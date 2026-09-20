Trường Đại học Nghệ thuật đón gần 330 tân sinh viên, đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Lãnh đạo Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

Tại buổi lễ, đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố quyết định, trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế.

Đây là dấu mốc trong quá trình xây dựng, phát triển của nhà trường, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục duy trì kết quả đạt được, cải tiến chất lượng đào tạo và hoàn thiện hệ thống bảo đảm chất lượng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, TS. Phan Lê Chung, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế cho rằng, kiểm định chất lượng không phải là đích đến cuối cùng mà là một bước trong quá trình cải tiến. Việc được công nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục là cơ sở để trường tiếp tục hoàn thiện chất lượng đào tạo, phát huy bản sắc và đáp ứng yêu cầu mới của giáo dục đại học.

Năm học 2026 - 2027, Trường Đại học Nghệ thuật xác định vừa giữ vững nền tảng chuyên môn đào tạo nghệ thuật, vừa giúp sinh viên phát triển tư duy sáng tạo, bản lĩnh nghề nghiệp và khả năng thích ứng.

Trong năm học mới, nhà trường tiếp tục lấy người học làm trung tâm, chú trọng chuẩn đầu ra, cập nhật chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, sáng tạo nghệ thuật và các hoạt động triển lãm, cuộc thi, dự án nghệ thuật, hợp tác trong nước, quốc tế.

Đối với 327 tân sinh viên, lãnh đạo nhà trường đề nghị các em chủ động trong học tập, mạnh dạn đặt câu hỏi, tìm tòi, thử nghiệm và sáng tạo; xem những năm học tại trường là quá trình hình thành tư duy nghề nghiệp, năng lực sáng tạo và những giá trị riêng.

Dịp này, Trường Đại học Nghệ thuật cũng công bố các quyết định khen thưởng, trao học bổng cho sinh viên.