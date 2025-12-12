Lãnh đạo Sở Y tế trao quà cho các đơn vị tài trợ

Tham dự có PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế, đại diện Tổ chức Campaign for Tobacco-Free Kids và tổ chức Hue Help cùng các sở, ban ngành, địa phương liên quan.

Giai đoạn 2024 - 2025, dưới sự chỉ đạo của UBND TP. Huế và sự phối hợp của các sở, ngành, tổ chức đối tác, DA phòng, chống đuối nước trẻ em được triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều mô hình phòng ngừa hiệu quả như “Ngôi nhà an toàn”, “Trường học an toàn”, “Cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn thương tích” được nhân rộng tại các địa phương. Cùng với đó, hàng loạt lớp học bơi miễn phí, các buổi tập huấn kỹ năng sơ cứu, cứu hộ và hoạt động truyền thông được tổ chức rộng khắp, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, tránh đuối nước cho trẻ em và cộng đồng. Theo đó, DA đã trang bị kỹ năng bơi sinh tồn, an toàn dưới nước cho gần 7.000 học sinh và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ các giải pháp thiết thực, số ca tử vong do đuối nước trên địa bàn thành phố giảm rõ rệt, năm 2025 ghi nhận 8 trường hợp, giảm 7 trường hợp so với năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, Giám đốc sở Y tế TP. Huế nhấn mạnh, đuối nước hiện là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em Việt Nam, đặc biệt tại các vùng nông thôn, ven sông và ven biển. Với đặc thù địa lý có hệ thống sông ngòi, hồ ao, kênh rạch dày đặc, cùng với việc thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lũ, TP. Huế luôn nằm trong nhóm có nguy cơ cao về tai nạn đuối nước trẻ em. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức cộng đồng và trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em trở thành nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và mang tính sống còn.

Lãnh đạo ngành y tế kêu gọi sự quan tâm, chung tay và hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa từ các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước, tập trung vào ba hướng chính, đó là: xây dựng và mở rộng cơ sở vật chất cùng chương trình dạy bơi an toàn; tăng cường giáo dục, truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng; đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông đa dạng, sáng tạo về nguy cơ đuối nước, biện pháp phòng tránh và kỹ năng sơ cấp cứu, hướng tới mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt tại các khu vực nông thôn và ven sông nước…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng chỉ ra những khó khăn còn tồn tại, đồng thời kêu gọi tiếp tục huy động nguồn lực xã hội, đầu tư cơ sở vật chất dạy bơi và đẩy mạnh truyền thông, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn, bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước.