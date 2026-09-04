Quỹ ký túc xá chưa theo kịp nhu cầu sinh viên

Khu ký túc xá Đại học Huế vừa được nâng cấp khang trang.

Mừng ít, lo nhiều

Nguyễn Văn Thuận, tân sinh viên ngành thú y, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, quê Nghệ An, chia sẻ: “Hay tin đỗ đại học ở Huế vừa mừng vừa lo. Điều lo nhất là tìm được chỗ trọ gần trường, bảo đảm thuận lợi cho việc đi lại, học tập. May mắn là em được các anh chị sinh viên khóa trước hỗ trợ tìm phòng trọ phù hợp”.

Tuy nhiên, với những sinh viên xa nhà, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn, được ở ký túc xá vẫn là lựa chọn được mong muốn hơn cả bởi chi phí phù hợp, môi trường sinh hoạt ổn định và thuận tiện cho học tập.

Nỗi lo của sinh viên cũng là trăn trở của nhiều phụ huynh khi con em lần đầu rời quê đến một thành phố khác học tập. Anh Nguyễn Hoàng, phụ huynh tân sinh viên Nguyễn Hà, quê Quảng Trị cho biết, việc được ở ký túc xá là nguyện vọng của nhiều gia đình. “Nếu con được ở ký túc xá thì phụ huynh sẽ yên tâm hơn về an ninh, an toàn và điều kiện học tập. Tuy nhiên, số lượng phòng còn hạn chế nên nhiều sinh viên phải tìm phòng trọ bên ngoài”, anh Hoàng chia sẻ.

Thực tế cho thấy, khoảng giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng chỗ ở nội trú tại Đại học Huế vẫn khá lớn. Bà Võ Thị Hồng Vũ, Giám đốc Trung tâm Phục vụ sinh viên - Đại học Huế cho biết, trong năm học 2026 - 2027, nhu cầu ở ký túc xá tiếp tục tăng cao, đặc biệt ở nhóm tân sinh viên đến từ các tỉnh, thành khác.

Hiện Trung tâm Phục vụ sinh viên - Đại học Huế quản lý 2 cơ sở ký túc xá, với tổng sức chứa khoảng 2.500 sinh viên. Trong khi đó, Đại học Huế có hơn 25.000 - 30.000 trong số hơn 50.000 sinh viên đang theo học tại các trường đại học thành viên và đơn vị thuộc Đại học Huế, trong đó có sinh viên quốc tế có nhu cầu ở ký túc xá.

Trong năm học này, trung tâm đã chủ động khai thác tối đa quỹ phòng, bố trí chỗ ở cho gần 2.500 sinh viên, trong đó có hơn 500 tân sinh viên. Tuy nhiên, do lượng đăng ký thường tập trung cao vào đầu năm học, trong khi số phòng có hạn, một bộ phận sinh viên có nhu cầu vẫn chưa thể được bố trí vào ký túc xá.

Quầy hàng tạp hóa đặt trong khu ký túc xá tạo thuận tiện cho nhu cầu mua sắm cho sinh viên.

Chủ động giải pháp trước mắt và lâu dài

Theo Trung tâm Phục vụ sinh viên, nguyên nhân chủ yếu là quỹ chỗ ở hiện có chưa theo kịp quy mô sinh viên và nhu cầu lưu trú ngày càng tăng. Đặc biệt, số lượng tân sinh viên từ các địa phương khác đến Huế học tập có xu hướng lớn, kéo theo nhu cầu về chỗ ở nội trú.

Bên cạnh yếu tố số lượng, sinh viên và phụ huynh ngày càng quan tâm đến chất lượng nơi ở, trong đó ưu tiên môi trường an toàn, ổn định, thuận tiện cho học tập và có mức chi phí phù hợp. Vì vậy, vào thời điểm đầu năm học, nhu cầu thường vượt khả năng đáp ứng của hệ thống ký túc xá.

Trước thực tế đó, Trung tâm Phục vụ sinh viên - Đại học Huế đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tận dụng tối đa nguồn lực hiện có, đồng thời từng bước nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu chỗ ở. Theo bà Võ Thị Hồng Vũ, trước mắt, trung tâm tiếp tục rà soát, khai thác tối đa quỹ chỗ ở, chủ động sắp xếp và bố trí phòng phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm sử dụng hiệu quả từng phòng và từng vị trí chỗ ở.

Đối với những sinh viên chưa thể bố trí do quỹ phòng hạn chế, trung tâm sẽ thường xuyên cập nhật tình hình phòng trống, rà soát nhu cầu và chủ động sắp xếp ngay khi phát sinh chỗ ở. Giải pháp này nhằm giúp sinh viên có nhu cầu sớm ổn định nơi ở, hạn chế áp lực tìm phòng vào đầu năm học. Đồng thời, các trường thành viên, khoa trực thuộc Đại học Huế thành lập các câu lạc bộ, tổ, đội tình nguyện hỗ trợ tìm kiếm phòng trọ cho sinh viên bảo đảm an toàn, thuận tiện đi lại và học tập.

Về lâu dài, việc tăng cường và nâng cao chất lượng chỗ ở được xác định là một nhiệm vụ cần được quan tâm thường xuyên. Trong năm học 2025 - 2026, Trung tâm Phục vụ sinh viên đã tham mưu, đề xuất và được Đại học Huế quan tâm đầu tư cải tạo, sửa chữa các dãy nhà tại cơ sở 1, qua đó khắc phục tình trạng xuống cấp và cải thiện điều kiện sinh hoạt cho sinh viên.

Thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục rà soát hiện trạng cơ sở vật chất, đánh giá nhu cầu chỗ ở và tham mưu, đề xuất Đại học Huế các phương án cải tạo, nâng cấp, mở rộng và bổ sung quỹ chỗ ở phù hợp với nhu cầu thực tế cũng như khả năng nguồn lực. Theo định hướng này, nhu cầu chỗ ở của sinh viên sẽ được theo dõi, đánh giá qua từng năm để làm cơ sở xây dựng phương án phát triển ký túc xá theo từng giai đoạn, phù hợp với quy mô tuyển sinh.