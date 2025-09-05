Hơn 294 ngàn học sinh TP. Huế hân hoan dự lễ Khai giảng đặc biệt

Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu và Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Phương tặng Bằng khen cho các học sinh có thành tích cao của Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế

Từ nội thành đến vùng ven, tiếng trống khai trường đã vang lên, mở đầu năm học mới. Hòa chung niềm vui ấy, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế đã về dự khai giảng tại nhiều trường, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng cũng như tiếp thêm động lực cho các em học sinh và đội ngũ thầy cô giáo.

Tiếp nối truyền thống hiền tài

Tại Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế, ngôi trường hơn một thế kỷ hun đúc hiền tài, lễ khai giảng diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp. Dự buổi lễ có ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế; ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế.

Năm học này, Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế chào đón 450 tân học sinh khóa 129. Mỗi em đến với mái trường hồng hôm nay không chỉ tiếp nhận tri thức, mà còn được gửi gắm niềm tin và kỳ vọng về một tương lai của TP. Huế đang vươn mình mạnh mẽ trong thời kỳ mới.

Năm học qua, nhà trường gặt hái nhiều thành tích với 83 giải Học sinh giỏi quốc gia, tiếp tục nằm trong tốp 10 cả nước. Trên đấu trường quốc tế, các em học sinh giành được nhiều huy chương danh giá: Bùi Hoàng Đại Dương (lớp 12 Sinh) đoạt Huy chương Bạc (HCB) Olympic Sinh học quốc tế; Trần Lê Thiện Nhân đoạt HCB Olympic Vật lý quốc tế và HCB Olympic Vật lý châu Á, Trần Trung Hiếu đoạt Huy chương Đồng Olympic Vật lý châu Á. Võ Quang Phú Đức (12 Toán 1) trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24.

Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố đã vinh danh, trao thưởng theo Nghị quyết 35 của HĐND thành phố cho các học sinh đoạt giải. Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng mà còn là động lực mạnh mẽ, khẳng định sự quan tâm đặc biệt của TP. Huế đối với công tác bồi dưỡng nhân tài.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến động viên các em học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ trong ngày khai giảng

Hòa chung không khí khai trường, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế Phạm Đức Tiến đã đến dự và chúc mừng thầy, trò Trường THPT Nguyễn Huệ.

Năm học mới, Trường THPT Nguyễn Huệ đón 518 học sinh lớp 10, nâng tổng số toàn trường lên 1.717 em. Hiệu trưởng Đặng Đức Tuệ nhấn mạnh, tập thể sư phạm sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng môi trường thân thiện, hiệu quả, lấy học sinh làm trung tâm.

Trao tặng lẵng hoa tươi thắm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế Phạm Đức Tiến bày tỏ sự trân trọng và gửi gắm kỳ vọng Trường THPT Nguyễn Huệ luôn giữ vững vị thế là lá cờ đầu của giáo dục thành phố, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, xây dựng Huế ngày càng phát triển.

Tại Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Huế Nguyễn Quang Tuấn đã đến dự và chung vui cùng thầy trò.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn (thứ 2 trái qua) tặng hoa chúc mừng Trường THCS Nguyễn Chí Diểu

Năm học qua, trường đạt tỷ lệ học sinh khá, giỏi gần 90%, với 341 giải học sinh giỏi các cấp; giành giải Nhất toàn đoàn các môn điền kinh, bơi lội. Với thành tích đó, trường vinh dự được đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Năm học mới, nhà trường đề ra phương châm: “Đoàn kết – văn minh – tự tin – năng động – nhân ái”, chú trọng chuyển đổi số, xây dựng trường học xanh – sạch – đẹp – hạnh phúc.

Tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, lễ khai giảng có sự tham dự của UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình trao Bằng khen cho các em học sinh

Năm học 2024 – 2025, Trường THCS Nguyễn Tri Phương đạt nhiều kết quả nổi bật. Nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi cao; nhiều em đoạt giải thưởng tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố và toàn quốc. Đội ngũ giáo viên tích cực nghiên cứu, áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Chào đón 371 học sinh khối 6 đầu cấp, nâng tổng số học sinh toàn trường lên hơn 1.400 em, thầy và trò nhà trường bước vào năm học mới với quyết tâm tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực học sinh.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 4 học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2024 – 2025; đồng thời tặng lẵng hoa chúc mừng thầy và trò nhân dịp khai giảng.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Chí Tài tặng hoa chúc mừng nhà trường tại lễ khai giảng

Hòa trong không khí náo nức, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Chí Tài dự khai giảng tại Trường THPT Hai Bà Trưng – ngôi trường hơn 100 năm tuổi.

Năm học vừa qua, trường đạt 92 giải Học sinh giỏi cấp thành phố, 100% đỗ tốt nghiệp, nhiều em đạt điểm cao trong kỳ thi quan trọng. Hiệu trưởng Lê Triều Sơn khẳng định, những thành quả ấy không chỉ là niềm tự hào của thầy trò Trường Hai Bà Trưng, mà còn là minh chứng sống động cho sức trẻ, trí tuệ và khát vọng vươn lên của thế hệ hôm nay.

Tại Trường Song ngữ quốc tế Học viện Anh quốc, lễ khai giảng diễn ra với sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP. Huế Nguyễn Thị Ái Vân.

Chủ tịch MTTQVN TP. Huế Nguyễn Thị Ái Vân (phải) tặng hoa chúc mừng khai giảng năm học mới Trường song ngữ quốc tế Học viện Anh quốc

Năm học 2025 – 2026, trường có 360 học sinh, tập trung vào ba trọng tâm: chuyển đổi số toàn diện, nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục và chăm sóc học sinh toàn diện, đảm bảo an toàn – sức khỏe; đồng thời lan tỏa triết lý “The joys of learning – Niềm vui học tập”, để mỗi ngày học sinh đến trường thực sự là một ngày vui.

Tạo động lực cho năm học mới

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng tặng hoa chúc mừng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

Tại phường Phong Thái, thầy và trò Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu hân hoan bước vào năm học mới. UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo – Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng đến dự, tặng hoa chúc mừng và động viên tinh thần thầy trò. Năm học qua, nhà trường chú trọng xây dựng “Trường học hạnh phúc” gắn với trường chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục; phát huy mô hình thân thiện, học sinh tích cực với phương châm “kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”. Nhờ vậy, gần 100% học sinh được xếp loại hạnh kiểm tốt và khá, trong đó học sinh giỏi, xuất sắc chiếm 26,1%. Đặc biệt, kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố đạt 36 giải, giúp trường tiếp tục giữ vững vị thứ 9/36 trường THPT toàn thành phố.

Hiệu trưởng Mai Trọng Đạt khẳng định, trong năm học mới, với chủ đề “Kỷ cương – Sáng tạo – Đột phá – Phát triển”, tập thể nhà trường quyết tâm hướng tới hình thành và phát triển toàn diện học sinh, phấn đấu trở thành một trong 10 trường THPT có chất lượng giáo dục tốt nhất của Huế.

Ông Phan Xuân Toàn (bên phải) - UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy trao Cờ thi đua cho tập thể cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Thủy Vân tại lễ khai giảng

Không khí khai giảng cũng rộn ràng tại Trường Tiểu học Thủy Vân khi được UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phan Xuân Toàn trực tiếp trao Cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu cho tập thể nhà trường. Năm học 2025 – 2026, trường đón 112 học sinh lớp 1 và được đầu tư 400 triệu đồng cải tạo cơ sở vật chất, tiếp tục khẳng định thông điệp: “Ngôi trường của kỷ cương, sáng tạo, yêu thương và tiến bộ”.

UVTV, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THPT Vinh Lộc. Ảnh: Hữu Phúc)

Ở Trường THPT Vinh Lộc, UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân đến dự, gửi lời chúc mừng và động viên thầy trò. Năm học qua, trường đạt 35 giải học sinh giỏi cấp thành phố, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%. Năm học mới, trường đón 317 học sinh lớp 10, đầu tư gần 500 triệu đồng nâng cấp cơ sở vật chất, đồng thời triển khai dạy học 2 buổi/ngày nhằm nâng cao chất lượng toàn diện.



Tại Trường Tiểu học Phú Cát, không khí khai giảng thêm phần hứng khởi khi nhà trường được UVTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Phạm Thị Minh Huệ trao Cờ thi đua khối tiểu học. Năm học này, trường chào đón 195 học sinh lớp 1, nâng tổng số lên 904 em.

Chủ nhiệm UBKT Phạm Thị Minh Huệ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối tiểu học cho Trường TH Phú Cát

Hiệu trưởng Ngô Thị Thúy Liễu chia sẻ: “Năm học mới, Hội đồng sư phạm nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, có những giải pháp linh hoạt, sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong giáo dục. Đồng thời, nhà trường quan tâm giáo dục cảm xúc, xây dựng những tiết học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc, trường học hạnh phúc”.

Năm học 2025 – 2026 ghi dấu mốc quan trọng khi FPT School Huế chính thức khai giảng năm học đầu tiên với 330 học sinh. UVTV Thành ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP. Huế Phan Thiên Định đã đến dự và chia sẻ niềm vui cùng thầy trò. Trên nền tảng cơ sở vật chất đồng bộ, FPT School Huế hướng đến mô hình giáo dục toàn diện, phát triển học sinh theo ba trụ cột: Công nghệ, ngoại ngữ và trải nghiệm.

Học sinh FPT Huế dự khai giảng

Không chỉ dừng ở phần lễ, học sinh tiếp tục tham gia các hoạt động trải nghiệm phong phú như gấp hoa, gửi lời yêu thương và làm video tri ân gia đình; sáng tạo sản phẩm "handmade", vẽ tranh tập thể với chủ đề “Hiểu và thương”. Với chủ đề năm học 2025 – 2026 “Deep Learning with Love – Học sâu sắc để yêu thương”, nhà trường gửi gắm thông điệp: học không chỉ để lĩnh hội tri thức, mà còn để biết sẻ chia, thấu hiểu và sống nhân văn hơn mỗi ngày.

Ở miền núi, Trường Tiểu học Khe Tre cũng tưng bừng khai giảng với sự tham dự của UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an TP. Huế – Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn. Ông đã trao Cờ thi đua và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Năm học qua, trường đạt 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học. Năm nay, trường đón 103 học sinh lớp 1, đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong dạy học.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP. Huế trao Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối tiểu học” của UBND thành phố cho Trường Tiểu học Khe Tre

Vùng cao A Lưới rộn ràng ngày khai trường khi UVTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế – Đại tá Phan Thắng đến dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Hồng Vân và trao Cờ thi đua của UBND thành phố.

Năm học 2024-2025, tập thể nhà trường đạt nhiều kết quả nổi bật: chiêu sinh lớp 1 đạt 100% chỉ tiêu (93/93 em), 98,7% học sinh hoàn thành chương trình lớp học (397/402 em), 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học (50/50 em). Công tác đánh giá chuẩn cán bộ quản lý, giáo viên cũng đạt kết quả tích cực với 100% đạt chuẩn từ khá trở lên. Các chỉ tiêu đều hoàn thành và vượt kế hoạch, chất lượng giáo dục có chuyển biến rõ rệt so với năm học 2023 - 2024.

Đại tá Phan Thắng trao Cờ thi đua của UBND thành phố cho Trường Tiểu học Hồng Vân

Năm học 2025-2026, nhà trường chú trọng đổi mới công tác quản lý, phương pháp giảng dạy, coi trọng việc phân tích kết quả kiểm tra để giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy học, giúp học sinh phát huy điểm mạnh, khắc phục hạn chế. Bên cạnh đó, trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu dạy và học. Nhà trường cũng triển khai Đề án “Tăng cường tiếng Việt” cho học sinh toàn trường, bồi dưỡng tiếng Việt qua chương trình chính khóa và hoạt động ngoại khóa.

Không khí khai giảng cũng lan tỏa đến Trường THCS Phong An, nơi Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Quý Phương dự lễ, trao Cờ thi đua, Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Huế và Bằng khen của Bộ GD&ĐT. Dù còn nhiều khó khăn, năm học vừa qua, trường vẫn đạt tỷ lệ rèn luyện tốt 93,87%, 100% học sinh đậu vào THPT.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Quý Phương trao học bổng và động viên các em học sinh trong ngày khai giảng

Bước vào năm học mới – năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp và Chương trình GDPT 2018, tập thể sư phạm nhà trường quyết tâm đổi mới kiểm tra, đánh giá, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng môi trường giáo dục khoa học, sáng tạo, tất cả vì học sinh thân yêu. Hiệu trưởng Hồ Thị Phương nhấn mạnh: “Nhà trường mong các em học sinh nỗ lực học tập, rèn luyện để đáp ứng kỳ vọng của gia đình và thầy cô; đồng thời rất cần sự quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất để sớm đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày.”

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh tặng hoa chúc mừng nhà trường

Tại Trường THCS Nguyễn Hữu Dật, buổi lễ khai giảng thêm phần long trọng khi có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh. Năm học qua, trường duy trì 12 lớp với 432 học sinh, đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%, giành 18 giải học sinh giỏi các cấp. Trong năm học mới, mục tiêu được đặt ra là tiếp tục phát huy sáng tạo, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, giữ vững danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú TP. Huế, TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Huế Nguyễn Thị Sửu dự khai giảng cùng 295 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Năm học trước, trường đạt 100% tốt nghiệp, nhiều em giành giải thưởng cấp thành phố. Hiệu trưởng Đỗ Thúc Công cho biết, nhà trường sẽ tiếp tục vừa nâng cao chất lượng học tập, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường an toàn, thân thiện để học sinh thêm yêu trường, yêu lớp.

Bà Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP. Huế tặng hoa chúc mừng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú TP. Huế

Hòa chung không khí khai giảng năm học mới trên cả nước, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới. Tại Trường THCS - THPT Hồng Vân (xã A Lưới 1), Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố Huế đã dự lễ khai giảng, trao quà cho các em học sinh được đỡ đầu trong chương trình “Nâng bước em tới trường” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”. Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các em thêm tự tin, vững bước trong năm học mới.

BĐBP thành phố tiếp sức cho học sinh biên giới

Cùng ngày, lãnh đạo BĐBP thành phố Huế và các đơn vị cơ sở cũng tham dự lễ khai giảng, trao quà hỗ trợ cho học sinh tại nhiều trường học khác trên địa bàn biên giới. Hiện nay, BĐBP thành phố Huế đang đỡ đầu 57 học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường” và 188 học sinh thuộc Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”. Bằng những việc làm cụ thể, cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố đang góp phần chắp cánh ước mơ, đồng hành cùng học trò vùng biên trên con đường tri thức.

Ngày khai giảng thực sự trở thành ngày hội lớn, không chỉ của học sinh mà còn của toàn xã hội. Tiếng trống trường vang lên đồng loạt như lời hiệu triệu bước vào năm học mới với đầy quyết tâm. Sự hiện diện của lãnh đạo thành phố cùng những phần thưởng, cờ thi đua và học bổng là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm đặc biệt của thành phố đối với sự nghiệp trồng người. Với niềm tin, kỳ vọng và khát vọng đổi mới, ngành giáo dục TP. Huế bước vào năm học 2025 – 2026 với tinh thần “Đổi mới – sáng tạo – phát triển – hội nhập”, quyết tâm đào tạo thế hệ học sinh vững tri thức, sáng đạo đức, giàu bản lĩnh, góp phần xây dựng thành phố Huế văn hiến, văn minh và hiện đại.