Đào tạo, bồi dưỡng giảng dạy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho 30 giảng viên

TS. Hoàng Kim Toản, phụ trách khóa học phổ biến kế hoạch, chương trình học tập

Khóa đào tạo, bồi dưỡng diễn ra trong 6 ngày, chia thành hai đợt, với sự tham gia của 30 giảng viên, cán bộ quản lý, chuyên viên phụ trách công tác hỗ trợ khởi nghiệp tại các trường đại học thành viên và đơn vị thuộc Đại học Huế.

Chương trình nhằm chuẩn hóa đội ngũ giảng dạy, thống nhất triển khai Đề cương chi tiết học phần KNĐMST ở trình độ đại học; đồng thời góp phần nâng cao năng lực tổ chức, hướng dẫn và hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong môi trường giáo dục đại học.

PGS.TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế nhấn mạnh, giảng viên đóng vai trò là “chất xúc tác nền tảng”, góp phần quyết định hiệu quả hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp trong trường học. Học phần KNĐMST có tính chất khác biệt so với các nội dung quản trị kinh doanh truyền thống dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME); do đó, phương pháp giảng dạy không thể chỉ duy trì hình thức thuyết giảng một chiều.

Theo đó, giảng viên cần chuyển đổi vai trò từ người truyền thụ kiến thức lý thuyết thuần túy sang huấn luyện viên (coach) và cố vấn đồng hành (mentor), qua đó khơi gợi tư duy kiến tạo, khả năng thấu hiểu nhu cầu thị trường và tinh thần chủ động chấp nhận rủi ro có tính toán ở người học.

Thông qua khóa đào tạo, Đại học Huế hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên có phương pháp tiếp cận thống nhất, hiện đại, góp phần hình thành môi trường giáo dục thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong sinh viên.