82 báo cáo khoa học được báo cáo tại hội nghị khoa học sau đại học lần thứ XIV

Một báo cáo tham luận tại hội nghị

Đây là hoạt động khoa học thường niên dành cho các học viên sau đại học (nghiên cứu sinh, cao học, bác sĩ nội trú, chuyên khoa cấp II, chuyên khoa cấp I) nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong đào tạo sau đại học. Đối với nghiên cứu sinh, việc tham gia báo cáo tại hội nghị này là điều kiện bắt buộc để nộp hồ sơ bảo vệ luận án.

Có 82 báo cáo khoa học của các học viên sau đại học được báo cáo tại hội nghị lần thứ XIV, thuộc các chuyên ngành: nội khoa, ngoại khoa, sản phụ khoa, nhi khoa, tai mũi họng, y tế công cộng, điện quang và y học hạt nhân (chẩn đoán hình ảnh), răng hàm mặt, y học cổ truyền, quản lý y tế, y tế công cộng và khoa học y sinh. Các bài báo cáo tại hội nghị sẽ được hội đồng chấm điểm và trao thưởng cũng như được thẩm định, phản biện để đăng trong Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Hội nghị khoa học sau đại học còn là diễn đàn để các học viên sau đại học công bố kết quả nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, gắn kết quả nghiên cứu với thực tiễn áp dụng khoa học công nghệ. Từ đó góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và sáng tạo trong học viên cao học, nghiên cứu sinh… nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân.