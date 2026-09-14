Khẩn trương khắc phục tình trạng thiếu sách giáo khoa

Phụ huynh, học sinh mua sách tại nhà sách Hàn Thuyên

“Săn” từng cuốn sách

Mấy ngày qua, nhiều nhà sách trên địa bàn thành phố luôn trong tình trạng đông khách tìm mua SGK. Nguồn sách khan hiếm khiến không ít phụ huynh phải đi nhiều nơi, nhiều lần nhưng vẫn chưa thể mua đủ bộ sách cho con.

Hai con của chị Dương Thị Thanh Nga (phường Hương An), một học lớp 10 Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế và một học lớp 7 Trường THCS Thống Nhất vẫn chưa có đủ SGK. Những ngày qua, chị tìm mua tại nhiều nhà sách từ khu vực bờ Bắc đến bờ Nam nhưng vẫn thiếu nhiều đầu sách.

Chị Nga cho hay, lớp 7 chị đã mua được một số cuốn nhưng còn thiếu lịch sử và địa lý, giáo dục công dân; còn lớp 10 gần như chưa có cuốn SGK nào. Chị đã đi nhiều nhà sách nhưng hầu như không có, có nơi chỉ còn sách bài tập. Tình trạng thiếu SGK không chỉ do phụ huynh mua muộn. Nhiều gia đình đã đăng ký mua sách từ trước nhưng vẫn không đủ.

Để đáp ứng nhu cầu, các nhà sách Hàn Thuyên, Lạc Việt, Trường An, Thăng Long… đang tăng cường nhập SGK ngay khi có nguồn hàng, đồng thời cập nhật danh mục sách đang có, sách sắp về để phụ huynh thuận tiện tìm mua. Các nhà sách cũng thường xuyên thông tin trên facebook về các đầu sách mới về.

Tại nhà sách Hàn Thuyên, ngay sau khi thông báo có sách về vào tối 12/9, ngày 13/9, nhà sách luôn trong tình trạng đông khách. Nhân viên nhà sách Hàn Thuyên cho biết, lượng SGK nhập về những ngày qua đã tăng nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. Có đợt sách về chỉ bán trong một ngày là hết. Mỗi lần nhập hàng cũng chỉ bổ sung được một số đầu sách, chưa thể đáp ứng đủ trọn bộ cho tất cả các khối lớp.

Không để gián đoạn việc học

Để bảo đảm cung ứng SGK năm học 2026 - 2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các Sở GD&ĐT khẩn trương xác định chính xác số học sinh chưa có đủ sách tại từng cơ sở giáo dục, đơn vị hành chính cấp xã và từng tỉnh, thành phố; thống kê số lượng còn thiếu theo từng đầu sách. Bộ GD&ĐT cũng đề nghị Sở GD&ĐT phối hợp với Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị phát hành xác nhận nhu cầu, cung ứng ngay số SGK còn thiếu; điều chuyển SGK từ nơi thừa đến nơi thiếu.

Giờ học của học sinh Trường THCS Thanh Thủy.

Thực hiện chỉ đạo trên, trong hai ngày 13 - 14/9, các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã rà soát số học sinh còn thiếu SGK, thống kê cụ thể số sách còn thiếu theo từng lớp, môn học; đồng thời xác định trường hợp thiếu cả bộ hay chỉ thiếu một số đầu sách. Các trường cũng lập danh sách học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn để ưu tiên hỗ trợ, cho mượn sách miễn phí theo chủ trương của thành phố. Qua rà soát, số học sinh thiếu sách tại một số trường đã giảm nhờ mua được hoặc người thân, phụ huynh quen biết hỗ trợ, cho mượn. Một số gia đình còn giữ SGK của học sinh các lớp trước, không còn nhu cầu sử dụng nên sẵn sàng chia sẻ.

Tại Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Huế (FPT School Huế), trước tình trạng phụ huynh gặp khó khăn trong việc tìm mua đủ SGK, nhà trường đã chủ động liên hệ, đặt mua sách theo từng khối lớp để hỗ trợ học sinh mượn và sử dụng trong năm học 2026 - 2027. Ông Nguyễn Mậu Nhật Khánh, Giám đốc điều hành FPT School Huế cho biết, thấu hiểu khó khăn của phụ huynh trước tình trạng khan hiếm SGK, với những phụ huynh chưa đăng ký hỗ trợ nhưng vẫn chưa tìm mua đủ sách, nhà trường hướng dẫn liên hệ giáo viên chủ nhiệm để được hỗ trợ kịp thời, nhằm bảo đảm việc thiếu SGK không ảnh hưởng đến quá trình học tập của học sinh.

Trường THCS Thanh Thủy hiện có 2.936 học sinh, trong đó còn 241 em thiếu SGK. Ông Phan Văn Công, Hiệu trưởng cho biết, để khắc phục tình trạng thiếu SGK, giáo viên chủ nhiệm bố trí chỗ ngồi phù hợp, tạo điều kiện để học sinh có sách và chưa có sách ngồi cùng nhau, chia sẻ sách để cùng học. Đồng thời, vận động phụ huynh tiếp tục tìm mua sách, tận dụng nguồn SGK cũ để hỗ trợ học sinh. Thư viện cũng rà soát nguồn SGK thuộc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống để học sinh mượn.

Trong thời gian chờ bổ sung SGK, giáo viên sử dụng bản mềm SGK để học sinh tạm thời sử dụng. Đối với các bài tập, giáo viên chủ động hướng dẫn học sinh thực hiện ngay trên lớp, hạn chế giao nhiệm vụ về nhà khi các em chưa có sách. Trường hợp cần giao bài tập, giáo viên trình chiếu nội dung trên lớp để học sinh chép và thực hiện. Với các phương án hỗ trợ linh hoạt, việc dạy học tại các cơ sở giáo dục vẫn được duy trì, bảo đảm học sinh không bị gián đoạn việc học.

Không chỉ nhà trường, học sinh cũng chủ động tìm cách khắc phục. Nguyễn Ngọc Xuân Mai, học sinh lớp 12 Trường THPT Phú Bài chia sẻ, em mua lại một số sách cũ của các anh chị khóa trước; những cuốn chưa tìm được thì mượn, học chung với bạn và sử dụng sách điện tử để đọc, học thêm.

Sở GD&ĐT cũng đã hướng dẫn các trường giải pháp tổ chức dạy học trong hai tuần đầu năm học. Các trường tổ chức dạy học bình thường theo kế hoạch, không chờ đủ SGK mới triển khai; bảo đảm yêu cầu cần đạt của chương trình, không cắt xén nội dung và không thay đổi tổng thời lượng. Với học sinh chưa có SGK bản in, nhà trường chủ động chuẩn bị học liệu phù hợp, gồm sách thư viện, sách dùng chung, học liệu số chính thống và SGK điện tử do Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam cung cấp miễn phí.