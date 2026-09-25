Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố từ ngày 8/10 đến ngày 14/10

TT Thời gian tạm ngừng

cung cấp điện Khu vực mất điện Xã/phường

Ngày Từ lúc Đến lúc

ĐL Bắc Sông Hương

1 T5, 08/10/2026 7:15 11:45 TBA Trần Quý Cáp: Đường Tạ Quang Bửu (từ số nhà 126 đến đường Trần Quý Cáp), Trần Quý Cáp (từ số nhà 02 đến số nhà 18), Kiệt 16 Trần Quý Cáp, Phùng Hưng (từ số nhà 89 đến số nhà 141), Kiệt 107 Phùng Hưng. Phường Phú Xuân

7:15 11:45 Nhánh B TBA Canh Nông 1: Đường Tạ Quang Bửu (từ số nhà 70 đến đường Phùng Hưng) Phường Phú Xuân

13:20 15:00 Nhánh C TBA Canh Nông 1: Đường Tạ Quang Bửu (từ số nhà 70 đến số nhà 72), Tô Ngọc Vân, Lê Văn Hưu (từ đường Tạ Quang Bửu đến đường Tô Ngọc Vân) Phường Phú Xuân

13:20 17:00 TBA Canh Nông 4: Đường Tạ Quang Bửu (từ số nhà 02 đến số nhà 46), Kiệt: 34, 36, 44 Tạ Quang Bửu, Kiệt 58 Phùng Hưng, Kiệt 71 Nhật Lệ. Phường Phú Xuân

13:20 17:20 TBA Festival: Đường Đinh Công Tráng (từ Đinh Tiên Hoàng đến Đoàn Thị Điểm), Đoàn Thị Điểm (từ Hàn Thuyên đến 23/8), Khu vực Tỳ Bà. Phường Phú Xuân

14:50 17:00 TBA Dép Thêu: Kiệt 58 Phùng Hưng Phường Phú Xuân

2 T6, 09/10/2026 13:20 17:20 TBA Hồ Tịnh Tâm: Đường Đinh Tiên Hoàng (từ cầu Kho đến Lê Văn Hưu), Trần Quý Cáp (số nhà 47 đến số nhà 85), Tô Ngọc Vân Phường Phú Xuân

3 T7, 10/10/2026 7:30 11:40 TBA Lê Thánh Tôn 2: Đường Nguyễn Chí Diễu (từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Xuân 68), Lê Thánh Tôn (từ đường Đặng Dung đến đường Hàn Thuyên), Kiệt 50 Lê Thánh Tôn Phường Phú Xuân

4 T2, 12/10/2026 7:40 9:20 TBA Hương Vinh 6: Thôn Triều Sơn Đông Phường Hóa Châu

9:40 10:40 TBA Cao Su Thuận Hóa: Đường Huỳnh Thúc Kháng (từ Đào Duy Từ đến cầu Thanh Long), Đào Duy Anh (từ số nhà 39 đến cầu Thanh Long) Phường Phú Xuân

13:20 14:30 TBA Huỳnh Thúc Kháng 3: Đường Huỳnh Thúc Kháng (từ số nhà 01 đến số nhà 151), Phan Đăng Lưu (từ số nhà 24 đến số nhà 178 và từ số nhà 29 đến số nhà 207), Trần Huy Liệu (từ số nhà 141 đến số nhà 189) Phường Phú Xuân

14:40 15:50 TBA Huỳnh Thúc Kháng 5: Đường Phan Đăng Lưu (từ số nhà 24 đến số nhà 170 và từ số nhà 33 đến số nhà 109), Trần Huy Liệu (từ số nhà 207 đến số nhà 337) Phường Phú Xuân

5 T3, 13/10/2026 6:40 12:10 - Nhánh B TBA Định cư Bãi Dâu: Trường Tiểu học Phú Hậu - Số 1 đường Ngô Kha;

- Đường Nguyễn Đình Tân, Nguyễn Hàm Ninh (từ đường Ngô Kha đến đường Nguyễn Đình Tân), Khu chung cư Nguyễn Văn Thoại;

- Nhánh A, D TBA Định cư Phú Hậu: Đường Hoàng Văn Lịch, Nguyễn Văn Thoại, Hồ Quý Ly (từ đường Nguyễn Gia Thiều đến đường Ngô Nhân Tịnh);

- Nhánh B, C TBA ĐC Phú Hậu 2: Đường Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Đình Tân (từ đường Nguyễn Hàm Ninh đến đường Nguyễn Văn Thoại), Nguyễn Hàm Ninh (từ đường Hồ Quý Ly đến đường Nguyễn Đình Tân). Phường Phú Xuân

8:40 12:10 Nhánh C TBA Nguyễn Chí Thanh 4: Đường Nguyễn Gia Thiều (từ đường Nguyễn Chí Thanh đến đường Hồ Quý Ly) Phường Phú Xuân

13:20 17:20 TBA Nhật Lệ: Đường Đinh Tiên Hoàng (từ đường Tịnh Tâm đến đường Nhật Lệ), Tịnh Tâm (từ đường Đinh Tiên Hoàng đến kiệt 71 Nhật Lệ), kiệt: 103, 111, 71 Nhật Lệ Phường Phú Xuân

6 T4, 14/10/2026 7:30 13:40 TBA Bạch Hổ: Đường Lê Duẩn (từ số nhà 02 đến số nhà 190 và từ số nhà 05 đến số nhà 145) Phường Phú Xuân

13:20 17:20 TBA Tây Lộc 2: Đường Tôn Thất Thiệp (từ số nhà 172 đến số nhà 222), Thái Phiên (từ số nhà 02 đến số nhà 16 và từ số nhà 15 đến số nhà 25), Trần Khánh Dư (từ đường Nguyễn Quang Bích đến đường Thái Phiên), Lê Ngã (từ đường Trần Khánh Dư đến đường Hòa Mỹ), Dương Hòa (từ đường Thái Phiên đến đường Đặng Nguyên Cẩn), Hòa Mỹ (số nhà: 09, 15, 40, 55).

ĐL Nam Sông Hương

1 T5, 08/10/2026 7:15 11:30 TBA Hải Triều, TBA Vạn Vạn 1: Đường Hải Triều (từ số 14 đến số 100), Kiệt 33 An Dương Vương. Phường An Cựu

2 T6, 09/10/2026 6:00 17:30 TBA ĐC Xóm Hành 1, TBA ĐC Xóm Hành 2: Đường Lê Công Hành, Lương Nhữ Hộc, Trần Lư. Đường Hoàng Thị Loan. Phường An Cựu

3 T7, 10/10/2026 5:45 7:15 TBA Bệnh viện Răng Hàm Mặt: Đường Nguyễn Huệ (từ số 106 đến 142), Kiệt 81 Nguyễn Huệ). Phường Thuận Hóa

8:30 15:30 CTCP Xây Lắp Thừa Thiên Huế, TT Giám sát, điều hành đô thị thông minh TP Huế, TT Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm TP Huế, Công ty TNHH MTV ĐTXD & KD Vật Liệu Xây Dựng T&T Toàn Thắng, Công ty Bảo Hiểm PJICO Huế, Viễn thông Huế - CN Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN, CTCP Xây Dựng Giao Thông TT Huế (TBA Công ty Xây Lắp 3 - [AC530273]) Phường Vỹ Dạ

4 T2, 12/10/2026 6:00 17:00 TT Công viên cây xanh TP Huế, Trung tâm QL & KT HT TP Huế (TBA Chiếu sáng Bạch Hổ) Phường Thuận Hóa

5 T3, 13/10/2026 6:00 17:30 - Các TBA Thiên An 1, 3, ĐC Bãng Lãng: Đường Đại Nam, Châu Chữ, Bãng Lãng, Dương Phẩm, Dạ Khê, Nguyệt Biều.

- Công ty TNHH NN MTV Lâm Nghiệp Tiền Phong (TBA Lâm Nghiệp Tiền Phong) Phường Thủy Xuân

ĐL Phong Điền

1 T5, 08/10/2026 8:10 15:50 - Các TBA Vĩnh Hòa 1, 2, Hòa Viện, Nhánh A TBA Phong Bình 2;

- HTX Nông nghiệp Vĩnh An (TBA Bơm Vĩnh An). Phường Phong Dinh

14:00 16:00 Nhánh A TBA Phò Ninh 3 Phường Phong Thái

2 T6, 09/10/2026 7:30 13:30 - Các TBA Tây Sơn 2, 4, Khu TĐC Phong Sơn;

- CTCP Thanh Tân TT Huế (TBA Nước khoáng Thanh Tân - [CD530156]). Phường Phong Thái

8:00 10:00 TBA Phò Ninh 1

3 T7, 10/10/2026 13:00 17:00 Công ty ĐT PT Hạ tầng Viglacera - CN Tổng Công ty Viglacera (TBA Xử lý nước thải Viglacera - [CD5302520],TBA Bơm nước sạch Viglacera - [CD530258]). Phường Phong Điền

4 CN, 11/10/2026 7:30 12:30 - CTCP Kính Đạt Phương (2 điểm đo [CD530271] , [CD530272]);

- Ngân hàng TMCP Công thương VN - CN Nam Huế, Công ty ĐT PT Hạ tầng Viglacera - CN Tổng Công ty Viglacera (TBA Viglacera);

- CTCP Thành Đạt (TBA Thi công đường cứu hộ cứu nạn PĐ-ĐL). Phường Phong Điền

7:30 12:30 CTCP Vật tư Nông nghiệp TT Huế, Viễn thông Huế -CN Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN (TBA Phân Vi Sinh 3 - [CD530168]) Phường Phong Dinh

7:30 12:30 - TBA Phân Vi Sinh 3 -[CC530169]);

- CTCP Giống cây trồng vật nuôi TT Huế (TBA Bơm Bắc Hiền). Phường Phong Thái

7:30 12:30 - TBA Lương Mai 2;

- CTCP Đầu tư Đoàn Sơn Thủy (TBA NM ĐMT Phong Điền 2 - TD2). Phường Phong Dinh

7:30 12:30 - TBA Trang trại Quảng Thái;

- Công ty TNHH Công nghệ Xanh Hải Nguyên (TBA CNX Hải Nguyên 2); Công ty TNHH Sản xuất Nông nghiệp Công nghệ cao và Năng lượng sạch Hoàng Nam (TBA Solar Hoàng Nam); Công ty TNHH Sản xuất Nông nghiệp Công nghệ cao và Năng lượng sạch Hoàng Yến (TBA Solar Hoàng Yến); Công ty TNHH Công nghệ xanh Cao Nguyên (TBA CNX Cao Nguyên 2); Công ty TNHH Công nghệ xanh Tây Nguyên (TBA CNX Tây Nguyên 2); Công ty TNHH Công nghệ Xanh Bắc Nguyên (TBA Solar CNX Bắc Nguyên 2). Xã Đan Điền

ĐL Hương Thủy

1 T5, 08/10/2026 7:30 11:30 TBA Trung tâm Giáo dục QP và AN (ĐH Huế) Phường Phú Bài

2 T6, 09/10/2026 7:30 11:30 - TBA Tân Lập;

- Tổng CTCP Hợp Lực (TBA Đài Hóa Thân). Phường Phú Bài

3 T7, 10/10/2026 7:30 15:30 - Các TBA Chế Biến Gỗ, Scanviwood 2, Phú Bài 4, Khu Quy Hoạch 8D Phú Bài;

- CTCP XD Thành An Phát, Công ty TNHH XD & T Thuận An, CTCP In và DV Giáo dục Huế (TBA In Biểu Mẫu);

- CTCP Cấp nước Huế (TBA Cấp nước Phú Bài (HUEWACO));

- CTCP TV & XD Hoàng Phương Ấn (TBA Trạm sạc xe điện Hoàng Phương Ấn). Phường Phú Bài

7:30 15:30 Trung tâm Y tế Hương Thủy (TBA Bệnh viện Hương Thủy) Phường Hương Thủy

4 T4, 14/10/2026 7:30 16:30 CTCP Dệt may Huế (TBA Dệt Thủy Dương (2000kVA) - [PD530467]) Phường Thanh Thủy

ĐL Phú Vang

1 T6, 09/10/2026 8:00 16:00 Tây Trì Nhơn 3: TDP Bắc Thượng Phường Mỹ Thượng

8:00 16:00 Các TBA Tiên Nộn, Vọng Trì Đông, Phú Khê, Vọng Trì Đông 2: TDP 5, 8, 9 Phường Dương Nỗ

2 T2, 12/10/2026 6:30 16:30 Các TBA Nghĩa Lập, Nghĩa Lập 3, Trường Hà, Trường Hà 2, 3, Vinh Thái, Mộc Trụ, Mộc Trụ 3: Thôn Tân Lập, Thôn Phường 2 Xã Phú Vang

7:00 14:00 TBA Thuận An 9: TDP Hải Bình, TDP Hải Tiến Phường Thuận An

3 14/10/2026 6:30 16:30 TBA Vỹ Dạ 8, 12: TDP Lại Thế Phường Mỹ Thượng

ĐL A Lưới

1 T5, 08/10/2026 7:30 15:30 TBA Thị trấn 9: Một phần thôn Sơn Phước Xã A Lưới 2

2 T2, 12/10/2026 7:30 17:30 TBA Hương Lâm 2: Một phần thôn A Đớt, một phần Thôn Hương Lâm Xã A Lưới 4

3 T3, 13/10/2026 7:30 17:30 - TBA Hồng Kim 1: Một phần thôn A Tia, Một phần thôn A Nôr.

- TBA Hồng Kim 2, TBA Hồng Bắc 3: Một phần thôn A Tia;

- TBA Hồng Kim 3: Một phần thôn A Nô;

- Công ty TNHH KT & CB Khoáng sản HUCERA (TBA KAO LIN - [ED530101]). Xã A Lưới 1

7:30 17:30 - TBA Hồng Kim 1: Một phần thôn Hồng Nam;

- TBA Hồng Bắc 1: Một phần thôn Hồng Bắc;

- TBA Hồng Bắc 2, 3: Một phần thôn A Biah; Một phần thôn Hồng Bắc;

- TBA Hồng Bắc 4: Một phần thôn A Bia. Xã A Lưới 2

7:30 17:30 TBA A Nô: Một phần thôn A Nôr. Xã A Lưới 2

ĐL Phú Lộc

1 T6, 09/10/2026 7:00 17:00 - Các TBA Hói Dừa, Hói Mít, Hói Mít 2;

- Đại đội 1 Cơ động (BCH Bộ đội biên phòng tỉnh TT-Huế) - (TBA Đồn Biên phòng Lăng Cô);

- Công ty CP Quốc tế Minh Viễn (TBA TC Minh Viễn T1);

- Mobifone Huế - CN Tổng công ty Viễn thông Mobifone, CTCP Huế, Công ty CP Thiết kế Viễn thông Tin học Đà Nẵng, Công ty Liên Doanh Làng Xanh Lăng Cô (TBA Làng Xanh);

- Công ty TNHH Kim Long Lăng Cô (TBA TC Khu du lịch Kim Long - [GD530433]);

- HTX Dịch Vụ Điện-Nước Lăng Cô (các TBA Lộc Hải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; An Tân, TĐC Lập An, ĐC Lăng Cô, Hải Vân);

- CTCP Lăng Cô Plaza (TBA Thiên Lý); HKD Thiên Lý RICE (TBA NH Thiên Lý Rice);

- CTCP ĐTXD Du lịch Hồng Phúc (TBA Lăng Cô Spa - Resort - [GD530174]);

- Công ty TNHH Du lịch Lăng Cô (TBA Du lịch Lăng Cô - [GD530084] , TBA Du lịch Lăng Cô 2-[GD530083]);

- Khu nghỉ dưỡng Lăng Cô (TBA Cục Quản trị T26, TBA Khu nghỉ dưỡng Lăng Cô);

- Công an TP Huế, Công ty TNHH MTV Mai Nga, Tổng công ty XD Lũng Lô (TBA CA Tỉnh TT-Huế (TBA Khu nghỉ dưỡng Lăng Cô);

- HTX ĐTKT Và QL Chợ Nam Việt - Lăng Cô (TBA Lộc Hải 4, TBA Chợ Nam Việt);

- CTCP Trùng Phương - Lăng Cô (TBA Khách sạn Xanh Lăng Cô, TBA Resort Xanh Lăng Cô);

- Cơ sở sản xuất Nước đá Long Phụng (TBA Nước đá Long Phụng);

- Công ty TNHH Đầu tư và Thu hoạch AK5 (TBA VietPearl);

- HKD Đặng Minh Tuấn, Đồn Biên Phòng 236 (TBA Đồn Biên Phòng 236);

- CTCP ĐT Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (TBA Thu phí Hầm Phước Tượng - Phú Gia);

- HKD Nhà hàng Sao biển Bé đen Lăng Cô (TBA Sao biển Bé đen);

- Huỳnh Ngọc Ty (Hải Vân Linh Tự) - (TBA Hói dừa 2). Xã Chân Mây - Lăng Cô

2 T4, 14/10/2026 8:00 14:00 - Viettel Huế - CN Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (TBA Đông Sơn);

- CTCP Điện lực Phú Lộc (các TBA Lương Phú Quý, Đông Sơn, Định cư Lộc Điền);

- Công an xã Lộc An, Công an thành phố Huế (PCCC LỘC ĐIỀN - [GD530347]);

- Công ty TNHH Lộc Lợi (TBA Cây Xăng Lộc Lợi);

- Cơ sở sản xuất nước đá Trần Minh (TBA Nước đá Trần Minh);

- CTCP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Vinfast Lộc Lợi). Xã Lộc An

ĐL Hương Trà

1 T5, 08/10/2026 6:30 15:00 HTX Nông nghiệp Tây Toàn (TBA Bơm Tây Toàn) Phường Kim Trà

2 CN, 11/10/2026 7:30 15:00 - Các TBA Hồng Lĩnh, Hương Trà, T3 Tứ Hạ: TDP5, TDP 6, TDP 8, TDP 9, TDP 10, KV10

- CTCP Sản xuất và TM Phương Hải Phát, CTCP VL & XD Tâm An TP Huế (TBA Vôi Thủy);

- CTCP TM & SX Nến Thái Bình, Công ty TNHH Đại Hiệp (TBA Xay Đá 3-2);

- Công ty TNHH ĐTXD Nam Điền, CTCP Vận tải Hùng Đạt (TBA Nam Điền);

- CTCP Bê Tông và XD TT Huế (TBA Ống cống Bê Tông);

- Công ty TNHH Nhất Long AC, Công ty TNHH May Mặc ST Global, CTCP Phương Minh, CTCP - Đường Sắt Bình Trị Thiên (TBA Công ty Phương Minh);

- CTCP May Nhật Hà, Viettel Huế - CN Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (TBA Da Giày Tứ Hạ);

- Công ty TNHH MTV Quang Quân (TBA Bao Bì Quang Quân);

- CTCP Bê tông TM&DV TT Huế (TBA Bê tông Thương Phẩm 2);

- Công ty TNHH MTV Long Tường (TBA Gạch BLOCK);

- Công ty TNHH Coxano - Trường Sơn (TBA Coxano T1, TBA Coxano T2);

- Công ty TNHH MTV Quế Lâm Miền Trung (TBA Quế Lâm miền Trung);

- TCP XD & PT HTC (TBA Tà Vẹt HTC);

- CTCP Bất động sản Gold Center (TBA Nhà máy Giấy Tứ Hạ);

- CTCP Bao Bì Phú Việt (TBA Bao Bì Phú Việt);

- CTCP Phước Hiệp Thành, CTCP Công Nghệ Xây Dựng Tập Đoàn Vạn Thịnh (TBA Phước Hiệp Thành);

- Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Misa (TBA Solar Misa);

- Công ty TNHH May Vinatex Hương Trà (TBA Vinatex Hương Trà);

- Công ty TNHH Scavi Huế 4 (TBA Scavi Hương Trà);

- CTCP TM & SX Nhang Thái Hưng (TBA Nhang xuất khẩu);

- Công ty TNHH OXY Tứ Hạ (TBA Ỗy Tứ Hạ). Phường Hương Trà

3 T2, 12/10/2026 7:30 11:00 TBA Vân Cù 2: Thôn Nam Thanh Phường Kim Trà

4 T3, 13/10/2026 7:30 12:00 - Các TBA Vân Tây 2, 3, 7, Tứ Hạ T4 , Thể Đại: TDP Giáp Thượng 1, TDP 9, TDP 10, TDP Văn Xá 4, TDP Giáp Thượng 2, KV 10, TDP Hiệp Khánh

- CTCP Trường Phú (TBA Bê tông Trường Phú, TBA Bê tông Trường Phú 2);

- CTCP Đường Bộ I TT Huế (TBA Bê tông Nhựa Hương Trà);

- CTCP ĐT TM Phát triển Trường Sơn (TBA Mỏ đá Trường Sơn);

- Công ty TNHH Đại Hiệp (TBA KTĐ Số 1 Hương Trà);

- CTCP Musa Pacta (TBA Hợp tác xã Hương Trà);

- CTCP Xây dựng CRC (TBA Thi công cao tốc CRC Hương Trà);

- Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (TBA Thi công Sơn Hải khu vực Hương Trà);

- Công ty TNHH MTV Châu Nhân (TBA Vật liệu xây dựng Hương Trà). Phường Hương Trà

ĐL Nam Đông

1 T5, 08/10/2026 7:30 13:30 - Công ty TNHH Lan Ngọc GS (TBA Bê tông Lan Ngọc - [FD530131];

- CTCP QL & XD Đường bộ Thừa Thiên Huế (TBA Bê tông Nhựa nóng Lộc Sơn - [FD630123]);

- CTCP Xây dựng công trình 525 (TBA Thi công cầu cao tốc Km102 - [FD630030]);

- Công ty TNHH MTV Petrolimex Huế (TBA Trạm dừng nghỉ La Sơn - [FD630120]);

- Công ty TNHH MTV ĐTXD TCT (TBA Bê tông 88 - [FD630128]). Xã Hưng Lộc

2 T7, 10/10/2026 6:30 13:30 - Các TBA Hương Hòa 2, 3, 4, 5, Quyết Thắng, Thống Nhất, Hòa Bình, Hương Giang 1, 2, 3, 4, T6 Thượng Nhật, Thượng Nhật, Thượng Nhật 2, 3;

- CTCP Đầu tư Hà An Phú Lộc (TBA Mỏ đá Gabro -[FD530118], TBA Nhà máy Đá - [FD530119]);

- CTCP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Vinfast CHXD Hạo Nhiên - [FD530120]);

Các Thôn Hương Hòa, Hương Xuân, Hương Giang, Thượng Nhật, Tà Rinh. Xã Nam Đông

6:30 13:30 - Các TBA Hương Hữu, Hương Hữu 2, 3, 4, Thượng Long 1, 2, 3, 4, Thượng Quảng 8, 9, T1 Thượng Quảng, T 2,3 Thượng Quảng, T5 Thượng Quảng , T6 Thượng Quảng, T7 Thượng Quảng, KQH Thượng Long - [FC510060];

- CTCP Đầu tư Hà An Phú Lộc (TBA Mỏ đá Hương Hữu - [FD530121])

Toàn bộ xã Long Quảng Xã Long Quảng

6:30 15:30 - HTX Lâm nghiệp bền vững Thượng Nhật (TBA Lâm nghiệp bền vững Thượng Nhật - [FD530133]);

- CTCP Kim Sora (TBA KIM SORA - CN II - [FD530116]. Xã Nam Đông

3 T2, 12/10/2026 7:30 13:30 Các TBA Hương Hòa 1, 6, Tiền Phong, Hương Sơn 1, 2 , 3: Thôn Hương Hòa, Thôn Hương Sơn Xã Nam Đông