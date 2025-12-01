Đại học Huế trao chứng nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 cho 40 nhà giáo

Trao chứng nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư cho các nhà giáo của Đại học Huế

Tại buổi lễ, lãnh đạo Đại học Huế đã trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh cho 40 giáo sư, phó giáo sư; trong đó 2 giáo sư và 38 phó giáo sư.

Đại diện lãnh đạo Đại học Huế nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm tôn vinh trí tuệ, tâm huyết và sự cống hiến của đội ngũ giảng viên, nhà khoa học trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và đào tạo; đồng thời khẳng định truyền thống, uy tín và vị thế của Đại học Huế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Danh hiệu giáo sư, phó giáo sư không chỉ là thành quả trí tuệ sau nhiều năm miệt mài học tập, nghiên cứu và cống hiến, mà còn là sự ghi nhận của xã hội, của cộng đồng khoa học đối với những đóng góp bền bỉ; những nỗ lực vượt qua khó khăn và thách thức để theo đuổi con đường khoa học đầy gian nan nhưng cũng rất vinh quang.

Để có được thành quả hôm nay, các thầy cô phải trải qua hành trình dài với rất nhiều thử thách, từ việc xây dựng các hướng nghiên cứu chuyên sâu, công bố các công trình khoa học quốc tế chất lượng cao, tham gia chủ trì nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh/thành phố; đến việc đảm nhiệm các trọng trách trong đào tạo sau đại học, hướng dẫn nghiên cứu sinh, phản biện và tư vấn học thuật ở nhiều cấp độ.

Trước đó, Đại học Huế tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý các văn phòng, ban chức năng, các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, nhằm tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, củng cố đội ngũ viên chức quản lý, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới của Đại học Huế.

Chiều tối cùng ngày, Đại học Huế tổ chức chương trình vinh danh đội bóng đá nam sinh viên Đại học Huế - nhà vô địch Giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc 2025 - Cúp TV360. Chức vô địch đã thể hiện sự nỗ lực, kỷ luật, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết của đội bóng; là niềm tự hào không chỉ của Đại học Huế mà của cả cộng đồng sinh viên trên địa bàn thành phố Huế và sinh viên các tỉnh/thành khu vực miền Trung, Tây Nguyên.