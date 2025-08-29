Đón 15 ngàn tân sinh viên vào năm học mới

Đại học Huế khen thưởng cho các tân thủ khoa

Năm nay, lễ khai giảng của ĐHH diễn ra đồng thời với lễ khai giảng toàn quốc và kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo). Lễ khai giảng không chỉ đánh dấu bước khởi đầu năm học mới mà còn mở ra hành trình hòa nhập, trưởng thành của các tân SV trong môi trường đại học.

Tại lễ khai giảng, ĐHH trao khen thưởng cho các tân thủ khoa ĐH Huế, thủ khoa các trường thành viên, trực thuộc ĐHH; tuyên dương, khen thưởng 300 SV tiêu biểu, trong đó có 51 SV đạt thành tích học tập đặc biệt xuất sắc trong tổng số 60 ngàn SV toàn ĐHH.

Trường Đại học Y - Dược khen thưởng cho SV đạt thành tích cao

*Tại lễ khai giảng năm học 2025-2026, Trường Đại học Y - Dược, ĐHH chào đón 1.411 tân SV khóa 2025 thuộc 11 ngành đào tạo bậc đại học hệ chính quy. Cũng tại buổi lễ, nhà trường tuyên dương 12 SV thủ khoa các ngành tuyển sinh năm 2025 và 1 SV trúng tuyển Trường Đại học Y - Dược, ĐHH đạt Huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế bậc THPT; khen thưởng cho 13 tập thể lớp SV xuất sắc, 4 tập thể lớp SV tiên tiến, khen thưởng 456 SV trong năm học 2024-2025 và khen thưởng 20 SV đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện tiêu biểu nhất theo ngành học năm học 2024-2025. Nhà trường cũng trao các suất học bổng của các đơn vị, doanh nghiệp cho các SV có thành tích học tập xuất sắc và SV khó khăn có thành tích học tập tốt.

*Cùng ngày, Trường Đại học Sư phạm, ĐHH tổ chức lễ khai giảng năm học 2025 - 2026, chào đón 2.068 tân SV và 355 học viên cao học cùng 5 nghiên cứu sinh.

Trường Đại học Sư phạm khen thưởng cho sinh viên xuất sắc

Năm học 2025 - 2026, toàn ngành giáo dục nói chung và Trường Đại học Sư phạm, ĐHH nói riêng đứng trước vận hội lớn. Đây cũng là năm học đầu tiên nhà trường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHH lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

TS. Lê Hồ Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, ĐHH yêu cầu các SV rèn luyện tính kỷ cương trong học tập và sinh hoạt, đây là nền tảng để xây dựng ý thức trách nhiệm và sự chuyên nghiệp. Đồng thời, hãy phát huy tối đa tinh thần sáng tạo trong tư duy, không ngừng tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ; mạnh dạn đột phá trong cách tiếp cận vấn đề, không ngại thử thách bản thân để đạt kết quả vượt trội. Tất cả những điều này sẽ là hành trang quý báu giúp các em phát triển toàn diện, vững vàng trên con đường học vấn và sự nghiệp.

*Hoà chung không khí ngày tựu trường, Trường Đại học Nghệ thuật, ĐHH tổ chức lễ khai giảng năm học mới và chào đón 242 tân SV.

Trường Đại học Nghệ thuật, ĐHH với bề dày gần 70 năm xây dựng và phát triển, đã và đang khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Trong năm học 2024-2025 vừa qua, trường đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào: quy mô đào tạo tăng lên gần 500 SV với 6 ngành đào tạo; chất lượng giảng dạy được nâng cao thông qua đổi mới chương trình, phương pháp dạy học tích hợp và các hoạt động nghiên cứu khoa học; phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” được duy trì. Đặc biệt, nhà trường đã vinh danh các SV xuất sắc, trao học bổng cho những em có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vượt bậc, qua đó lan tỏa tinh thần vượt khó và sáng tạo.

*Cùng ngày, Trường Đại học Luật, ĐHH tổ chức lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 và đón nhận hơn 1.400 tân SV từ mọi miền đất nước. Tại lễ khai giảng, nhà trường khen thưởng cho tân SV thủ khoa ĐHH Đậu Nguyễn Thái Bình và là thí sinh có điểm cao thứ 4 trên toàn quốc. Nhằm khích lệ tinh thần hiếu học, Trường Đại học Luật, ĐHH trao giấy khen và học bổng trị giá 30 triệu đồng cho thủ khoa này; trao học bổng 20 triệu đồng cho á khoa Hoàng Công Quý. Đồng thời, nhà trường khen thưởng cho 69 SV có nhiều phấn đấu trong rèn luyện, học tập và đạt danh hiệu xuất sắc trong năm học 2024-2025.