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Trường Đại học Tài chính - Marketing chào đón hơn 9.000 tân sinh viên

HNN.VN - Ngày 27/9, Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) tổ chức Lễ khai khóa 26D, niên khóa 2026 - 2030, với chủ đề “Tiếp nối Tự hào - Khát vọng Đổi mới - Kiến tạo Tương lai”, chào đón hơn 9.000 tân sinh viên nhập học.

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Nhà trường trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình, kết nối ba điểm cầu tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phân hiệu Quảng Ngãi và Phân hiệu Huế. Tại điểm cầu Phân hiệu Huế, buổi lễ có sự tham dự của 500 sinh viên thuộc 5 ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng, Kinh doanh quốc tế, Luật kinh tế, Quản trị kinh doanh và Kế toán, cùng cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên của phân hiệu.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing gửi lời chúc mừng đến các tân sinh viên khóa 26D, đồng thời nhấn mạnh định hướng đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội, tăng tính thực tiễn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Theo đó, Trường Đại học Tài chính - Marketing sẽ đồng hành cùng sinh viên trong suốt quá trình học tập, giúp các em tiếp cận phương pháp học tập mới, phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu và gắn lý thuyết với thực tiễn. Qua đó, hướng đến phương châm “học để làm người, học để làm việc, học để hội nhập và học để khẳng định mình".

Tại buổi lễ, Trường Đại học Tài chính - Marketing công bố quyết định công nhận hơn 9.000 sinh viên hệ chính quy nhập học năm 2026; tuyên dương, khen thưởng các sinh viên đạt danh hiệu Thủ khoa, Á khoa và trao học bổng tài năng cho những sinh viên có thành tích cao trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng.

Dịp này, nhà trường cũng trao học bổng “Tiếp sức đến trường”, hỗ trợ 100% học phí cho các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đây là nguồn động viên thiết thực, giúp các em giảm bớt gánh nặng tài chính, yên tâm học tập và tiếp tục theo đuổi con đường học vấn.

Phương Thảo
 Từ khóa:
khai giảngđại họctài chính
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