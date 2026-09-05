Đại học Huế đón gần 16.500 tân sinh viên

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy - Quyền Giám đốc Đại học Huế khen thưởng tân sinh viên Phan Văn Nhật Tuấn - thủ khoa Đại học Huế.

Năm học 2026 - 2027, Đại học Huế chào đón gần 16.500 tân sinh viên nhập học tại 8 trường đại học thành viên, Phân hiệu Quảng Trị, Trường Du lịch, Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Quốc tế, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ. Thủ khoa Đại học Huế năm nay là tân sinh viên Phan Văn Nhật Tuấn, ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược. Nhằm khích lệ tinh thần hiếu học và tạo động lực để các em tiếp tục nỗ lực trong học tập, tại lễ Khai giảng, Đại học Huế tuyên dương và trao thưởng cho thủ khoa Đại học Huế và 15 thủ khoa các trường đại học thành viên, trường, khoa, phân hiệu thuộc Đại học Huế.

Năm học 2026 - 2027 có ý nghĩa đặc biệt khi Đại học Huế hướng tới kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển, giai đoạn 1957 - 2027. Đây cũng là năm học Đại học Huế đứng trước những cơ hội phát triển mới, nhất là sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng hoạt động một số cơ sở giáo dục đại học lớn ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, trong đó có Đại học Huế.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế nhấn mạnh, năm học mới mở ra những mục tiêu cao hơn, nhiệm vụ khó hơn nhưng cũng mang đến những cơ hội quan trọng để tạo bước phát triển mới. Với truyền thống gần 70 năm được vun đắp qua nhiều thế hệ, Quyền Giám đốc Đại học Huế bày tỏ tin tưởng, Đại học Huế sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước.

Cùng ngày, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức lễ khai giảng năm học 2026 - 2027.

Tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các tập thể

Năm học này, Trường Đại học Y - Dược đón 2.510 tân sinh viên khóa 2026 thuộc 11 ngành đào tạo bậc đại học hệ chính quy và 6 ngành đào tạo bậc cao đẳng hệ chính quy.

Tại lễ khai giảng, nhà trường tổ chức tuyên dương 18 sinh viên thủ khoa các ngành tuyển sinh năm 2026; trao khen thưởng cho 25 tập thể lớp sinh viên xuất sắc, 3 tập thể lớp sinh viên tiên tiến; khen thưởng 550 sinh viên có thành tích trong năm học 2025 - 2026 và 40 sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện tiêu biểu nhất theo ngành học năm học 2025 - 2026.

Nhà trường cũng tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Dịp này, 2 tập thể được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế và Phòng Tổ chức, Hành chính và Pháp chế; 2 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm: Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất và Bộ môn Nội; 4 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo; 25 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khai giảng năm học mới, Trường Đại học Luật, Đại học Huế chào đón hơn 1.000 tân sinh viên khóa 50 (K50), cùng sinh viên các khóa K47, K48, K49 và người học ở các bậc đào tạo chính thức bước vào năm học mới. Tham dự buổi lễ có đồng chí Hồ Thắng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.

Trao học bổng cho thủ khoa trong đợt tuyển sinh 2026

Khóa tuyển sinh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh giáo dục đại học và đào tạo ngành Luật đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về kiểm soát chất lượng, chuẩn hóa chương trình và phát triển nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao.

Bước vào năm học 2026 - 2027, nhà trường tiếp tục triển khai các yêu cầu về chuẩn chương trình đào tạo ngành Luật theo Quyết định số 678/QĐ-BGDĐT; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công bố khoa học, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong đào tạo, nghiên cứu và quản trị đại học.

Dịp này, Trường Đại học Luật trao học bổng trị giá 50 triệu đồng cho hai tân sinh viên có thành tích cao. Trong đó, thủ khoa Nguyễn Tiến Đạt nhận học bổng trị giá 30 triệu đồng và á khoa Phan Thị Trà Giang nhận học bổng trị giá 20 triệu đồng.

Trường Cao đẳng Huế mở đầu năm học với định hướng tiếp tục gắn đào tạo nghề với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Khen thưởng các thủ khoa đầu vào cùng học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc

Năm học này, Trường Cao đẳng Huế có khoảng 600 sinh viên và hơn 300 học sinh, đào tạo hơn 70 mã ngành ở các trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp. Trong đó, mô hình trung cấp 9+ tạo cơ hội để học sinh sau THCS vừa học văn hóa, vừa học nghề và được miễn 100% học phí chương trình trung cấp.

Trường cũng có 22 năm bồi dưỡng tiếng Việt cho hơn 1.500 lưu học sinh Lào và hơn 20 năm đào tạo, sát hạch lái xe. Với định hướng đào tạo gắn thực tiễn, nhà trường đã hợp tác với hơn 20 doanh nghiệp, tạo điều kiện để người học thực tập, trải nghiệm môi trường làm việc và tiếp cận cơ hội việc làm ngay trong quá trình học tập.

Trong năm học mới, cùng với mở rộng hợp tác doanh nghiệp, Trường Cao đẳng Huế đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng đến xây dựng mô hình trường cao đẳng số, nâng cao chất lượng đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực phù hợp cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Dịp này, nhà trường trao Quỹ học bổng khuyến nghề và khen thưởng các thủ khoa đầu vào cùng học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc.