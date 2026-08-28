Thông báo mời thầu gói thầu Xây dựng Khu phức hợp văn hóa Cồn Dã Viên và Cầu đi bộ tại Huế, Việt Nam

1. Thông tin chính về gói thầu:

① Phạm vi công việc: Xây dựng Khu phức hợp văn hóa Cồn Dã Viên và Cầu đi bộ tại thành phố Huế, Việt Nam, bao gồm toàn bộ các hoạt động xây dựng, biện pháp an toàn và bảo vệ, cũng như các thủ tục hành chính cần thiết để thực hiện công trình.

② Chủ đầu tư: Văn phòng KOICA tại Việt Nam

③ Tên dự án: Dự án Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh

④ Địa điểm thực hiện: Cồn Dã Viên, phường Thuận Hóa, thành phố Huế, Việt Nam

⑤ Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

⑥ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu quốc tế, Đấu thầu cạnh tranh rộng rãi (OCB)

⑦ Đồng tiền dự thầu: Đồng Việt Nam (VND)

⑧ Đăng ký tham gia: Từ ngày 07/10/2026 đến ngày 19/10/2026, trước 16:00 (giờ Việt Nam), qua địa chỉ email: vietnam@koica.go.kr.

⑨ Họp tiền đấu thầu (không bắt buộc): Ngày 14/10/2026, từ 10:00 đến 16:00 (giờ Việt Nam) tại thành phố Huế.

⑩ Thông báo kết quả sơ tuyển: Ngày 23/10/2026

⑪ Thời hạn gửi yêu cầu làm rõ Hồ sơ mời thầu: 17:00 ngày 29/10/2026 (giờ Việt Nam) qua email: vietnam@koica.go.kr

⑫ Thời hạn Chủ đầu tư phát hành văn bản làm rõ: Ngày 02/11/2026

⑬ Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu: 12:00 ngày 16/11/2026 (giờ Việt Nam) tại Văn phòng KOICA tại Việt Nam.

⑭ Mở thầu: 14:30 ngày 16/11/2026 (giờ Việt Nam) tại Văn phòng KOICA tại Việt Nam.

2. Giá trị dự toán và giới hạn chi phí

Giới hạn chi phí tối đa của gói thầu: 196.656.250.000 VND (chưa bao gồm VAT).

Giá cơ sở: 192.850.000.000 VND (chưa bao gồm VAT).

3. Ngôn ngữ của Hồ sơ dự thầu: tiếng Anh.

4. Thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo link:

https://www.koica.go.kr/vnm_en/3600/subview.do?enc=Zm5jdDF8QEB8JTJGYmJzJTJGdm5tX2VuJTJGNzQ4JTJGMzkxMzMwJTJGYXJ0Y2xWaWV3LmRvJTNG