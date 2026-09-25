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ClockThứ Sáu, 25/09/2026 12:13

Gần 1.300 tân sinh viên Trường Đại học Nông lâm bước vào năm học mới

HNN.VN - Sáng 25/9, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức Lễ khai giảng khóa 60, năm học 2026 - 2027, chào đón gần 1.300 tân sinh viên.

Trường Đại học Nghệ thuật đón gần 330 tân sinh viên, đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dụcTrường Đại học Kinh tế, Đại học Huế chào đón hơn 2.800 tân sinh viên khóa 60Đào tạo, bồi dưỡng giảng dạy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho 30 giảng viên

Tuyên dương thủ khoa của trường tại lễ khai giảng 

Theo Trường Đại học Nông lâm, đây là năm thứ hai liên tiếp số lượng sinh viên của trường tăng đáng kể so với năm trước. Kết quả này được nhà trường đánh giá là tín hiệu tích cực trong công tác tuyển sinh, đồng thời cho thấy sự quan tâm của người học đối với các ngành đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn.

Năm học 2026 - 2027 diễn ra trong bối cảnh nhiều chính sách mới được ban hành, tạo thêm cơ hội học tập và thu hút nhân lực cho lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, trong đó có chính sách về phát triển công nghiệp sinh học, học bổng và hỗ trợ học phí.

Phát biểu tại lễ khai giảng, GS.TS. Lê Đình Phùng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm chúc mừng các tân sinh viên trúng tuyển, đồng nhấn mạnh, môi trường đại học không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn mà còn giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng. Nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tăng cường hội nhập và lấy người học làm trung tâm; hướng tới đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.

Dịp này, Trường Đại học Nông lâm công bố các quyết định khen thưởng, trao học bổng cho sinh viên thủ khoa và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học tập tốt. Nhà trường cũng tiếp nhận tổng tài trợ hơn 1,2 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp; trong đó 380 triệu đồng dành cho học bổng và 870 triệu đồng hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Phương Thảo
 Từ khóa:
khai giảngđại họcnông lâmhuếsinh viên
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