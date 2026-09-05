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ClockThứ Hai, 07/09/2026 09:45

Tiếp tục tăng cường nguồn cung, in bổ sung sách giáo khoa, sách bài tập để phát hành theo nhu cầu thực tế

Dịp khai giảng, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã cung ứng thêm khoảng 2,5 triệu bản sách giáo khoa, tập trung phục vụ các trường đặt muộn và bổ sung các đầu sách thiếu cục bộ. Trong tháng 9, khoảng triệu bản sách giáo khoa, sách bài tập tiếp tục được in bổ sung để phát hành theo nhu cầu thực tế và làm nguồn dự phòng.

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Sách giáo khoa bày bán tại một cửa hàng ở Hà Nội. (Ảnh: THÙY LINH) 

Ngày 6/9, đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông tin cho biết, Nhà xuất bản đã hoàn thành phát hành 228 triệu bản sách giáo khoa và 84 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo, tính đến ngày 3/9. Trong đó, số lượng sách giáo khoa cung ứng đã vượt kế hoạch ban đầu và số lượng đặt hàng hơn 150%.

Đến nay, tất cả các trường học tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới và hải đảo đều đã nhận đủ sách giáo khoa, sách bài tập theo nhu cầu.

Đối với 108 trường nội trú liên cấp biên giới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã cung ứng đủ sách giáo khoa.

Tại một số trường dân tộc nội trú liên cấp, các địa phương, nhà trường chưa thực hiện xong việc mua sách giáo khoa theo diện chính sách ưu tiên thì Nhà xuất bản đã chỉ đạo Công ty phát hành linh hoạt, chủ động cung ứng kịp thời tới các trường để học sinh có sách giáo khoa trước ngày khai giảng. Nhiều trường đặc biệt khó khăn được Nhà xuất bản tặng toàn bộ sách giáo khoa.

Từ ngày mồng 1 đến 6/9, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tiếp tục cung ứng thêm khoảng 2,5 triệu bản sách giáo khoa, tập trung phục vụ các trường đăng ký/đặt muộn và bổ sung cho các đầu sách còn thiếu cục bộ.

Hệ thống bán lẻ tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh… đã duy trì hoạt động xuyên suốt kỳ nghỉ lễ 2/9, bảo đảm đủ sách giáo khoa bán theo bộ hoặc bán lẻ để phục vụ phụ huynh, học sinh.

Trong dịp khai giảng, Nhà xuất bản đã gửi tặng khoảng hơn 60 nghìn bản sách, trị giá khoảng gần 1,7 tỷ đồng tới các trường học tại một số địa phương như: Lào Cai, Lạng Sơn, Điện Biên, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục phối hợp sát sao các địa phương để rà soát, bổ sung linh hoạt sách giáo khoa cho các trường hợp học sinh đăng ký mới hoặc đăng ký thêm qua kênh nhà trường. Trong tháng 9, Nhà xuất bản tiếp tục tăng cường nguồn cung, in bổ sung khoảng 17 triệu bản sách giáo khoa, sách bài tập để phát hành theo nhu cầu thực tế, đồng thời chuẩn bị nguồn dự phòng cho khắc phục thiên tai, bão lũ.

https://nhandan.vn/tiep-tuc-tang-cuong-nguon-cung-in-bo-sung-sach-giao-khoa-sach-bai-tap-de-phat-hanh-theo-nhu-cau-thuc-te-post986777.html

Theo nhandan.vn
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