tuyến biên giới.

Các phần quà được trao trong khuôn khổ chương trình “Nâng bước em tới trường” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”, với tổng trị giá 127,8 triệu đồng. Hoạt động nhằm động viên, hỗ trợ học sinh khu vực biên giới trước thềm năm học mới, đồng thời góp phần triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026. Những phần quà thiết thực đã góp thêm điều kiện để học sinh vùng biên yên tâm đến trường, nỗ lực học tập, rèn luyện; đồng thời góp phần thắt chặt tình quân dân trên địa bàn biên giới.

Nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư tới ngành giáo dục.

Trong thư, người đứng đầu Đảng, Nhà nước gửi gắm những kỳ vọng lớn lao, đồng thời đặt ra yêu cầu về một năm học mới phải tạo chuyển biến thực chất, như một lời nhắc nhở đầy trách nhiệm về chặng đường phía trước: “Năm học 2026-2027 phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học, công bằng trong tiếp cận giáo dục, năng lực của người học và niềm tin của xã hội. Mỗi nhà trường cần là nơi người học được tôn trọng, lắng nghe, khuyến khích tự học, rèn luyện kỹ năng; nơi tài năng được phát hiện, nâng đỡ và các cháu có hoàn cảnh khó khăn không bị bỏ lại phía sau. Thành tích phải gắn liền với tiến bộ thực chất của từng học sinh, sự trung thực trong dạy, học và niềm vui đến trường”.