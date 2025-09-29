Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đón 1.935 tân sinh viên

Tuyên dương và khen thưởng sinh viên xuất sắc

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế cho hay, năm học vừa qua, trước những yêu cầu ngày càng cao của thế giới toàn cầu hóa, chất lượng tuyển sinh của đơn vị vẫn vượt trội, kết quả học tập và nghiên cứu khoa học được cải thiện, khả năng chuyển giao công nghệ đã tạo ra những tác động thực tiễn rõ rệt.

Bước vào năm học mới, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng. Hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành hiện đại, sinh viên có thể tham quan, trải nghiệm và học tập trong những phòng thực hành AI, chế tạo Robot, vi mạch bán dẫn.... Công tác xây dựng chiến lược tự chủ, sát nhập tinh gọn, đánh giá ngoài chương trình đào tạo đang được thực hiện ráo riết, khoa học, có hệ thống.

Dịp này, Trường đã tuyên dương, khen thưởng cho những sinh viên đạt thành tích trong học tập năm học 2024 - 2025 và các tân thủ khoa trong kỳ tuyển sinh năm 2025.