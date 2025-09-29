  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 03/10/2025 11:21

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đón 1.935 tân sinh viên

HNN.VN - Sáng 3/10, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tổ chức lễ khai giảng năm học 2025 - 2026, chào đón 1.935 tân sinh viên trúng tuyển năm 2025.

Đón 15 ngàn tân sinh viên vào năm học mớiHơn 294 ngàn học sinh TP. Huế hân hoan dự lễ Khai giảng đặc biệt Lễ khai giảng đặc biệt của 1,7 triệu thầy, cô và gần 30 triệu học sinh, sinh viênCông điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục cơ sở giáo dục bảo đảm điều kiện khai giảng năm học mới cho học sinhChuẩn bị tốt cho Lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026

Tuyên dương và khen thưởng sinh viên xuất sắc 

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế cho hay, năm học vừa qua, trước những yêu cầu ngày càng cao của thế giới toàn cầu hóa, chất lượng tuyển sinh của đơn vị vẫn vượt trội, kết quả học tập và nghiên cứu khoa học được cải thiện, khả năng chuyển giao công nghệ đã tạo ra những tác động thực tiễn rõ rệt.

Bước vào năm học mới, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng. Hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành hiện đại, sinh viên có thể tham quan, trải nghiệm và học tập trong những phòng thực hành AI, chế tạo Robot, vi mạch bán dẫn.... Công tác xây dựng chiến lược tự chủ, sát nhập tinh gọn, đánh giá ngoài chương trình đào tạo đang được thực hiện ráo riết, khoa học, có hệ thống.

Dịp này, Trường đã tuyên dương, khen thưởng cho những sinh viên đạt thành tích trong học tập năm học 2024 - 2025 và các tân thủ khoa trong kỳ tuyển sinh năm 2025.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
 Từ khóa:
Trường Đại họcKhoa họcĐại học Huếđón 1.935. tân sinh viên
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đại học Huế và khát vọng vươn tầm

Gần bảy thập kỷ, kể từ dấu mốc Viện Đại học Huế (1957), đặc biệt sau 30 năm tái lập (1994), Đại học Huế mang trong mình khát vọng khẳng định vị thế một đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, hướng đến nhóm 500 trường hàng đầu thế giới vào năm 2045.

Đại học Huế và khát vọng vươn tầm

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top